Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 11:27 14.06.2018 - 11:27

Социальные СМИ превратились в мировую трибуну, взобравшись на которую каждый может высказать своё мнение. (Keystone)

Опубликованное нами краткое резюме интервью живущего в Швейцарии российского писателя М. Шишкина авторитетной газете «Tages Anzeiger», в котором содержался призыв бойкотировать Чемпионат мира по футболу, вызвал огромный резонанс в русскоязычных СМИ и в социальных сетях.

Мы отобрали самые интересные комментарии. Мнения читателей остаются без изменений, за исключением элементарной правки в плане форматирования и грамматики, а также сокращений, не влияющих на смысл высказывания.

ЗАХАР: Господин Шишкин — умный человек и про отрицательный отбор верно сказал. Строят эти поганые стадионы, когда в сёлах школы закрывают. Но стадионы уже построили. А теперь, Шишкин, подумай про простых людей, которые хотят подзаработать на этом ЧМ, квартирки свои посдавать, покушать посытнее. Нет? Тебе только твоё пузо дорого? Бедный русский народ, сколько же в нем воров, подлецов и трусов, которые охотно выбирают комфорт, предавая всех и вся. Желаю тебе, Шишкин, освоить какой-нибудь европейский язык в достаточной манере, чтобы писать на нем. Не пиши ты больше по-русски.

Спорт и политика Михаил Шишкин призывает к бойкоту ЧМ по футболу Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и газета «Tages Anzeiger» Живущий в Швейцарии российский писатель Михаил Шишкин призывает к бойкоту ЧМ, посольство России в Берне «is not amused» и реагирует с раздражением.

ANDRII: Жаль, что таких сознательных россиян, как М. Шишкин — столь остро ненавидят их же соплеменники. Даже из числа тех, кто очень уютно устроился на «проклятом Западе», и изо всех своих патриотических сил, медийно и не только, отмазывает своего обожествлённого партайгеноссе... Держитесь, Михаил — и не такие лиходеи, как Путин, в лету канули.

ЕЛЕНА: Русские России уважают писателя М.Шишкина. Его мнение совпадает с мнением многих людей и его поддержка важна для них.

МАНСУР ЛИБЕРМАН: Уезжать по возможности надо. Лучший индикатор — это происходящее в судах. Как адвокат знаю, что невиновных осуждают пачками. И политические — только вершина айсберга.

HELEN AESCHLIMANN: Очень талантлив. И умён. К идее бойкота отношусь положительно. Рада, что моё мнение совпало с мнением Михаила.

NATALYA GRIN: По-моему, замечательно. Те, кто считает необходимым бойкот — не появятся на ЧМ, а те, кто рад празднику футбола, будут без помех наслаждаться. Всем хорошо. Так что я поддерживаю тех, кто недоволен — бойкотируйте обязательно, и вам дело, и другим праздник не испортите.

НИКАНОРЫЧ: Вот посольство пишет: «Интервью Шишкина газете Тагес Анцайгер вызывает одновременно отторжение и сожаление. Сожаление тем, что уважаемая авторитетная газета поддалась моде на о чернение России и предоставляет свои страницы для явно лживых, злонамеренных выпадов в адрес дружественного Швейцарии государства». Ну так вы определитесь: вас что напрягает: содержание интервью или тот факт, что газета что-то такое осмелилась напечатать? Так это ее, газеты, работа. И не нужно думать, что тут в Швейцарии утро у всех начинается с мыслей о том, как бы нам очернить Россию. … Еще раз — у прессы работа такая, мнения отображать. «Последнее литературное произведение г-на писателя Шишкина увидело свет почти десять лет назад и с тех пор за его подписью, увы, появляются весьма оскорбительные для России памфлеты. Для г-на М. Шишкина не осталось уже ничего святого. В пропагандистском запале он ставит под сомнение даже историческое значение победы Советского Союза над нацистской Германией. Хотя, по его признанию, его отец добровольцем ушёл на фронт. Это, как говорится, уже за гранью добра и зла и уж тем более писательской или журналистской этики». О, вот про этику побольше и поподробнее! Где можно почитать этот самый «свод законов», который нарушил Шишкин или газета? Этика — это отображение настроений в обществе и мнений тех, кого называют «опионион-мейкерами», «лидерами мнений». Так что газета, опубликовав это интервью, выполнило полностью свой долг. Нарушением этики было бы если она запретила интервью с противоположным мнением. Но такого пресса тут в Швейцарии не делает. А вот это мой любимый пассаж. «Проживая в Швейцарии с 1995 года, то есть, покинув Родину, когда она переживала тяжелый кризис после распада Советского Союза, г-н М.Шишкин, находясь вдали от России и не являясь свидетелем происходящих там событий, позволяет себе судить о том, как сейчас живётся в России, причём занимаясь явным очернительством и распространяя не соответствующие действительности утверждения или, как сейчас говорят, «фейки». Конец цитаты. Все предыдущие цитаты можно было еще как-то понять, но это — уже простая человеческая низость. Посольство как-то умолчало, что переезд писателя в Швейцарию связан с его браком, с семьёй. Если бы это указать, то все поменяется резко, не так ли? А так разумеется, перед нами предстаёт образ подлеца, женившегося ради паспорта. Ребята! Это низко. Нет? Ничего не звенит нигде? Ну, ладно.

твит твит Ведущие немецкоязычные издания Швейцарии сегодня, как по команде, вышли с целой серией антироссийских публикаций. Все это напоминает скоординированную акцию. Однообразные, набившие оскомину клише повторяются из раза в раз. pic.twitter.com/3jV8yuB7lT — Russian Embassy Bern (@RusEmbSwiss) 9. Juni 2018 Твит Посольства России в Швейцарии с его мнением.

JELENA VIDANOVA: Считаю большими лицемерами людей, которые сидят в Швейцарии и тявкают на Россию. Всё, что Вы имеете, это благодаря тому, что Вы получили в России. Попробуйте отказаться от всего, что вы в России получили: образование, признание и т.д. и попробуйте всего этого добиться здесь. Только в этом случае Вы можете что-то сказать. Люди, которые сидят в Швейцарии и обсуждают Россию, ведут себя как шавки, тявкают и виляют хвостом перед теми, кто даст кусок получше... Езжайте в Россию, и там тявкайте, если смелости хватит.

ROMAN GORDIYKO: Только бойкот и жёстче санкции!

МАКСИМ: Ещё недавно мужчина жил полной жизнью, творчески занимался любимым делом, охотно общался с девушками, отличался разносторонними интересами, но настаёт момент, когда всё это постепенно уходит. Освободившееся место и время незаметно, но неуклонно занимает политика. Так вот и Шишкин. Даже в прекрасной Швейцарии он только телесно, мысли его в России, причём по большей части рядом с Путиным. Казалось бы, для чего люди устраивают чемпионат? По-моему, для того, чтобы поиграть в футбол и насладиться положительными эмоциями от созерцания любимой игры. Но нет! Шишкин знает, это всё затеяно только для того, чтобы «лизать Путину сапоги». Что будет после ЧМ? Я, например, не знаю, но у Шишкина-Нострадамуса ответ готов: «Путин злоупотребит играми чемпионата». Ну и дальше в том же духе: диктатура, фашисты, бандиты, политзаключённые, тюрьмы, эмиграция и т.д. Ни одного светлого пятна. Я имею в виду не в России, а в душе у Шишкина. Всё черно. Может поэтому ему и не пишется в последнее время? Я ни разу не голосовал за Путина, я вижу очень много недостатков в нашей действительности, но чемпионат я буду смотреть с удовольствием. С женой, друзьями и подходящими напитками. А главное, с хорошим настроением и позитивным отношением к жизни, чего и вам желаю.





Подготовил: Игорь Петров.

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