Советский художник в коллекции Ар-брют в Лозанне

Воображаемый автопортрет Александра Лобанова с ружьем на охоте. В детстве ему обещали подарить винтовку, и с тех пор оружие стало главным фетишем на его рисунках. Впрочем, при огромном количестве работ оно только раз целилось в человека: когда автор обиделся на врачей. (Collection de l’Art Brut)

В Лозанне, в замке 18 века, находится один из самых необычных музеев Швейцарии – Коллекция Ар-брют (Collection de l'Art Brut). Там можно увидеть несколько работ Александра Лобанова.

Его основал французский художник Жан Дюбюффе (Jean Duboffet), который признал высокий художественный потенциал искусства аутсайдеров, людей не только без художественного образования, но и находившихся за бортом общества – в психиатрических лечебницах, тюрьмах и других местах. Он создал сам термин Ар-брют, то есть «грубое или примитивное искусство» и собрал множество работ, которые в 1971 году подарил Лозанне.

Музей этот интересен также тем, что там находится небольшое, но заметное собрание работ Александра ЛобановаВнешняя ссылка(1924-2003), советского душевнобольного художника. Он родился в городке Молога Ярославской области, еще в детстве оглох после перенесенного менингита и эмоциональной травмы при раскулачивании семьи. Любил мастерить и рисовать, с юности и до смерти жил в психиатрической больнице в далекой деревне Афонино. Основная тема его рисунков – автопортреты и военная тематика, оружие, охота. Его творчество неоднократно представлялось на выставках, изучалось искусствоведами и психиатрами. Как художник-примитивист Лобанов обрел мировую известность.

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