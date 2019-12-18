Для своего первого «самодельного» часового механизма X41 компания собрала 1,7 миллиона франков на предварительных заказах — и все это всего за 36 часов!

(Code41 )

Почти каждую неделю на краудфандинговых платформах появляется новая марка или бренд часов, ведущие сбор средств на свое развитие. Большинство из этих «выходов в свет» заканчиваются неудачей. Но есть и несколько примеров ошеломительного успеха. Таков, например, бренд Code41 из Лозанны.

Эта марка часов смогла найти активную поддержку у целого сообщества любителей высокого часового искусства, обеспечив полную прозрачность в том, что касается стоимости и обоснованности лейбла «Сделано в Швейцарии».

На обложке декабрьского номера журнала PME Клаудио Д’Аморе (Claudio D’Amore) позирует вместе с Жан-Клодом Бивером (Jean-Claude Biver), шефом часового отделения концерна LVMH и одним из столпов современного швейцарского часового производства. «1989–2019 годы: конфликт поколений», — так называется посвященная им статья в этом ежемесячном швейцарском экономическом журнале.

«Недостаточно иметь хорошую идею и хороший продукт: нужно знать, как о них рассказать» Клаудио Д’Аморе, владелец часового бренда Code41 Конец цитаты

«Когда в 2016 году мы начинали эту авантюру, то мы очень надеялись, что люди нас оценят, поддержат и последуют за нами. И в самом деле, сегодня вокруг бренда Code41 создался реальный фан-клуб, и это не может нас не радовать», — отмечает Клаудио Д'Аморе, встречая нас в своем новом офисе с тщательно продуманным дизайном, который распложен недалеко от железнодорожного вокзала Лозанны.

Мы показываем ему и журнал, и впечатляющую стопку публикаций во франкоязычной прессе, посвященных бренду Code41. На лице у Клаудио Д'Аморе появляется легкая и почти стеснительная улыбка. Как человек он совершенно не соответствует образу грозного руководителя громкого и самоуверенного стартапа.

Прозрачность и готовность к диалогу

Тот энтузиазм публики, о котором говорит директор бренда Code41, лучше всего иллюстрирует следующий простой факт: в апреле 2019 года для запуска своего первого «самодельного» часового механизма X41 фирма собрала 1,7 миллиона франков на предварительных заказах — и все это всего за 36 часов! А за 30 дней краудфандинговой кампании бренд смог привлечь 2,8 миллиона франков.

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За последние три года Code41 удваивал свой оборот с каждым новым финансовым годом, в итоге преодолев в 2019 году отметку в 8 миллионов франков: настоящий маленький подвиг, совершенный в насыщенном моделями и конкурентами секторе традиционного механического часового производства, да еще находящегося под мощным давлением такого новомодного явления, как «умные часы».

Успех бренда Code41 основан на двух простых идеях, которые идеально соответствуют духу времени, но чья очевидность все еще не признана часовой индустрией, известной своими скрытностью и консерватизмом: полная прозрачность происхождения и стоимости и постоянный диалог с клиентами бренда, кругом знатоков и поклонников, имеющем возможность следить буквально за каждым этапом разработки модели и ее монтажа.

«Сделано в Швейцарии»? Или «подделано»?

Бывший независимый дизайнер — он разрабатывал модели часов для компаний TAG Heuer, Parmigiani или Oris — Клаудио Д’Аморе объясняет, как часто испытывал разочарование, неудачно пытаясь понять происхождение сотен компонентов, необходимых для изготовления механических часов.

«Многие бренды сохраняют полную непрозрачность, они прикрываются лейблом „Swiss Made“, совершая настоящий обман для покупателей», — говорит 40-летний Клаудио Д’Аморе. Напомним, что часы, для того, чтобы считаться «швейцарскими», они должны по меньшей мере на 60% от своей стоимости иметь швейцарские комплектующие. Но зачастую в Швейцарии производится только «сердце» механических часов — механизм.

При этом все остальные компоненты (браслеты, корпус, стрелки, циферблат и т.д.) поступают от азиатских поставщиков. И здесь Клаудио Д'Аморе, бывший учащийся Лозаннской художественной школы (ECAL), с удовольствием нарушает целый ряд табу, существующих в часовой промышленности, откровенно показывая «по секрету всему свету» то, что у других брендов является хорошо охраняемой коммерческой тайной.

Примером может стать самая первая серия часов, разработанная Code41 и названная Anomaly-01. Откровенно рассказав о том, что внутри часов встроен японский механизм, бренд совершил в глазах ярых защитников фальшивых часов «swiss made» настоящее святотатство, мол, все так делают, но зачем же рассказывать об этом всем вокруг?

Однако Клаудио Д'Aморе считает, что лейбл «swiss made» не должен подвергаться инфляции. Разработанная его брендом куда более дорогая модель X41 может стать еще одним прекрасным образцом такого подхода. В часах работает механизм, разработанный и изготовленный в Женеве, а потому эта модель имела бы все основания нанести себе на корпус ценный штамп «Сделано в Швейцарии». Однако Клаудио Д'Aморе выбрал вместо этого более скромную маркировку «Швейцарские механические часы» (Schweizer Mechanik / mécanique suisse).

«Смутьян» высокого часового искусства

Производственная прозрачность в сочетании с прямыми продажами через интернет имеет и еще одно преимущество — все это существенно уменьшает стоимость часов для кошелька покупателя. Так, модель X41 продается за 5 390 франков, или «в три-четыре раза дешевле, чем швейцарские механические часы сопоставимого качества, продаваемые крупным местным брендом», — говорит Клаудио Д’Аморе.

Неудивительно, поэтому, что у этого предпринимателя-дизайнера в швейцарской часовой среде сложилась репутация «смутьяна» или даже «возмутителя спокойствия». Будучи искусным медиа-менеджером, он сам ловко подогревает этот «скандал», выбирая названия для своих моделей с «хитрыми намёками» в соответствии с принципом «умному достаточно».

Так, название Code41 это, на самом деле, пародия на лейбл «Сделано в Швейцарии», ведь число 41 является в международной классификации кодом телефонной сети Швейцарской Конфедерации, но одновременно «41» является ещё и принятым в компьютерной среде сигналом о сбое в работе операционной системы компьютера.

Клаудио Д'Aморе в своем рабочем кабинете в Лозанне. В подчинении у него полтора десятка сотрудников. (swissinfo.ch)

Поэтому логично, что в социальных сетях этот стартап также практикует весьма агрессивный маркетинг. «Недостаточно иметь хорошую идею и классный продукт, вам также нужно точно знать, как об этом следует рассказать окружающим», — подчеркивает Клаудио Д’Аморе. При этом, по его словам, рекламный бюджет на каждые проданный часы не превышают 100 швейцарских франков. Довершает же дело логика функционирования социальных сетей и их пользователей.

Используя краудфандинг, Клаудио Д’Аморе удается значительно снижать свои предпринимательские риски и привлекать инвестиции, не обращаясь за помощью к банкам или к иным внешним инвесторам. Он готов без колебаний расстаться с проектом в случае неудачи. Но пока таких прецедентов на его практике еще не было.

Женщины мыслят иначе

На каждом этапе создания модели часов бренд проводит активные консультации со своим сообществом фанатов, насчитывающим уже благодаря соцсетям более 200 тыс. человек. Таким образом бренд Code41 имеет возможность получать непосредственные отклики потенциальных покупателей, что позволяет избегать дорогостоящих, а иногда и вовсе ненужных маркетинговых исследований. «Непосредственный контакт с аудиторией позволяет оперативно избавляться от многих сомнений и тягостных раздумий, неизбежно охватывающих меня при создании дизайна новых часов», — говорит Клаудио Д’Аморе.

В рамках своего следующего проекта этот стартап из кантона Во решил «ковать конъюнктурное железо, пока горячо» и специально обратиться к женщинам. Так, право определить основные творческие и дизайнерские мотивы и акценты модели Day41, предварительная продажа которой начинается в январе 2020 года, имели только представительницы прекрасного пола. Как оказалось, дизайнерские предпочтения и пожелания женщин значительно расходились с общепризнанными клише, которыми зачастую руководствуются мастера при изготовлении женских часов.

«Наше женское сообщество выбрало принцип технической сложности, отдав предпочтение механическим часам и отвергнув кварцевые технологии, хотя женские часы гораздо чаще выполняются именно в кварцевом варианте. Не будь этих консультаций, мы бы просто «включили мими-метр», раскрасили бы наши часы перламутром, розовыми цветами и бабочками, и на этом посчитали бы свою задачу выполненной. Так поступают почти все дизайнеры часов, но женщины, как оказывается, теперь мыслят совсем иначе», — резюмирует Клаудио Д’Аморе.

Вы можете связаться с автором статьи посредством социальной сети Twitter: @samueljabergВнешняя ссылка





Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

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