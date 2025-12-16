The Swiss voice in the world since 1935
Новости
Швейцарский ИИ

Искусственный интеллект усиливает цифровое неравенство

Искусственный интеллект увеличивает цифровое неравенство
Опрос, кроме того, выявил, что всё больше жителей Швейцарии сталкиваются в интернете с дезинформацией, оскорблениями и мошенничеством. Keystone-SDA

Почти половина жителей Швейцарии уже использует в повседневной жизни технологии на основе искусственного интеллекта. Но вместе с увеличением степени популярности ИИ усиливается и существующий в обществе «цифровой разрыв». Такие выводы содержатся в новом исследовании цифровых привычек швейцарцев, опубликованном Федеральным статистическим ведомством Швейцарии (Bundesamt für Statistik, BFS).

Этот контент был опубликован на
2 минут
Keystone-SDA

По данным BFS, в 2025 году с целью создания текстов или изображений искусственный интеллект применяли двое из каждых пяти жителей страны. В возрастной группе от 15 до 24 лет ИИ используют уже четверо из каждых пяти человек. Более трети пользователей, как отмечает статистическое ведомство, обращаются к подобным инструментам ежедневно.

Чаще всего ИИ применяется в личных целях (38%) и для решения профессиональных задач (31%). В школах и высших учебных заведениях масштаб использования инструментов на основе ИИ достигает 75%. Исследование BFS также подтвердило: использование генеративных ИИ-инструментов значительно различается в зависимости от социально-демографического профиля респондента, усиливая существующее неравенство в сфере цифровых компетенций.

С возрастом интерес к ИИ резко снижается: если в среде молодёжи масштабы использования таких технологий составляет 79%, то в возрастной группе 55–64 лет — лишь 28%. Люди с более высоким уровнем образования используют инструменты на основе ИИ заметно чаще. Опрос также выявил, что всё больше жителей Швейцарии сталкиваются сейчас в интернете с дезинформацией, оскорблениями и мошенничеством.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Новости

