Как швейцарские комплектующие все еще попадают в российские дроны?

Производя свои БПЛА-убийцы, Россия до сих пор, несмотря на все запреты и санкции, способна полагаться на швейцарские комплектующие. Как такое возможно? Illustration: Helen James SWI swissinfo.ch

Документы украинского правительства, с которыми ознакомился SWI, доказывают, что швейцарские компоненты, выпущенные уже в 2023 году, используются для производства российских беспилотников. Эксклюзивные интервью с официальными российскими и украинскими источниками дают возможность ответить на вопрос, почему это всё ещё возможно, даже несмотря на международные санкции.

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На фотографии, опубликованнойВнешняя ссылка в Facebook 16 августа 2023 года, можно видеть Андрея Старых, украинского военнослужащего. Он лежит на больничной койке под капельницами, на его спине пластыри, они закрывают места, куда попали осколки. Старых улыбается и показывает на камеру три пальца. «Вчера у меня был второй день рождения. Уже второй раз. Русский «Ланцет» промахнулся на 3 метра. Это нас и спасло», — написал он в посте.

В украинских социальных сетях и в российской прессе можно отыскать очень много рассказов об успешных атаках российских беспилотников типа «Ланцет». Для производства дронов, подобных тому, от которого пострадал Андрей Старых, до сих пор используются западные комплектующие — в том числе и швейцарские. Официальный Киев оказывает на своих западных союзников давление с требованием нарастить усилия, чтобы отрезать Россию от поставок компонентов, необходимых для производства этого смертоносного оружия. Но Москва, как видно, намерена наращивать их производство, и она уже доказала, что умеет обходить санкции.

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БПЛА Lancet — это небольшой беспилотный барражирующий крылатый боеприпас, действующий на относительно большой высоте. Он компактен, малозаметен, обладает повышенной степенью маневренности, засечь и сбить его очень трудно. Его основная функция — обнаружение и поражение наземных целей, прежде всего живой силы и техники противника. Обычно «Ланцеты» работают в паре с дроном-разведчиком. Разведывательный дрон обнаруживает цель. Затем запускается собственно сам Lancet для её уничтожения. При заявленной цене в 35 000 долларов (31 500 швейцарских франков) «Ланцеты» считаются дешевыми, эффективными и относительно простыми в управлении дронами.

Кто производит «Ланцеты»? Российской компанией, ответственной с середины 2000-х годов за производство беспилотников Lancet, является компания «ZALA AERO GROUP. Беспилотные системы». Контрольным собственником компании является Александр Захаров, остальная доля принадлежит концерну «Калашников», который контролирует почти всё производство стрелкового оружия в России. По имеющимся даннымВнешняя ссылка, А. Захаров вместе с женой и сыном владеет элитной квартирой в Лондоне стоимостью 2 миллиона долларов, расположенной недалеко от Букингемского дворца. Украинские власти считают его ответственным за поддержку действий, подрывающих безопасность Украины или угрожающих Украине. В начале ноября 2023 года он был включен в санкционный список США.Внешняя ссылка

В августе 2023 года президент России Владимир Путин поручил компании «Ростех» — государственной военно-промышленной корпорации, созданной для содействия в разработке и производстве продукции гражданского и военного назначения — заметно увеличить выпуск беспилотников. Владимир Путин подчеркнул при этом, по словам Кремля, что эти дроны-камикадзе оказались особенно эффективными в бою. «Удар мощный — любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты», — сказал Владимир Путин на встрече с руководителем «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

Швейцарские компоненты

Портал SWI swissinfo.ch получил в свое распоряжение достоверные и проверенные документы с новой информацией, свидетельствующей о том, что беспилотники Lancet, упавшие в Украине в июне 2023 года, построены с использованием технологических компонентов производства западных, в том числе и швейцарских, фирм, причем произведены они были уже в 2023 году. Подробную информацию о том, как Россия обходит международные санкции и обеспечивает себе постоянные поставки иностранных компонентов, необходимых для оснащения беспилотников, нам предоставили и российские посредники, так называемые «решалы», призванные «разруливать» сложные ситуации, а также российские и украинские официальные чиновники.

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Особенно ценны в этом контексте официальные заявления российских чиновников: с момента начала войны Москвы против Украины они не очень-то часто общаются с западными СМИ. Данные, которыми поделились с нами украинские источники в августе 2023 года, являются абсолютным эксклюзивом. Конечно, СМИ и раньше уже рассказывали о том, что компьютерные чипы швейцарского производства используются в российских боевых беспилотниках, причем как в БПЛА типа Lancet, так и в дронах Orlan или Shahed.

Однако совершенно новой является информация о том, что некоторые из этих чипов были произведены в 2023 году, и это несмотря на все усилия как самих компаний, так и правительства Швейцарии сделать невозможным любой экспорт таких чипов в Россию или в третьи страны, реэкспортирующие их потом Москве. В ходе проведенного порталом SWI анализа полученных документов обнаружилось, что в беспилотниках Lancet используются как минимум 19 разных электронных компонентов иностранного, то есть не российского, производства. Есть в списке компаний-производителей и швейцарские фирмы, они тоже упомянуты в этих документах: это корпорации STMicroelectronics и u-blox.

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Эти названия фигурируют и в аналитических докладах, опубликованных в последние месяцы аналитическими центрами в Украине и Великобритании. Из документов, попавших в распоряжение портала SWI, следует, что одним из ведущих российских поставщиков самых разных электронных компонентов является российская компания ВМК из Самары. В период с января по март 2023 года она импортировала в Россию продукции от компании STMicroelectronics на общую сумму 53 500 долларов. В качестве стран происхождения этой продукции указаны Китай, Малайзия и Филиппины. Продукция была отправлена из Гонконга.

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Швейцарией в августе 2023 года и США в сентябре 2023 года на компанию ВМК были наложены санкции. В информации, изученной SWI, не было указано, что в беспилотниках Lancet конкретно использовались компоненты, импортированные в Россию компанией ВМК.

«В процессе анализа информации, касающейся электронных компонентов, обнаруженных в образцах беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа „Ланцет“, было выявлено не менее 19 видов электронных компонентов иностранного производства. Кроме того, было зафиксировано использование произведенных в Швейцарии модулей спутниковой навигации от компании u-blox». Это подтвердил в интервью порталу SWI и Александр Новиков, глава украинского Национального агентства по предотвращению коррупции (Національне агентство з питань запобігання корупції НАЗКВнешняя ссылка).

С самого начала войны России против Украины оно также занимается составлением и актуализацией санкционного списка, в котором находятся как российские физические лица, так и материальные активы. С целью выявления западных компаний, поставляющих все эти электронные компоненты, НАЗК анализирует информацию из самых различных украинских, в том числе правительственных, источников.

По словам источников портала SWI, россияне уничтожают все документальные данные, которые могли бы стать доказательством того, что эти чипы произведены на Западе. Эти же источники подтвердили также, что благодаря специальному оборудованию они могут точно определять компанию-производителя того или иного технологического компонента. По их словам, анализ таможенно-торговых данных подтвердил их первое понимание того, каким образом эти компоненты могут попадать в Россию. В связи с этим возникает вопрос о том, как и какие компании обходят введенные санкции, с тем чтобы иметь возможность продавать в Россию технологические детали и компоненты иностранного производства.

Александр Новиков, глава украинского Национального агентства по предотвращению коррупции (Національне агентство з питань запобігання корупції НАЗК). CC BY 4.0

Напомним, что в самом начале агрессии России против Украины Европейский союз и Соединенные Штаты оперативно ввели режим санкций в отношении российских материальных активов и отдельных физических лиц. Швейцария вскоре присоединилась к этим санкциям. Чтобы помешать России обходить санкции через Швейцарию, официальный Берн в августе 2023 года присоединился к 11-му пакету санкций, введенному Европейским союзом. Этот пакет включал в себя запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения и продукции, способствующих «военно-техническому усилению России». Эти ограничения распространяются на 87 компаний, включая и те, что ранее поставляли такого рода товары в Россию через третьи страны.

«У нас поддерживается тесное сотрудничество с компетентными органами Украины, особенно в части идентификации найденных (в российских беспилотниках западных технологических) компонентов», — подчеркнул в интервью порталу SWI Юрген Бёлер-Маркано (Jürgen Böhler-Royett Marcano) из Государственного секретариата по экономическим вопросамВнешняя ссылка (SECO, автономное подразделение Министерства экономики страны, курирующее в том числе и режим санкций). В ходе недавнего расследования было установлено, что многие компоненты, найденные в российских БПЛА, были приобретены Россией или Ираном еще до 24 февраля 2022 года, то есть до начала российской агрессивной войны. Однако, как подтверждает SECO, швейцарские электронные компоненты и комплектующие, скорее всего, попадали в Россию и в этом 2023 году. «Для нас это не является неожиданностью, учитывая огромные потребности России в производстве новых типов вооружений», — признает Юрген Бёлер-Маркано.

Война дронов

В августе 2023 года Украина представила странам «Большой семёрки» 47-страничный документ, в котором указывалось, что за последние три месяца на украинские города с использованием российских дронов, содержащих западные компоненты было проведено более шести сотен атак. Среди производителей встроенных в эти дроны компонентов фигурируют и страны, вообще-то входящие в «санкционную коалицию», в том числе Швейцария, США, Нидерланды, Польша, Канада и Япония.

В аналитическом докладе (PDF)Внешняя ссылка, опубликованном в августе 2023 года Киевской школой экономики (Київська школа економіки), авторитетным исследовательским центром, было указано, что с января по май 2023 года объём торговли иностранными технологическими компонентами, используемыми в российских беспилотниках, увеличился по сравнению с тем же периодом 2022 года на 19%.

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«Необходимо полностью прекратить поставки выявленных компонентов не только в Россию, но и в юрисдикции „повышенного риска“. Производители, если они сами продолжают поставлять в Россию продукцию такого рода, должны быть привлечены к ответственности, а в отношении компаний, помогающих им получать эти элементы в обход существующих ограничений, также должны быть введены санкции», — подчеркивает Александр Новиков, глава украинского Национального агентства по предотвращению коррупцииВнешняя ссылка. Обе упомянутые швейцарские компании, идентифицированные украинскими правительственными источниками, со своей стороны, резко осуждают факт использование произведенных ими деталей в военных действиях, которая ведет Россия против Украины.

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Портал SWI не нашел явных доказательств того, что эти компании допускают нарушения положений режима санкций. «С конца февраля 2022 года мы предприняли все действия по соблюдению конкретных требований многочисленных санкционных пакетов и мер экспортного контроля, введённых в отношении России и Беларуси Европейским союзом, США и их странами-партнёрами, — говорится в письменном сообщении, полученном нами от компании STMicroelectronics. — Сразу после вторжения России в Украину в феврале 2022 года компания u-blox прекратила все продажи в Россию, Беларусь и на территории, оккупированные российскими вооруженными силами в Украине, независимо от целей их конечного использования. Недавно компания u-blox приняла решение не продавать больше (технологические компоненты) участникам Евразийского экономического союза (своего рода зона свободной торговли с Россией. — Прим. ред.)».

Об этом говорится в официальном заявлении компании. «Что касается того, как компоненты от u-blox оказались в указанных беспилотниках, используемых российскими вооруженными силами, то по этому поводу мы могли бы предоставить вам следующие предположения-объяснения: эти компоненты могли быть приобретенными еще до введения санкций либо же некие избыточные запасы этих компонентов были проданы уже сейчас нашими клиентами перекупщикам в странах, не вводивших в отношении России санкции, а затем они все были переправлены в Россию или же ввезены туда контрабандой. Может быть, они были сняты с иных типов продукции и переустановлены в российские беспилотники».

Микрочип от швейцарской компании u-blox легко можно увидеть в качестве элемента российского разведывательного беспилотника «Орлан-10». ​​​​​​​Serhiy Prytula Charity Foundation

Чипы, используемые в российских беспилотниках Lancet, в самом деле можно найти даже в товарах повседневного спроса, таких как электросамокаты и электровелосипеды, автомобили, игрушки, а также в строительной технике. Их можно легко извлечь и перепродать на вторичном рынке. Данные чипы не классифицируются в качестве военного оборудования, до войны России против Украины их экспорт вообще никак не регулировался. А между тем эти чипы, встроенные в беспилотники, обеспечивают им решение задач навигации. Простота их использования и огромное количество чипов, уже имеющееся на рынке, означают, что компаниям-производителям практически невозможно отследить, что происходит с их чипами, после того как они были проданы третьей стороне.

«Тут мало что можно сделать. Технологии, используемые в этих дронах, широко распространены, в том числе и за пределами сферы военно-экспортного контроля. Такой контроль возможен только в отношении действительно сложных и дорогих систем. К примеру, чип [от компании ST Microelectronics], о котором пишут украинские СМИ, легко доступен на рынке. Я вчера сам посмотрел на китайском сайте Alibaba: он заказывается за 250 долларов (250 франков. — Прим. ред.). Найти его там легко: вы просто забиваете название чипа. Перед вами выскочит предложение купить набор для сборки компьютера. И у него будет это чип. Для производства «Ланцетов» не нужны сверхточные станки», — говорит Валерий Ширяев, военный эксперт независимого российского издания «Новая газета».

Простота технологических решений — вот что делает эти беспилотники такими эффективными. Они могут идентифицировать цели и наносить по ним точные удары. Они легкие — 12 кг — и способны развивать крейсерскую скорость от 110 до 120 км/ч. В отличие от аналогичных беспилотников производства США или Украины, например Switchblade 600, БПЛА Lancet, как открыто заявляет его производитель, не полагается на спутниковую навигацию, поскольку в военное время сигналы спутников можно легко заглушить средствами РЭБ. А это означает, что этот дрон невозможно сбить с пути и помешать ему достичь цели: карта местности и направление движения загружаются прямо в него непосредственно перед вылетом.

Набирая относительно большую скорость, «Ланцет» при помощи камеры постоянно сверяет имеющиеся на местности ориентиры с загруженной в него картой. Примерно так же поступает человек во время полета на легком самолете. «Ты можешь сбить все спутники: для „Ланцета“ эти не изменит ровным счетом ничего», — говорит Валерий Ширяев. Понятно, что эффективность этих БПЛА стала для украинской армии настоящей головной болью. Например, БПЛА Switchblade 600 намного тяжелее и медленнее, чем дрон Lancet. И он, в отличие от своего российского конкурента, не может сам сбивать вражеские беспилотники.

«Наша самая большая проблема заключается в том, что россияне намного опережают нас там и тогда, где и когда дело доходит до беспилотных боевых систем оперативно-тактического класса. (…) Я говорю в первую очередь о БПЛА „Орлан“. Для нас это существенная проблема», — указал в октябрьском 2023-го года интервью украинской газете «Украинская правда»Внешняя ссылка Андрей Билецкий, командир 3-й Отдельной штурмовой бригады ВСУ Украины, основатель полка «Азов» и бывший депутат украинской Рады (парламента). «Вторая наша проблема — это «Ланцет», который (россияне) активно используют, и на данный момент мы не нашли пока эффективных мер противодействия ему. Подавляющее большинство наших артиллерийских систем весьма уязвимы для «Ланцета»».

Параллельные системы

В России обходом запретов и санкций с целью обеспечения постоянного притока этих компонентов занимаются целые отрасли экономики, отдельные государственные структуры и даже криминальные круги. Они работают на основе взаимодействия с целой сетью экспортеров и трейдеров, созданных только для того, чтобы удовлетворять российский спрос на важные комплектующие. «Россия постоянно принимает разного рода меры, с тем чтобы обойти имеющиеся санкционные ограничения, — говорит украинский источник. — Ситуация ещё более усложняется в ситуации появления новых компаний, специализирующихся на поставках электронных компонентов, и в результате того, что поставлять эти компоненты начали даже компании, ранее никогда этим не занимавшиеся».

Президент России В. Путин прибывает в Киргизию в рамках одной из своих теперь столь редких зарубежных поездок, 12 октября 2023 года. Keystone / Sergei Karpukhin/sputnik/kremlin

Доклад Киевской школы экономики подтверждает это. Эксперты Школы указывают на целую вселенную нелегальных торгово-сбытовых сетей, поддельных таможенных деклараций, подставных компаний-однодневок, разного рода посреднических организаций и поставщиков. «Такого рода стратегия является хорошим примером адаптивной реакции на санкции России, использующей для обхода санкционных ограничений самые разные каналы поставок и самых разных действующих лиц», — говорится в докладе Киевской школы экономики. Какого-то только одного маршрута попадания чипов в Россию нет.

В большинстве случаев российские посредники в бывших советских республиках связи с бывшими соотечественниками, работающими в западных компаниях. Документы, с которыми ознакомился портал SWI, показывают, что санкционные виды промышленной продукции циркулируют в основном через торговые компании, зарегистрированные в Турции или Китае. Затем эти товары могут быть либо отправлены напрямую в Россию, либо перепроданы агентам в странах, имеющих тесные связи с Россией, таких как Казахстан или Кыргызстан. Об этом рассказали SWI украинские источники, близкие к правительству Украины.

На русском сленге эти агенты и посредники называются «решалами». Именно им поручено заниматься урегулированием проблем, связанных с экспортными ограничениями, поддерживая контакты с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России и с Генпрокуратурой. Цена за решение какого-то вопроса, связанного с санкциями, зависит от стоимости импортируемого товара, но обычно она в полтора раза выше, и, как правило, треть этой суммы «откатывается» «решале». «Ввоз западных санкционных товаров в Россию через Турцию не стоит ничего. Раньше это можно было делать через Казахстан, но сейчас этот путь закрыт», — говорит один из «решал»*, побеседовавший со SWI на условиях анонимности.

Лично он занимается закупкой санкционных товаров напрямую для российских федеральных министерств. Например, он рассказывает о том, как благодаря компаниям, связанным с Россией, грузовики иностранного производства импортируются в Россию через Объединённые Арабские Эмираты. «Фуры сначала закупаются в Эмиратах без систем обогрева, а иначе сразу было бы видно, что этот товар едет в некую «холодную страну», — объясняет он. — После Эмиратов техника отправляется в Иран, где на неё устанавливаются отопители, а затем она переправляется в Россию. Каждый участник такой цепочки получает свою долю прибыли, и все остаются довольны. Так это вот и работает!» Получающие наибольшую прибыль обычно имеют тесные связи с Кремлем, они обычно входят в ближний круг Владимира Путина или в число олигархов, оставшихся в России. «Они неприкасаемы — они делают что хотят», — говорит нам российский «решала».

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимают участие в совместной пресс-конференции по итогам российско-турецких консультаций, состоявшихся в Сочи, Россия, 22 октября 2019 года. Keystone / Sergei Chirikov/pool

Все факты, выясненные раскрытые в ходе этого разговора, были потом подтверждены и высокопоставленным чиновником одного из российских федеральных министерств, согласившимся на интервью на условиях анонимности. Порталу SWI он рассказал, что тесные связи между Россией и бывшими советскими республиками позволяют рассчитываться рублями, и это несмотря на международный запрет на торговлю при помощи российской валюты. «Компании, связанные с ближним кругом [министра обороны России Сергея] Шойгу, перевозят всё через Кыргызстан и Казахстан. В Кыргызстане существует закон, который позволяет любому человеку, родившемуся в Советском Союзе до 1991 года, легко получить местное гражданство. Сейчас там есть много россиян с киргизскими паспортами, ведущих свой бизнес и они как раз и открывают в местных банках рублевые счета. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) вообще не следит за этим, там нет никакого регулирования», — говорит наш анонимный собеседник-чиновник.

Закрывая бреши и лакуны

Украина утверждает, что сейчас предпринимается еще слишком мало усилий с целью остановить постоянный поток санкционных товаров в Россию, при этом она указывает пальцем на западные компании и правительства, проявляющие «излишнюю снисходительность». В швейцарском ведомстве SECO говорят о том, что по линии этой структуры был уже предпринят целый ряд действий с целью закрыть бреши и лакуны, через которые столь значительное количество швейцарских комплектующих все еще попадает в Россию. Например, швейцарские компании получают оперативную информацию о подозрительных иностранных конечных получателях и о третьих странах, через которые, как считается, «санкционные виды продукции» транзитом попадают в Россию.

Все прямые поставки из Швейцарии в эти страны также были прекращены. Кроме того, Швейцария также осуществляет теперь на своих границах более строгий таможенный контроль: «В настоящее время обсуждаются иные возможные технические меры», — заявили нам в SECO, не предоставив, правда, никакой более подробной информации. Но как говорит нам наш источник, «когда рубли попадают в Кыргызстан, они конвертируются в местную валюту и переводятся потом в Эмираты для оплаты товара. Абсолютно все участники этой цепочки знают, что происходит, все они получают от этого выгоду, потому что сейчас российское государство готово платить (за комплектующие) в два раза больше, чем раньше. Взятка за перегон, например, иностранного грузовика для Министерства обороны России через Казахстан составляет сумму в 3000 долларов. Ты просто даешь взятку — и всё».

Глава российского Минобороны С. Шойгу. Credit: Kremlin Pool / Alamy Stock Photo

Кроме того, SECO теперь более тесно сотрудничает с украинской разведкой. Александр Новиков, глава украинского Национального агентства по предотвращению коррупции, говорит, что всего этого недостаточно, и что надо было бы дополнительно усилить еще и меры экспортного контроля в отношении некоторых швейцарских компонентов, которые вполне могут оказываться в беспилотниках Lancet. Например, Швейцария могла бы разрешить экспорт только тех компонентов, на которые уже есть разрешения, требуя при этом от экспортеров «сертификаты конечного пользователя». Такие документы обычно используются в рамках международной торговли взрывчатыми веществами, огнестрельным оружием и боеприпасами.

В SECO признают, что стопроцентной гарантии того, что этот сектор когда-нибудь окажется под полным контролем и что швейцарские компоненты никогда больше не окажутся в распоряжении российского ВПК, быть не может. По словам швейцарских чиновников, на сегодняшний день на основании специальных правительственных постановлений по Украине и Беларуси они уже вынесли «шесть финальных и обжалованию не подлежащих штрафных постановлений» и одно такое же «решение». «Санкции действительно работают и затрудняют доступ российских военных к иностранным компонентам. Но чипы всё равно попадают в Россию, а этого достаточно, чтобы убивать мирных жителей и разрушать инфраструктуру», — рассказали SWI украинские правительственные источники.

Оригинальная английская версия отредактирована Вержини Манжан (Virginie Mangin). Перевод на русский язык: Игорь Петров.

*Примечание: c российскими источниками, процитированными в этом материале, мы связывались посредством Центра журналистских расследований «Досье»Внешняя ссылка, организацию, которая занимается журналистскими расследованиями по России. Источники были анонимизированы порталом SWI с целью их защиты. Их подлинность гарантирована самим Центром и автором материала. Интервью проводились посредством приложения для обмена мгновенными сообщениями и интернет-телефонии Signal.