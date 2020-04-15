Аппарат выполняет 400 тестов в час полностью автоматически, при необходимости это может происходить круглосуточно.

(© Keystone / Gaetan Bally)

Ученые всего мира едины в том, что на поиск вакцины против Covid-19 потребуются месяцы, а, возможно, и годы. А между тем как политикам, так и учёным нужно найти ответ на главный вопрос: как вернуться обществу к обычной, повседневной жизни, и при этом как можно скорее? Ответом на этот вопрос может стать серологический тест, который в Швейцарии будет готов к применению уже в конце апреля 2020 года.

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В ожидании вакцины и эффективной терапии для борьбы с Covid-19 наука также фокусируется на третьем пути — диагностике. Одной из стратегий победы над эпидемией могло бы стать тестирование максимально возможного количества людей. И вот теперь в дополнение к известному «мазку из горла» появился еще один инструмент — серологический тест.

О чем идет речь?

Наш организм борется с болезнями благодаря иммунной системе: в ответ на вторжение внешних патогенов она производит антитела с целью (как хотелось бы надеяться) борьбы с ними и их уничтожения. После победы в войне с инфекционным заболеванием в нашей крови остается своего рода «память» о вирусе, который когда-то атаковал нас. Благодаря этой памяти мы способны лучше противостоять болезни в случае повторной агрессии с ее стороны. Эта «память» и есть те самые антитела, являющиеся основой нашего иммунитета к данному перенесенному нами заболеванию.

Присутствие антител в сыворотке крови можно обнаружить с помощью серологического теста. Проблема только в том, что их наш организм производит только через несколько дней или даже недель после окончания болезни. Поэтому разработанный в Швейцарии новый тест служит не определению факта болезни (для этого, как мы помним, существует «мазок из горла»), а получению ответа на вопрос, был ли наш организм в состоянии «расшифровать» болезнь и сформировать стратегию производства соответствующих антител. Это особенно важно для людей, которые являются бессимптомными носителями вируса и которые даже вообще не знают, что были заражены.

Другими словами, серологический тест предназначен для выявления лиц, которые вылечились после заражения и приобрели иммунитет к Covid-19. Для политиков, уже сейчас пытающихся найти ответ на вопрос, как действовать в ближайшие недели или месяцы и как начать возвращаться к нормальному существованию, этот тест сможет стать источником ответа на решающий вопрос: следует ли продолжать всеобщий карантин с ограничением все основных прав буквально каждого человека или же страна уже может начинать возвращаться к нормальной жизни, разрешив выйти для начала на работу, со всеми необходимыми мерами предосторожности, разумеется, людям с иммунитетом к коронавирусу.

Решающий шаг в ближайшие недели

Подобный тест спешно разрабатывается в лабораториях по всему миру. Времени остаётся немного! Швейцария, страна, которая, можно сказать, является родиной современных биомедицинских и биотехнологических исследований, находится на переднем крае этой борьбы. Сегодня на рынке уже есть несколько тестов на коронавирус. Лучшие из них показывают иммунный статус пациента с точностью до 85-90%. «Однако этот уровень все равно недостаточен», — считает Джузеппе Тоньи (Giuseppe Togni), научный руководитель Центральной лаборатории Лабораторно-исследовательского кластера UnilabsВнешняя ссылка в городе Коппе (Coppet) в кантоне Женева.

«Надежность является для нас центральным аспектом. В настоящее время у нас в лабораториях мы достигаем при тестировании 99-процентной надежности. Но и этого нам недостаточно. Мы должны быть уверены на 100%. Ведь иначе может сложиться опасная ситуация, когда кто-то, получив неверный результат, почувствует себя слишком уже уверенно (и готовым покинуть карантин)». Решающий шаг к абсолютной надежности должен быть сделан уже в ближайшие недели. «Еще несколько дней назад я бы не осмелился назвать более-менее точное время», — признается Дж. Тоньи, возглавляющий международную рабочую исследовательскую группу.

«Но, учитывая наши результаты, я уверен, что надежный серологический тест будет готов уже к концу апреля текущего года». Над этим тестом команда Джузеппе Тоньи работает совместно с экспертами из Университетов Женевы и Цюриха. Абсолютная надежность достигается путем комбинированного использования двух тестов. «Если совсем просто: мы должны для начала абсолютно точно определить положительных пациентов как положительных, а отрицательных — как отрицательных. Понимаю, что звучит это тривиально, но это очень важный аспект. Пройти же сам тест — быстро и легко», — рассказывает Дж. Тоньи.

Из специального аппарата сыворотка крови по капле попадает в находящейся в пробирке раствор, содержащий полученный из вируса антиген. После короткого инкубационного периода машина автоматически считывает результат: цветовая реакция означает положительный ответ. Это означает, что в данной крови присутствуют антитела. Созданный аппарат выполняет 400 тестов в час полностью автоматически, а при необходимости это может происходить круглосуточно.

«Свидетельство об иммунизации»

Поиск и обнаружение антител имеют для данной технологии тестирования центральное значение. Но не менее важно понять, останется ли наш организм иммунизированным и после того, как антитела были выработаны. Как объясняет Дж. Тоньи, «важно знать, являются ли эти антитела „нейтрализующими“ или нет. Существуют ведь защитные антитела. Однажды появившись, они обеспечивают в дальнейшем невосприимчивость к данной болезни. Но есть и чисто „сигнальные“ антитела, которые защиты не гарантируют как, например, это имеет место в случае с антителами к ВИЧ». В настоящее время еще слишком рано описывать антитела к Covid-19 как «нейтрализующие».

«Пока еще нет никаких окончательных результатов исследований. Но из опыта я могу сказать, что эти антитела по идее должны оказывать именно защитное воздействие. Вирус Covid-19 очень похож на другие коронавирусы, с которыми мы уже знакомы. Вот почему я так уверен», — отмечает Дж. Тоньи. Что это означает на данный момент для нас всех? Для начала те, кто уже переболел инфекцией с симптомами или без них, приобрели иммунитет и на будущее они от вируса защищены, получив своего рода «свидетельство об иммунизации».

Кого тестировать?



Важнее другое: если у нас появилась абсолютно надежная методика идентификации людей, получивших иммунитет к данной болезни, то это означает, что такие люди могут вернуться на свои рабочие места. «Вопрос, который нас должен по-настоящему волновать, звучит иначе», — возражает Дж. Тоньи. «Мы должны спросить себя, для кого предназначены эти тесты? Проводить массовое тестирование всего населения смысла нет. Например, в кантоне Тичино, согласно последним надёжным данным, инфицировано от 5 до 10% граждан. Тестировать их всех было бы безумным предприятием». Так кто же тогда должен пройти тестирование в обязательном порядке? Дж. Тоньи не сомневается.

«Прежде всего, весь медицинский персонал. Затем протестированы должны быть все те, кто продолжал работать в пандемию на своем рабочем месте и контактировал с окружающими, а потом уже можно будет тестировать людей и из других сфер деятельности. Но при этом надо быть очень осторожными», — предупреждает эксперт. «В последние дни в обществе возникло большое чувство солидарности, особенно в отношениях между поколениями. И если придется выбирать, кого тестировать, а кого нет, то эта солидарность может быстро испариться». Так или иначе, тест будет доступен уже в конце апреля — как раз тогда, когда в Швейцарии ожидается пик пандемии вируса Covid-19. И тогда уже дело за политиками — им решать, как использовать эти тесты и какой вариант тестирования следует признать наиболее правильным.



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