Базельский Художественный музей «Kunstmuseum Basel» заметно расширил свое присутствие в Интернете. (© Keystone / Gaetan Bally)

Культура во времена коронавирусного кризиса и принципов «социального дистанцирования» добирается до потребителей по оптоволоконным сетям и при помощи электромагнитных волн. Уже несколько недель предпочтительным каналом получения доступа к культурным сокровищам Швейцарии является цифровой канал. Швейцарские музеи, например, «Художественный музейВнешняя ссылка» в Базеле, заново открывают для себя интернет и виртуальную реальность.

Стриминговые видео-сервисы, такие, как Netflix, Sky, Amazon, Apple, а теперь еще недавно и Disney+ за последние годы произвели кардинальный переворот в форматах потребления развлекательного контента. За новостями и надежной информацией люди все ещё, а теперь даже в куда большей, чем раньше, степени, идут, в первую очередь, к общественным СМИ, которые дают возможность получать важнейшие сведения бесплатно (о роли общественных СМИ читайте тут подробнее). Но качественный развлекательный контент? Тут вышеупомянутым провайдерам нет равных. Их можно ругать и проклинать, но ничего с этим поделать нельзя.

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Цифровая революция, как бы там ни было, решительно изменила сферу культуры. До наступления пандемии многие швейцарские музеи тоже, конечно, развивали формы своего присутствия в повсеместно протянутой паутине. Но теперь неожиданно эти формы стали главными, с учетом невозможности посетить экспозиции лично, физически. Это обстоятельство стало риском, но еще и шансом, благодаря которому на экранах компьютеров миллионов пользователей вдруг, наряду с Уолтером Уайтом и Ведьмаком, оказались Леонардо да Винчи в компании со «старыми мастерами». А если посмотреть конкретно на Швейцарию? Увы, пока ситуацию в области присутствия музеев страны в сети Интернет следует признать неудовлетворительной.

Карен Гериг (Karen Gerig) отвечает за связи с общественностью в «Художественном музее Базеля». «Мы закрыты уже с 13 марта, сколько продлится карантин сказать нельзя, а потому мы решили в кратчайшие сроки переработать, расширить и дополнить наши предложения в цифровом пространстве. Среди прочего мы создали для этого специальный блог. Эта идея пришла к нам совершенно спонтанно, потому что мы осознали, что ограничение личной мобильности граждан и „просьба“ правительства — а в ушах швейцарцев это фактически „приказ“, хотя и вежливый — оставаться дома, могут стать для них мотивацией и возможностью заново открыть для себя, не сходя с собственного дивана, шедевры, которые выставлены или хранятся в важнейших художественных музеях Швейцарии».

Риск и шансы



И наоборот, для «учреждений культуры нынешний карантин может стать весомым основанием пересмотреть и переосмыслить свои онлайн-форматы. На самом деле, все музеи Швейцарии давно уже имеют свои сайты, но далеко не все располагают в палитре своих предложений теми или иными формами интерактивности. Мы сами уже давно пользуемся социальными СМИ», — продолжает К. Гериг. «Однако учитывая физическое закрытие нашего музея, мы попытались немедленно придумать какой-то ответ на этот вызов. Сейчас в Твиттере мы запустили хэштег #MuseumMomentofZenВнешняя ссылка. Сделали мы это не обязательно с целью пропагандировать искусство и культуру, а просто потому, что, как известно, красота спасёт мир, и мы хотим, в период „самоизоляции“, привнести в этот непредсказуемый и безумный мир хоть какую-то толику гармонии».

Die Homepage des Kunstmuseums Basel: Willkommen im digitalen Museum. (Kunstmuseum Basel)

«Именно сейчас у нас есть шанс, избавив искусство от оков политизации и коммерциализации, вернуть его к фундаментальным целям и к назначению любого искусства в принципе, а именно, к его функции помощника в рамках попыток человека обрести смысл жизни или хотя бы какую-то надежду. Во времена такой неопределенности, как сейчас, именно искусство становится как никогда важным средством познания, размышления и вдохновения», — говорит К. Гериг. И именно в этом направлении и работал в последние недели Базельский «Кунстмузеум». Сейчас он уже может приветствовать посетителей на своем «полностью переработанном» сайте.

«Пандемия заставила всех нас спрятаться в свои четыре стены, а потому мы качественно усилили степень нашего онлайн-общения с публикой. В ближайшие недели наш сайт станет еще более оживленным и интерактивным», — продолжает К. Гериг. «Мы думаем сейчас о проведении, в частности, онлайн-семинаров и, возможно, об организации лекций по истории искусства. Мы также хотим создать раздел, где наши кураторы смогут рассказывать людям о своих любимых выставках и произведениях». Конечно, все это не сравнить с посещением настоящего музея. Но виртуальная прогулка по его залам точно способна стать для пользователей новым и совершенно особенным опытом.

«Museum@Home»

Заходя на сайт пользователь попадает в зал современного искусства, где его приветствуют словами «Добро пожаловать в цифровой Художественный музей» («Willkommen im digitalen Kunstmuseum»). «Теперь что-то новое у нас на сайтеВнешняя ссылка предлагается буквально каждый день, чего раньше не было», — рассказывает К. Гериг. «Это может быть какая-то конкретная картина, это может быть видео-интервью с художником, возможность „прогуляться“ по какому-то конкретному залу музея, и многое другое. Каждая такая публикация сопровождается пояснениями, каким-то интересными или даже забавными историями, которые касаются или произведения, или его автора. Есть также ссылки и на другие родственные сайты».

«Мы ориентируемся на все вкусы и на интересы посетителей всех возрастов. Например, 25 марта 2020 года мы опубликовали ссылку для детейВнешняя ссылка, пройдя по которой они могут скачать себе „Портрет женщины“ („Porträt einer Frau“) кисти французского художника Бернара Бюффе (Bernard Buffet,1928-1999), распечатать его и раскрасить по своему вкусу», — говорит К. Гериг. Кроме того, этот музей «из города на Излучине Рейна» также предлагаетВнешняя ссылка сейчас виртуальным посетителям свой более чем обширный каталог, охватывающий искусство с 14-го века до наших дней — разумеется, в цифровом формате.

Там представлена исчерпывающая информация по каждому артефакту, пользователи могут просматривать их, фильтровать поиск по отдельным художникам или по эпохам, переходя из одного века в другой одним щелчком мыши. Можно совершить небольшую виртуальную экскурсию по всем основным залам музея. Все эти изменения, конечно же, требуют значительных затрат сил и энергии. Оценит ли их общественность? «У нас уже есть более чем позитивные отзывы. В последние несколько дней мы регулярно спрашивали пользователей в социальных сетях, что они хотели бы еще увидеть или узнать. Иными словами, мы хотели узнать, что мы совершенно конкретно должны разместить на нашем сайте, с тем «сделать их счастливыми». Мы получили довольно много ответов. И теперь мы занимаемся активным удовлетворением этого нового спроса на культуру».



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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