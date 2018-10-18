Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 7:00 18.10.2018 - 07:00

В новом Индексе глобальной конкурентоспособности Давосского форума WEF Швейцария заняла 4 место, на первых трёх находятся США, Сингапур и Германия.

(Keystone)

В очередном Индексе глобальной конкурентоспособности, выпущенном экспертами Давосского форума (WEFВнешняя ссылка), Швейцария заняла 4 место, на первых трёх находятся США, Сингапур и Германия. Связано это, в основном, с новым методом подсчёта показателей и оценки полученных результатов. Все девять последних лет первое место в этом рейтинге занимала стабильно Швейцария.

«В мире, образ которого во всё большей степени определяется последствиями цифровой революции, вызовы и угрозы, с которыми сталкиваются государства и правительства, также качественно меняют свой характер», — указал Давосский форум WEF в своём пресс-релизе, сопровождающем очередной Индекс глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Report). В связи с данной «4-й индустриальной революцией», указывается в документе, была изменена и методология определения самых инновационно продвинутых и конкуртентоспособных стран мира.

98 показателей

В рамках новой методологии конкурентоспособность 140-ка государств планеты измеряется на основе 98 основных базовых индикаторов при помощи шкалы от 0 до 100 пунктов. Тем самым в итоге рейтинг показывает, насколько близко данная страна находится к «идеально-типическому» состоянию. Так, судя по рейтингу 2018 года наиболее близки к идеалу США, получившие 85,6 зачётных пунктов.

Экономика и жизнь Экономика Швейцарии в прекрасном состоянии Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и агентство Keystone-SDA Преодолев «валютный шок» 2015-го года, экономика Швейцарии растёт и находится в прекрасном состоянии: в том числе благодаря цифровой революции.

Уточним, что близость «к идеалу» вовсе не означает отсутствие проблем и превращение страны в райский уголок с кисельными берегами, где не надо для собственного успеха прилагать никаких усилий. Речь идет, скорее, об общей сбалансированности общественной, государственной и экономической систем, о перспективах, шансах и возможностях, открывающиеся в рамках данного социума как для частных, так и корпоративных, и общественных акторов. В общем зачёте средний показатель близости 140-ка проанализированных стран к «идеалу» составляет 60 пунктов.

В этом году на первый план вышли многие факторы, которые в прошлых рейтингах вообще фактически не учитывались, включая такие «мягкие», «косвенные», но от того не менее важные факторы, как рамочные условия генерирования инновационных идей, культура ведения бизнеса и в целом предпринимательско-корпоративная культура, открытость общества и людей, их гибкость.

Качественная образовательная политика

Судя по некоторым таким и прочим факторам есть страны, которые практически идеальным образом подготовлены к движению в инновационное будущее. Таков, например, Сингапур, государство, отличающееся качественной образовательной политикой. При этом работники в Швеции в наибольше степени в мировом зачёте имеют возможность пользоваться плодами цифровой революции. Что касается конкретной реализации инновационных идей, то здесь Швейцария занимает на дистанции от возникновения идеи до ее превращения в потребительский продукт довольно неплохое третье место позади Германии и США.

Хорошие оценки Швейцария получила и в области обучения и переквалификации персонала, уступив только Финляндии. Довольно высокий уровень подготовки признается и за выпускниками швейцарских вузов и университетов. Кроме того, Швейцария находится в идеальном состоянии в области функционирования железных дорог, а также водоснабжения. Близка она к идеалу и в сфере распространения услуг высокоскоростного интернета. В чём заключаются сильные и слабые стороны Швейцарии? Подробности в этой инфографике.

(swissinfo.ch)

Важный фактор «открытость»

По словам экспертов WEF, огромное значение для глобальной конкурентоспособности имеет такой показатель, как «открытость», ментальная, равно как и инфраструктурная. Страна, которая ощущает себя на положении «осаждённой крепости» по определению неспособна идти в ногу с общемировыми тенденциями.

Народные хозяйства с наиболее низкими таможенными тарифами и торговыми барьерами, открытые и привлекательные для квалифицированных иностранных специалистов, создающие выгодные условия для владельцев инновационных патентов — именно такие экономики в наибольшей степени приблизились к идеальному состоянию в плане инноваций и рыночной эффективности.

С другой стороны, вмешательство государства с целью разумного перераспределения общественного капитала и ресурсов, механизмы социального страхования, инвестиции в человеческий капитал, равно как и прогрессивные налоговые системы — все это, по мнению экспертов WEF, вовсе не должно обязательно ущемлять способности страны в плане инновационного развития.

Например, в 10-ти самых передовых странах рейтинга средняя продолжительность рабочего времени на 5 часов короче, нежели в таких отстающих странах как Россия, Индия и Бразилия. Вывод один: в современном мире уже недостаточно просто вкалывать «от забора и до обеда»!



Подготовил: Игорь Петров, инфографика: Кай Ройссер.

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