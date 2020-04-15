Навигация

Навигация по ссылкам

Основной функционал

Наука и жизнь Новый тест поможет Швейцарии вернуться к нормальной жизни?

Forscherin im Labor

Аппарат выполняет 400 тестов в час полностью автоматически, при необходимости это может происходить круглосуточно.

(© Keystone / Gaetan Bally)

Ученые всего мира едины в том, что на поиск вакцины против Covid-19 потребуются месяцы, а, возможно, и годы. А между тем как политикам, так и учёным нужно найти ответ на главный вопрос: как вернуться обществу к обычной, повседневной жизни, и при этом как можно скорее? Ответом на этот вопрос может стать серологический тест, который в Швейцарии будет готов к применению уже в конце апреля 2020 года.

Neuer Inhalt

newsletter subscription

Подпишитесь на нашу новостную рассылку, чтобы получать независимую и актуальную информацию о Швейцарии

В ожидании вакцины и эффективной терапии для борьбы с Covid-19 наука также фокусируется на третьем пути — диагностике. Одной из стратегий победы над эпидемией могло бы стать тестирование максимально возможного количества людей. И вот теперь в дополнение к известному «мазку из горла» появился еще один инструмент — серологический тест.

О чем идет речь?

Наш организм борется с болезнями благодаря иммунной системе: в ответ на вторжение внешних патогенов она производит антитела с целью (как хотелось бы надеяться) борьбы с ними и их уничтожения. После победы в войне с инфекционным заболеванием в нашей крови остается своего рода «память» о вирусе, который когда-то атаковал нас. Благодаря этой памяти мы способны лучше противостоять болезни в случае повторной агрессии с ее стороны. Эта «память» и есть те самые антитела, являющиеся основой нашего иммунитета к данному перенесенному нами заболеванию.

Присутствие антител в сыворотке крови можно обнаружить с помощью серологического теста. Проблема только в том, что их наш организм производит только через несколько дней или даже недель после окончания болезни. Поэтому разработанный в Швейцарии новый тест служит не определению факта болезни (для этого, как мы помним, существует «мазок из горла»), а получению ответа на вопрос, был ли наш организм в состоянии «расшифровать» болезнь и сформировать стратегию производства соответствующих антител. Это особенно важно для людей, которые являются бессимптомными носителями вируса и которые даже вообще не знают, что были заражены.

Эпидемия Фармацевтическая индустрия не спешит создавать вакцину от Covid-19

Швейцарские фармацевтически гиганты не спешат вкладываться в разработку вакцины против вируса: отдача невелика, риск же огромен.

Другими словами, серологический тест предназначен для выявления лиц, которые вылечились после заражения и приобрели иммунитет к Covid-19. Для политиков, уже сейчас пытающихся найти ответ на вопрос, как действовать в ближайшие недели или месяцы и как начать возвращаться к нормальному существованию, этот тест сможет стать источником ответа на решающий вопрос: следует ли продолжать всеобщий карантин с ограничением все основных прав буквально каждого человека или же страна уже может начинать возвращаться к нормальной жизни, разрешив выйти для начала на работу, со всеми необходимыми мерами предосторожности, разумеется, людям с иммунитетом к коронавирусу.

Здоровье общества Чем вызван дефицит вакцин в Швейцарии?

Швейцария, богатейшая страна мира, неожиданно столкнулась с дефицитом вакцин для прививок. Почему?

Решающий шаг в ближайшие недели

Подобный тест спешно разрабатывается в лабораториях по всему миру. Времени остаётся немного! Швейцария, страна, которая, можно сказать, является родиной современных биомедицинских и биотехнологических исследований, находится на переднем крае этой борьбы. Сегодня на рынке уже есть несколько тестов на коронавирус. Лучшие из них показывают иммунный статус пациента с точностью до 85-90%. «Однако этот уровень все равно недостаточен», — считает Джузеппе Тоньи (Giuseppe Togni), научный руководитель Центральной лаборатории Лабораторно-исследовательского кластера UnilabsВнешняя ссылка в городе Коппе (Coppet) в кантоне Женева. 

«Надежность является для нас центральным аспектом. В настоящее время у нас в лабораториях мы достигаем при тестировании 99-процентной надежности. Но и этого нам недостаточно. Мы должны быть уверены на 100%. Ведь иначе может сложиться опасная ситуация, когда кто-то, получив неверный результат, почувствует себя слишком уже уверенно (и готовым покинуть карантин)». Решающий шаг к абсолютной надежности должен быть сделан уже в ближайшие недели. «Еще несколько дней назад я бы не осмелился назвать более-менее точное время», — признается Дж. Тоньи, возглавляющий международную рабочую исследовательскую группу. 

«Но, учитывая наши результаты, я уверен, что надежный серологический тест будет готов уже к концу апреля текущего года». Над этим тестом команда Джузеппе Тоньи работает совместно с экспертами из Университетов Женевы и Цюриха. Абсолютная надежность достигается путем комбинированного использования двух тестов. «Если совсем просто: мы должны для начала абсолютно точно определить положительных пациентов как положительных, а отрицательных — как отрицательных. Понимаю, что звучит это тривиально, но это очень важный аспект. Пройти же сам тест — быстро и легко», — рассказывает Дж. Тоньи.

Наука и вирус Швейцарские ученые: «Вакцина от коронавируса появится через два года»

Сколько потребуется времени на разработку вакцины от коронавируса? Ученые из Швейцарии говорят, что не менее двух лет.

Из специального аппарата сыворотка крови по капле попадает в находящейся в пробирке раствор, содержащий полученный из вируса антиген. После короткого инкубационного периода машина автоматически считывает результат: цветовая реакция означает положительный ответ. Это означает, что в данной крови присутствуют антитела. Созданный аппарат выполняет 400 тестов в час полностью автоматически, а при необходимости это может происходить круглосуточно.

«Свидетельство об иммунизации»

Поиск и обнаружение антител имеют для данной технологии тестирования центральное значение. Но не менее важно понять, останется ли наш организм иммунизированным и после того, как антитела были выработаны. Как объясняет Дж. Тоньи, «важно знать, являются ли эти антитела „нейтрализующими“ или нет. Существуют ведь защитные антитела. Однажды появившись, они обеспечивают в дальнейшем невосприимчивость к данной болезни. Но есть и чисто „сигнальные“ антитела, которые защиты не гарантируют как, например, это имеет место в случае с антителами к ВИЧ». В настоящее время еще слишком рано описывать антитела к Covid-19 как «нейтрализующие». 

Covid-19 Защитные маски: где, какие, для кого?

Почему в Швейцарии власти не ввели всеобщей обязанности носить защитную гигиеническую маску при нахождении в общественных местах?

«Пока еще нет никаких окончательных результатов исследований. Но из опыта я могу сказать, что эти антитела по идее должны оказывать именно защитное воздействие. Вирус Covid-19 очень похож на другие коронавирусы, с которыми мы уже знакомы. Вот почему я так уверен», — отмечает Дж. Тоньи. Что это означает на данный момент для нас всех? Для начала те, кто уже переболел инфекцией с симптомами или без них, приобрели иммунитет и на будущее они от вируса защищены, получив своего рода «свидетельство об иммунизации». 

Кого тестировать?

Важнее другое: если у нас появилась абсолютно надежная методика идентификации людей, получивших иммунитет к данной болезни, то это означает, что такие люди могут вернуться на свои рабочие места. «Вопрос, который нас должен по-настоящему волновать, звучит иначе», — возражает Дж. Тоньи. «Мы должны спросить себя, для кого предназначены эти тесты? Проводить массовое тестирование всего населения смысла нет. Например, в кантоне Тичино, согласно последним надёжным данным, инфицировано от 5 до 10% граждан. Тестировать их всех было бы безумным предприятием». Так кто же тогда должен пройти тестирование в обязательном порядке? Дж. Тоньи не сомневается. 

«Прежде всего, весь медицинский персонал. Затем протестированы должны быть все те, кто продолжал работать в пандемию на своем рабочем месте и контактировал с окружающими, а потом уже можно будет тестировать людей и из других сфер деятельности. Но при этом надо быть очень осторожными», — предупреждает эксперт. «В последние дни в обществе возникло большое чувство солидарности, особенно в отношениях между поколениями. И если придется выбирать, кого тестировать, а кого нет, то эта солидарность может быстро испариться». Так или иначе, тест будет доступен уже в конце апреля — как раз тогда, когда в Швейцарии ожидается пик пандемии вируса Covid-19. И тогда уже дело за политиками — им решать, как использовать эти тесты и какой вариант тестирования следует признать наиболее правильным.

Всегда актуально Коронавирус в Швейцарии: только актуальные цифры

Обычно в СМИ данные по постоянно и быстро меняющимся событиям публикуются с большим опозданием. Запомните этот пост! Здесь только последние цифры!

Ключевые слова

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Teaser Instagram

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!=

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта