



С 23 марта 2020 года на старом военном аэродроме «Дюбендорф» недалеко от Цюриха припаркованы десятки самолетов авиакомпании SWISS. (Keystone / Ennio Leanza)

Пустые аэропорты, самолеты, оставшиеся на земле, авиакомпании на грани банкротства: гражданская авиация стала одной из отраслей мировой экономики, в наибольшей степени пострадавших от вирусной пандемии. Спустя почти 20 лет с момента банкротства авиакомпании «СвиссЭйр» и возрождения в формате SWISS, дочернего предприятия немецкой «Люфтганзы», швейцарский национальный авиаперевозчик снова оказался на грани гибели.

День 2-го октября 2001 года останется в истории Швейцарии «черным днем календаря»: все самолеты компании Swissair остались на земле, компания объявила о своем банкротстве, причиной которой стал ее квази-государственный характер. Поводом же и непосредственным «спусковым крючком» кризиса стала тогда более чем рисковая «охотничья стратегия» компании, направленная на поглощение как можно больше мелких иностранных компаний из Польши, Бельгии и Италии.

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Руководство компании рассчитывало на превращение Swissair в крупный международный авиа-альянс — надеясь на то, что государство и банки поддержат его любые проекты в области аффилирования все новых и новых активов, находящихся, как правило, в предбанкротном состоянии. В санацию и возрождение этих авиакомпаний требовалось вкладывать огромные деньги, которых у компании не было. Государство отказалось финансировать Swissair. Отказались делать это и банки.

В итоге у Swissair не осталось денег даже на топливо для самолетов и эта компания, которая начиная с 1950-х годов была символом экономических и технологических успехов Швейцарии, просто исчезла. В бывшую гордость национальной гражданской авиации были инвестированы 3 млрд франков за счет бюджетов федерального правительства, кантонов (субъектов федерации) и частных инвесторов. Новая, более скромная авиакомпания SWISS, была затем в 2005 году продана немецкому концерну Lufthansa за «смешные» 330 миллионов франков.

Почти 20 лет спустя самолеты SWISS снова оказались прикованными к земле, впрочем, произошло это не только в Швейцарии. В результате пандемии коронавируса интенсивность пассажирских перевозок по всему миру в начале апреля сократилось на 80% по сравнению с предыдущим 2019 годом. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), ожидается, что в 2020 году количество пассажиров, перевезённых самолетами ведущих авиакомпаний мира, окажется вдвое меньше по сравнению с предыдущим годом, в выручка уменьшится на 314 млрд долларов, то есть на 55% по сравнению с 2019 годом.

Grounding Ровно 15 лет назад не стало авиакомпании «SwissAir» Банкротство авиакомпании «SwissAir» в кино и реальности. Мы предлагаем вспомнить об этом печальном событии и поразмышлять над его уроками. Автор: Игорь Петров

Многие страны, особенно западноевропейские, а также США, объявили о намерении реализовать обширные программы финансовой поддержки компаний гражданской авиации, тем не менее, будущее многих из них авиакомпаний представляется сейчас довольно неопределенным, не в последнюю очередь потому, что все еще трудно предсказать как продолжительность пандемии, так и объем возможных убытков. До сих пор точно не ясно, как намерена выходить из этого кризиса Швейцария и что будет с компанией SWISS.



Какова ситуация с авиакомпанией Swiss? Конец цитаты

С момента своего основания она пережила целый ряд реструктуризаций и реформ. Парк машин SWISS сократился со 130 самолетов до 80-ти, но в целом ее интеграция в состав концерна Lufthansa Group прошла успешно. Например, за 2007 года швейцарская авиакомпания отчиталась о получении чистой прибыли, впервые в своей истории. Наилучший результат был достигнут ею в 2018 году с выручкой в более 5,3 млрд франков и с рекордной операционной прибылью в 636 млн франков.

В последние компания начала увеличивать как количество самолетов, так и количество рабочих мест. В 2019 году швейцарцы перевезли 19 миллионов пассажиров в 45-ти странах мира. Грузовые перевозки, осуществлявшиеся компанией Worldcargo, подразделением SWISS, осуществлялись в 130 пунктов назначения в 80-ти странах. Однако с середины марта 2020 года авиакомпания была вынуждена резко сократить объем работы. Пассажирские перевозки ограничились только одним дальним рейсом между Цюрихом и Ньюарком (США) и еще рейсами в восемь европейских городов.

В последние недели авиакомпания принимала участие в возвращении швейцарских граждан, застрявших за границей из-за пандемии в кооперации с Федеральным департаментом / Министерством иностранных дел (ФДИД / EDA), а также в доставках в Швейцарию медицинского оборудования из Азии. В течение нескольких недель финансовое положение компании стало довольно нестабильным. Компании пришлось подать заявку о переходе на укороченный рабочий график.

Только в этом случае она была в состоянии покрыть все расходы на оплату персонала (всего 9 560 рабочих мест). Сейчас компания несет убытки, оцениваемые в 4-5 миллионов швейцарских франков в день. Компания SWISS не имеет в своем распоряжении достаточных финансовых резервов, которые позволили бы ей существовать в таком режиме слишком долго, с учетом того, что вся прибыль перечисляется в доход «Люфтганзы». Генеральный директор швейцарской авиакомпании Томас Клюр (Thomas Klühr) заявил несколько дней назад, что к концу года она сможет удовлетворить спрос на услуги авиаперевозок только на 75%.

Как реагирует «Люфтганза»? Конец цитаты

Коронакризис наступил в момент для немецкой компании весьма непростой. Она давно уже работает в режиме повышенной турбулентности, степень прибыльности на рейсах ближней и средней дистанции стабильно падает. Стоимость акций компании снизилась вдвое, и это только в период с 2017 по 2019 годы, то есть еще до начала пандемии. По словам генерального директора Карстена Шпора (Carsten Spohr), в настоящее время холдинг Lufthansa теряет около 1 миллиона франков в час.

Несколько дней назад немецкая группа объявила о первых радикальных мерах, в том числе о ликвидации перевозчика-лоукостера Germanwings и о сокращении примерно на 10% парка самолетов, который сейчас еще насчитывает 760 машин. Со своей стороны компании SWIS пришлось отложить получение уже заказанных новых самолетов, а также одновременно вывести из эксплуатации ранее запланированного некоторые из своих старых самолетов. И это только лишь начало нового пакет мер по реструктуризации деятельности компаний Lufthansa и SWISS.

«Люфтганзе» сейчас не хватает ликвидности. В настоящее время холдинг ведет переговоры с банками о предоставлении ему кредитов, кроме того, он уже запросил у правительства помощи на несколько миллиардов. Кабинет Ангелы Меркель, похоже, готов предоставить холдингу крупное денежное вливание в обмен на акции, что дало бы государству существенную долю в капитале «Lufthansa», и это спустя более чем 20 лет после приватизации компании.

Судьба SWISS зависит от этих переговоров самым непосредственным образом. Немецкая компания, безусловно, не заинтересована как-то уж особенно «подрезать» крылья швейцарской «дочке», так как до сих пор она объективно считалась хорошей инвестицией и самым большим алмазом в короне немецкого гиганта. С момента поглощения швейцарская компания уже заработала холдингу Lufthansa около 5 миллиардов франков прибыли, из которых 2 миллиарда пришлись на последние четыре года.

Что намерен предпринять Федеральный совет, правительство Швейцарии? Конец цитаты

Правительство Швейцарии также рассматривает возможность предоставления швейцарской гражданской авиации кризисных кредитов, рассматривая ее в качестве «системно важной для страны инфраструктуры». Гражданская авиация ежегодно генерирует в стране около 30 миллиардов швейцарских франков добавленной стоимости, прямо или косвенно обеспечивая работой 190 000 человек. Авиационный транспорт обеспечивает более трети промышленного экспорта Швейцарии, доставляя в страну 38% от общего туристического потока. За последние 20 лет объем пассажирских перевозок в стране практически удвоился.



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Однако Федеральный совет даст денег только при условии предоставления этими компаниями (включая и Easyjet Switzerland) твердых гарантий. В частности, они должны продемонстрировать, что действительно исчерпали все остальные возможности решения своих проблем с ликвидностью. Кроме того, помощь из швейцарского бюджета не имеет права утекать за границу в доход их материнских компаний. Наконец, помощь должна быть предоставлена и другим компаниям авиационного сектора, включая сами аэропорты, а также компании Skyguide, Swissport и Gategroup.



Большинство партий позитивно оценивают готовность правительства помочь отечественной авиации, но есть тут и критические голоса. По мнению Томаса Маттера (Thomas Matter), парламентария и предпринимателя, члена консервативной Швейцарской народной партии (SVP), «прибыль, заработанная SWISS, поступает в Германию, при этом убытки теперь должны возмещаться за счет швейцарцев. Это недопустимо». По его мнению, для Швейцарии было бы гораздо интереснее дать SWISS обанкротиться, а затем выкупить компанию по низкой цене.

А не вернуть ли SWISS в швейцарские руки?



Конечно, идея вернуть «национальную авиакомпанию» домой многим в Швейцарии может показаться заманчивой, но в целом она нереалистична. Как и в дни банкротства Swissair, инвесторы не готовы брать на себя финансовые риски компании с оборотом в несколько миллиардов франков в год, и уж тем более в условиях неопределенности, царящей сейчас в отрасли. Участие в судьбе SWISS федерального центра и кантонов, которые уже более 20 лет проводят политику приватизации, также не кажется реалистичным вариантом.

Что касается партии «Зелёных», то она, в свойственной ей манере, считает, что «авиакомпании следует спасать только в том случае, если они обязуются затем вносить свой вклад в защиту климата». При поддержке ряда других партий и общественных организаций партия опубликовала недавно открытое письмо, в котором она призывает правительство не поддерживать своими мерами процесс «бесконтрольного роста объёмов воздушных перевозок», так как на них «приходится 19% всех выбрасываемых в Швейцарии парниковых газов». Федеральный совет, считают «Зелёные», «должен в приоритетном порядке поддерживать более экологичные виды транспорта». С этим мнением в стране согласны далеко не все.



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