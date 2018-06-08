Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 7:30 08.06.2018 - 07:30

Строительные работы на объекте транспортной инфраструктуры (проект NEAT) в кантоне Тичино. В 2017 году по объёму инвестиций в свой основной капитал Швейцария занимала третье место в Европе. (© KEYSTONE / GAETAN BALLY)

Несмотря на переоценённый швейцарский франк, весьма болезненно ударивший по некоторым отраслям швейцарской экономики, промышленность Конфедерации продолжает поступательное развитие после сравнительного спада, причиной которого стал мировой финансовый кризис 2008 года. На данный момент Швейцария, поэтому, принадлежит к очень небольшой группе избранных стран Европы, объёмы инвестиций которых в собственный капитал, включая инфраструктуру, сегодня превышают показатели десятилетней давности.

Политическая ситуация в Италии дает все основания весьма опасаться дальнейших сейсмических толчков на финансовых рынках. На этом фоне особенно отчётливо видным становится тот факт, что очень многие страны Европы до сих пор не смогли найти устойчивого и долговременного выхода из кризиса, причиной которого стал мировой финансово-экономический катаклизм периода 2008-2011 гг. К такому выводу позволяют прийти данные, опубликованные недавно европейским статистическим ведомством Eurostat.

Особенный интерес вызывает динамика развития процесса инвестирования в основной капитал, в проекты частного и государственного секторов, включая национальные инвестиции в стратегически важную инфраструктуру. Так, в 2017 году в общем зачёте страны Европейского союза (EU) и Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA, членом которой является и Швейцария) как в частном, так и в общественном секторах осуществили инвестиций на более чем солидную сумму в 3 200 млрд евро или 3 700 млрд франков. И, тем не менее, несмотря на все астрономические масштабы этот показатель находится более низком уровне, нежели ровно десять лет назад, накануне мирового финансового и экономического кризиса (по состоянию на 2007 год).

Если учитывать только страны ЕС, то окажется, что объёмы инвестиций в основной капитал в 2017 году составили показатель в 20,1% от ВВП Европейского союза, что на 2,3% меньше, чем в 2007 году. Если же учесть страны, не входящие в ЕС, но участвующие в работе Еврозоны, то мы получим спад в размере 2,7%. Среди членов ЕС и ЕАСТ насчитываются только шесть стран, которые сумели за последние 10 лет не сбавить, а, напротив, нарастить объёмы инвестиций в основные фонды, включая инфраструктуру.

Entwicklung der Investitionen der letzten 10 Jahre Grafik Entwicklung der Investitionen der letzten 10 Jahre

Про инфраструктуру мы заговорили не случайно, потому что в этих шести странах едва ли не половина упомянутых инвестиций, причём как в частном, так и в общественном секторах, пришлась именно на строительные объекты — здания, мосты, дороги. Примерно 30% инвестиций пришлись на сектор реального промышленного производства, особенного в отраслях машиностроения, производства комплектующих и оборудования, а также в области производства вооружений. Одна пятая этих инвестиций (20%) пришлась на поддержку прав интеллектуальной собственности (патенты).

В Швейцарии уже в период с 1997 по 2007 год объем инвестиций в основные фонды находился на уровне 24% от общего ВВП. В 2009 году из-за мирового кризиса этот показатель упал до исторического 20-летнего минимума до 22,7%. С тех пор объёмы инвестиций в Швейцарии последовательно росли, добравшись в 2017 году до 24,5%, что позволило стране занять в Европе почётное третье место среди самых активных инвесторов в «себя, любимых».



Перевод и подготовка: Игорь Петров

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