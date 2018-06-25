Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 11:00 25.06.2018 - 11:00

Тяжелый труд, часто по выходным и праздничным дням, а то и по ночам. Швейцарцы не очень-то горят желанием вкалывать на стройке, поэтому, как правило, на эту работу нанимают в первую очередь иностранцев. (Keystone)

Безработица в Швейцарии находится на историческом минимуме, одновременно Конфедерация остаётся для иностранных трудовых кадров весьма привлекательной страной. С другой стороны, в разных отраслях промышленности ситуация с занятостью выглядит по-разному. Взять, например, отрасль капитального строительства: вакансий здесь много, казалось бы, у подрядчиков нет никаких проблем найти кадры на внутреннем рынке. Но нет, они предпочитают все равно смотреть за рубеж. С 1 июля 2018 года ситуация изменится и этой кадровой «вольнице» будет положен конец. Теоретически! Потому что многие в строительной области говорят, что кроме лишней бюрократии новая ситуация ничего не даст. С ними согласны далеко не все.

В 2002 году Швейцария и Европейский союз начали жить по-новому, в условиях режима свободы перемещения людей, капиталов и услуг. Это означало, что граждане стран ЕС и граждане Швейцарии могли теперь свободно (в 2008 году, с вхождением Швейцарии в Шенген, отпал и визовой режим) приезжать друг в другу в гости на срок до 90 дней, жить тут, искать работу и получать её.

Отрасль швейцарского капитального строительства выиграла от нового миграционного режима в особенной степени. Несмотря на традиционно значительную текучку кадров и большое количество свободных вакансий строительные фирмы предпочитали нанимать себе в первую очередь иностранцев. Сложилась парадоксальная ситуация: в 2016 году, например, на швейцарской бирже труда официально в качестве безработных были зарегистрированыВнешняя ссылка 3 200 человек, при этом в этом же году на рабочие места на стройках были приняты 6 000 иностранцев. Упрощённо говоря, швейцарские подрядчики вместо одного швейцарца предпочитали нанимать двух иностранцев.

Почему так происходит? И происходит ли и сейчас тоже? Пока у нас нет данных, которые подтвердили продолжение данного тренда. Но мы знаем, что в период до марта 2018 года уровень безработицы в швейцарской строительной отрасли упал до 15,4%. Сколько человек из числа пришлых иностранцев в период с 2016 по 2018 год получили работу на швейцарских строительных площадках Швейцарский Государственный секретариат по вопросам миграции (Staatssekretariat für Migration — SEM) еще пока не рассчитал.



Финал долгой истории

Напомним, что вся эта история является логичным финалом процесса, начавшегося на референдуме 9 февраля 2014 года, когда народ одобрил так называемую «Инициативу против массовой иммиграции». Законопроект требовал введения жёстких квот на иностранную рабочую силу, однако парламент, позже разрабатывая соответствующие подзаконные акты, решил иначе не отгораживать рынок труда Швейцарии от европейского рынка.

Это привело бы к краху всего формата сотрудничества Берна и Брюсселя, поскольку уже упомянутый принцип свободны перемещения лиц между Швейцарией и ЕС был частью целого пакета соглашений, действующих по принципу «все, или никакой». Поэтому парламент решил зайти «с другого ракурса» и просто сделать так, чтобы столь драгоценные свободные места доставались прежде всего самим швейцарцам, а также иностранцам, уже работавшим здесь и потерявшим работу.

Особенно революционными эти меры, правда, тоже не являются, так как они всего лишь вменяют в обязанность работодателям информировать региональные бюро по трудоустройству (RAV) о вакантных должностях в тех отраслях экономики, где уровень безработицы находится на уровне выше 8% по состоянию на 1 июля 2018 года. Затем, с 1 января 2020 года, этот критерий снизится до 5%. Но вопрос все равно остается: почему подрядчики вместо одного швейцарца предпочитают нанимать двух иностранцев?

«Иностранцы не обязательно дешевле»



Мы обратились за разъяснениями к Томасу Фойри (Thomas Foery), руководителю отдела кадров (HR) самого большого швейцарского строительного концерна ImpleniaВнешняя ссылка. Среди сотрудников компании насчитываются представители 60 стран мира. Так, может быть, иностранные кадры просто напросто дешевле? Томас Фойри сомневается.

«Иностранные претенденты на трудовые вакансии не обязательно будут обходиться работодателю дешевле, потому что, во-первых, для них все равно будут действовать минимальные стандарты в области оплаты труда, во-вторых, иностранцев труднее интегрировать как в культуру жизни, так и в культуру труда в стране. Их требуется готовить для жизни и работы в Швейцарии отдельно, а на это тоже приходится тратить деньги. Наконец, иностранцы, как правило, сталкиваются с языковым барьером, а это значит, что их требуется поддерживать буквально на каждом шагу, например, при их общении с властями или в поиске жилья».

Иностранцев требуется готовить для жизни и работы в Швейцарии отдельно, а на это тоже приходится тратить деньги.

(Keystone)

Томас Фойри напоминает также, что в последние годы взрывообразный рост, характерный для швейцарской строительной отрасли, сменился фазой корректировки. Многие компании были вынуждены перейти к сокращению рабочих мест, не избежала этой участи и компания Implenia. Сколько конкретно и в каких регионах она сократила рабочих мест? Компания предпочитает не уточнять, подчёркивая, правда, что затронуты этим процессом оказались в первую очередь низкоквалифицированные работники.

«Сейчас мы уже не набираем работников из-за рубежа, за исключением действительно высококвалифицированных, редких кадров, отсутствующих на швейцарском внутреннем рынке труда», — уточняет Томас Фойри. Но так как быть с тем фактом, что, если верить статистике за 2016 год, в рамках строительной отрасли в целом были наняты шесть тысяч иностранцев при том, что на бирже имелись 3 тыс. с лишним человек со специализацией «строительные и иные родственные специальности» («Sonstige Berufe im Bauhauptgewerbe»)? Этот сюжет компания Implenia предпочитает оставить без комментариев.

День шестой

Итак, как мы уже упоминали, с 1 июля работодателям вменяется в обязанность информировать региональные бюро по трудоустройству (RAV) о вакантных должностях. После этого они должны ждать пять дней, и если никто им не предложит кандидатов с внутреннего рынка, то, начиная с шестого дня, работодатели будут иметь право искать себе сотрудников так и там, как и где им вздумается. Тем самым швейцарские безработные должны получить некую «фору» по сравнению с конкурентами из-за рубежа.

Начиная с 1 июля 2018 года безработные, официально зарегистрированные в Региональных центрах занятости (Regionale Arbeitsvermittlungszentren / Offices régionaux de placement, на фото: RAV в городе Цюрих), будут иметь преимущества в плане поиска и получения работы по сравнению с остальными конкурентами на рынке труда, включая трудовых иммигрантов из стран ЕС. Для работников из третьих стран, включая бывшие советские республики, действует особый режим. (Keystone)

Напомним также, что информировать власти в лице RAV о своих вакансиях должны будут предприятия в отраслях экономики, где уровень безработицы находится на уровне выше 8% по состоянию на 1 июля 2018 года. Затем, с 1 января 2020 года, этот критерий снизится до 5%. Всего в Швейцарии на данный момент существует 700 тыс. рабочих мест. В отраслях, отвечающих этим критериям, заняты примерно 8% от общего числа всех работников в стране. Поэтому Государственный секретариат по делам экономики (Staatssekretariat für Wirtschaft — Seco) ожидает, что зарегистрированы будут примерно 56 000 рабочих вакансий.

Концерн Implenia еще никогда не обращался в RAV в поисках работников. Как говорит Томас Фойри, строительная отрасль обладает плотной сетью контактов, информация о хороших мастерах и свободных рабочих местах распространяется сама методами «сарафанного радио». Штукатур Фернандо Родригес (Fernando Rodrigues), например, никогда бы не получил работу в Швейцарии, если бы положения, вступающие в силу с 1 июля 2018 года, существовали бы уже в 2014 году.

Штукатур Фернандо Родригес (Fernando Rodrigues, на фото), например, никогда бы не получил работу в Швейцарии, если бы положения, вступающие в силу с 1 июля 2018 года, существовали бы уже в 2014 году.

(swissinfo.ch)

Его история началась в 2013 году, когда он, приехав в Швейцарию из Португалии и поселившись у родственников, лично начал обходить строительные компании и предлагать свои услуги. Его усилия даром не пропали, работу он скоро себе нашёл. Сегодня он, можно сказать, уже сделал неплохую карьеру, занимая должность прораба на фирме Laner SA в городе Россенс (Rossens), кантон Фрибур. На этой фирме работают 40 человек, 80% из них родом из Португалии.

Только ли бюрократический монстр?

«Швейцарское объединение строителей» (Der Schweizerische Baumeisterverband — SBV) приветствует, с одной стороны, что, реализуя «Инициативу против массовой иммиграции», парламент нашёл решение, совместимое с режимом свободы передвижения между ЕС и Швейцарией. С другой стороны, в таком уж восторге от мер, вступающих в силу 1 июля, он не находится, и прежде всего потому, что с ними связано заметное увеличение бумажной, чисто бюрократической работы. Недоволен он и пороговым значением отраслевой безработицы в 5%.

Рынок труда Каких профессий не хватает в Швейцарии? Автор: Русская редакция SWI Swissinfo и агентство SDA/ATS Через 10 лет Швейцарии не будет хватать 500 тыс. квалифицированных специалистов, и чем выше квалификация, тем большим будет дефицит.

Почему? Потому что, тем самым как бы выносится за скобки тот факт, что ситуация на рынке труда может быть очень разной в зависимости от региона, времени года, а также от уровня квалификации того или иного работника. Еще хуже, однако, тот факт, что Seco до сих пор не представил более или менее внятного списка строительных специальностей, а тот список, который предложено использовать с 1-го июля, по мнению SBV, ни в коей мере не отражает реалий и вносит только дополнительную путаницу в и без того запутанную ситуацию.

«Уровень отраслевой безработицы в 5%, который будет действовать с 2020 года, означает, что нам придется каждый раз, — вне зависимости от того, кого мы ищем, сезонных рабочих, кадры для работы в рамках только одного проекта или временно принятых, — выбирать путь сначала через агентство занятости RAV, и это несмотря на то, что по многим видам профессий существует огромный дефицит кадров и мест могло бы хватить всем, и местным, и пришлым», — говорит официальный представитель SBV Маттиас Энгель (Matthias Engel). Поэтому и это организация, и другие родственные отраслевые строительные союзы требуют от правительства две вещи.

Во-первых, не понижать показатель безработицы и оставить его на уровне 8%, в том числе и после 2019 года, а также составить, наконец, адекватный список специальностей. Очень важно при этом не смешивать воедино квалифицированных мастеров и низкоквалифицированных рабочих. Сегодня, например, по таким профессиям, как «каменщик» или «плотник» такого различения не существует, а между тем кадров с законченным профессиональным образованием здесь остро не хватает, а потому и обязанность регистрировать такие вакансии становится совершенно бессмысленной.

«Избавляться от балласта»?

Работодатели надеются, тем не менее, что новые условия найма на работу создадут хотя бы стимулы и возможности для найма или продолжения занятости работников старших возрастных категорий, и что от них не будут «избавляться» как от балласта сразу же по достижении ими «критического возраста». Что касается строительной отрасли, то там как раз эта категория работников подвергается особенному давлению.

По данным профсоюза Unia по строительной отрасли в последнее время наблюдается заметный прирост доли временных трудовых соглашений, в последний раз на 14% в год. Об этом нам говорит представитель профсоюза Филипп Циммерманн. По его словам, «строительные компании нередко переводят таких людей на «времянку», а потом просто «сбрасывают» их как балласт, надеясь на приток более молодых кадров, готовых работать за меньшую заработную плату, а такие кадры, как правило, рекрутируются как раз за рубежом.

Поэтому очень важно сделать так, чтобы сотрудники старших возрастных категорий, порой отработавших на производстве десятки лет, имели шанс на продолжение своей занятости на достойных условиях». Томас Фойри предлагает не забывать, что строительная отрасль завязана на ограниченные по времени проекты, и что прирост числа временных трудовых соглашений связан, возможно, с чисто структурными флуктуациями, а не со злым умыслом подрядчиков.



Перевод на русский и адаптация: Игорь Петров.

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