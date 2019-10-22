Этот контент был опубликован 22 октября 2019 г. 11:06

По имеющимся оценкам в Швейцарии примерно 2 200 человек относятся к группе сверхбогатых людей с активами по 50 млн долларов и больше.

(Keystone)

Если ориентироваться на такой показатель, как среднее располагаемое состояние на душу населения, то швейцарцы снова окажутся самыми богатыми людьми в мире. Таков вывод, сделанный в очередном докладе Global Wealth ReportВнешняя ссылка, подготовленном банком Credit Suisse.

В конкретных цифрах: по состоянию на середину 2019 года среднее располагаемое состояние совершеннолетнего швейцарца составляло сумму в 565 000 долларов, что эквивалентно росту по сравнению с 2018 годом на 18 000 долларов.

Тем самым в рейтинге самых состоятельных стран Швейцария оказывается на первом месте, оставив позади США, Японию и Нидерланды. В этих странах средний объем располагаемого состояния вырос за период с середины 2018 года на 11 980 долларов (США), 9 180 долларов (Япония) и 9 160 долларов (Нидерланды).

Неравномерное распределение богатства

За период с 2000 года среднее состояние среднего швейцарца выросло на 144 процента. Таков результат подсчетов, проведенных банком Credit Suisse. Правда, следует учитывать, что в значительной степени этот рост был обусловлен динамикой изменения обменного курса швейцарского франка, который за означенный период времени значительно подорожал, прежде всего на фоне доллара США.

По данным Credit Suisse за прошедший год земляне стали еще более богатыми — их совокупное состояние увеличилось на 2,6% до 360 триллионов долларов США. Средний житель планеты располагает сегодня состоянием в 70 850 долларов, что на 1,2% больше, чем в 2018 году. При этом в 2019 году состоянием менее 10 тыс. долларов вынуждены были обходиться 2,9 млрд человек.

Рост числа миллионеров

Всего в мире на середину 2019 года насчитывалось 46,8 миллионов миллионеров, что эквивалентно росту на 1,1 млн человек по сравнению с 2018 годом. Почти половина этого прироста была обеспечена Соединёнными Штатами, где число миллионеров выросло еще на 675 тыс. человек.

Кроме того, по состоянию на середину 2019 года 55 920 совершеннолетних лиц обладали там состоянием (нетто) в 100 млн долларов и 4 830 человек — состоянием по 500 млн долларов.

По прогнозам банка Credit Suisse в ближайшие пять лет глобальное располагаемое состояние возрастет на 27% и достигнет к 2024 году уровня в 459 триллионов долларов, причем страны со средними и низкими доходами внесут в этот рост свой вклад в размере 38%, тогда как сегодня этот показатель находится на уровне 31%. Вырастет по всему миру и число миллионеров, добравшись до отметки в 63 млн человек.





Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

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