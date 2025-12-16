Искусственный интеллект усиливает цифровое неравенство

Опрос, кроме того, выявил, что всё больше жителей Швейцарии сталкиваются в интернете с дезинформацией, оскорблениями и мошенничеством. Keystone-SDA

Почти половина жителей Швейцарии уже использует в повседневной жизни технологии на основе искусственного интеллекта. Но вместе с увеличением степени популярности ИИ усиливается и существующий в обществе «цифровой разрыв». Такие выводы содержатся в новом исследовании цифровых привычек швейцарцев, опубликованном Федеральным статистическим ведомством Швейцарии (Bundesamt für Statistik, BFS).

2 минут

По данным BFS, в 2025 году с целью создания текстов или изображений искусственный интеллект применяли двое из каждых пяти жителей страны. В возрастной группе от 15 до 24 лет ИИ используют уже четверо из каждых пяти человек. Более трети пользователей, как отмечает статистическое ведомство, обращаются к подобным инструментам ежедневно.

И кстати:

Показать больше

Показать больше Швейцария намерена стать мировым лидером в сфере ИИ Этот контент был опубликован на Ведущие вузы страны запустили с этой целью инициативу под названием Swiss AI («Швейцарский Искусственный Интеллект ИИ») Читать далее Швейцария намерена стать мировым лидером в сфере ИИ

Чаще всего ИИ применяется в личных целях (38%) и для решения профессиональных задач (31%). В школах и высших учебных заведениях масштаб использования инструментов на основе ИИ достигает 75%. Исследование BFS также подтвердило: использование генеративных ИИ-инструментов значительно различается в зависимости от социально-демографического профиля респондента, усиливая существующее неравенство в сфере цифровых компетенций.

С возрастом интерес к ИИ резко снижается: если в среде молодёжи масштабы использования таких технологий составляет 79%, то в возрастной группе 55–64 лет — лишь 28%. Люди с более высоким уровнем образования используют инструменты на основе ИИ заметно чаще. Опрос также выявил, что всё больше жителей Швейцарии сталкиваются сейчас в интернете с дезинформацией, оскорблениями и мошенничеством.

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше

Показать больше Швейцарский ИИ Швейцария, искусственный интеллект и цифровая автономия Этот контент был опубликован на В настоящее время Швейцария в значительной степени зависит от иностранных цифровых и ИИ-технологий. Как добиться независимости? И надо ли? Читать далее Швейцария, искусственный интеллект и цифровая автономия

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch