Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 8:00 12.06.2018 - 08:00

(Keystone)

Вступившие в конце мая 2018 года новые европейские правила обработки персональных электронных данных пользователей сети интернет и социальных сетей непосредственно отразились на швейцарских школах.

Так, в частности, популярная бесплатная система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи WhatsApp, принадлежащая Фейсбуку, повысила минимальный возраст, с которого дети и подростки имеют право пользоваться ею, с 13 до 16 лет. Швейцарские же школьники, как правило, моложе 16-ти. Это обстоятельство начинают сейчас использовать кантоны (субъекты федерации) для того, чтобы изгнать этот «мессенджер» из смартфонов школьников.

Напомним, что в Швейцарии вопросы организации школьного образования находятся в исключительном ведении кантонов. Так, например, в кантоне Базель-сельский уже заявили, что «использование школьниками мессенджера WhatsApp не является теперь приемлемой опцией, поскольку учащиеся, как правило, находятся в возрасте меньше 16 лет. И согласие родителей (на использование их детьми этой системы) ничего тут не меняет». Это подчеркнула, в частности, начальница местного «РОНО» Моник Жюльера (Monique Juillerat).

Такой же позиции придерживаются в Минобре кантона Цюрих. Его представительница Ивонн Ляйбундгут (Yvonne Leibundgut) подчёркивает, что «новые правила обработки персональных данных вступили в силу и мы обязаны выполнять их, в противном случае речь будет идти о нарушении пользовательского соглашения, носящего обязательный характер». Кроме того, новые условия не позволяют преподавательскому составу пользоваться мессенджером в профессиональных целях, то есть для обмена информацией с учениками.

Именно поэтому использование системы WhatsApp в школах стало теперь невозможным. В кантоне Берн в настоящее время «идёт анализ новой правовой ситуации». Об этом заявил Мартин Вердер (Martin Werder), официальный представитель кантонального Минобра. Тоже самое происходит и в кантоне Аргау. В кантоне Базель-городской пока учителя имеют право обмениваться с учениками информацией при помощи системы WhatsApp, при условии наличия согласия родителей на это. В ближайшее время местные «органы образования вместе с уполномоченным правительства кантона по защите данных выступят с соответствующим заявлением».

А пока в кантонах Цюрих, Аргау, Базель-городской, Цуг, Люцерн и Золотурн проходит апробацию исключительно швейцарский аналог, коммуникационная система под названием «KlappВнешняя ссылка». Для ее использования также необходимо согласие родителей, а все пользовательские данные будут храниться на серверах только в Швейцарии. Интересно, что идея этой платформы и ее реализация является инициативой самих родителей.



Подготовил: Игорь Петров.

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