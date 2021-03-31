Тесты Роршаха: рентген для подсознания

«Этот город боится меня. Я видел его истинное лицо: улицы — продолжение сточных канав, а канавы заполнены кровью». Роршах, самый брутальный из героев вселенной комикса «Хранители» и единственный герой поп-культуры, назван по имени швейцарского психиатра. DC/Dave Gibbons

Ровно 100 лет назад швейцарский психолог и психиатр Герман Роршах (Hermann Rorschach, 8 ноября 1884 года, Цюрих — 2 апреля 1922 года, Херизау) опубликовал психодиагностический тест для исследования личности, с помощью которого, как утверждалось, можно проникнуть в самые сокровенные глубины человеческого сознания. Сегодня тест Роршаха стал явлением не только политики и бизнеса, но даже поп-культуры, вспомним РоршахаВнешняя ссылка: только другого - персонажа вселенной комикса Алана Мура «Хранители».

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Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

Но начать можно с холодной войны, которая началась в мире после войны горячей, то есть Второй мировой. Она была еще и войной умов, и войной за умы. В США на волне маккартизма объявляли сумасшедшими всех, кто сочувствовал коммунистам. Пытаясь проникнуть в глубины «советского разума», там активно использовали тесты Роршаха. Считалось, что они способы прояснить логику «хомо советикуса» и выявить основные логические механизмы функционирования сознания людей, образующих в своей совокупности «новую историческую общность, советский народ», равно как и вообще «внеевропейскую» и, скажем, «африканскую» загадочную душу.

Одновременно в период с 1941 по 1968 годы в научной периодике США было опубликовано около пяти тысяч статей, содержащих анализ результатов этнографических исследований, проведенных при помощи «Клякс Роршаха». Объектами этих исследований были самые разные культуры и народности, от индейцев на американском Западе до малых народностей, живущих на островах в Микронезии. Война во Вьетнаме стала еще одним полем приложения такого инструмента, как пятна Роршаха. В 1966 году Уолтер Х. Слот (Walter H. Slote), старший научный сотрудник Института Восточной Азии Колумбийского университета (East Asian Institute of Columbia University), был специально направлен в Сайгон на семь недель с целью «выяснить основы вьетнамской идентичности», и опять же при помощи тестов Роршаха. Цель — вести идеологическую обработку вьетнамцев в духе демократии и прогресса не просто так, а на основании научного метода.

Небанальный метод

Вряд ли Герман Роршах, придумавший метод чернильных пятен в 1917 году и опубликовавший его в виде научного труда в 1921 году, представлял себе, сколь широкой окажется сфера приложения его небанального метода. От таких вариантов он просто бы перевернулся в гробу. При этом сам он, будучи последователем учения Фрейда, отнюдь не был догматиком. Среди его учителей был, например, Карл Юнг, автор учения о глубинной психологии. Юнг разработал «ассоциативный тест 100 слов», эмпирический метод изучения человеческого бессознательного и аналитический инструмент обнаружения скрытых комплексов. Но при этом Герман Роршах был еще и художником.

Уже в средней школе он выделялся на общем фоне своими талантами рисовальщика. У него даже прозвище было соответствующее: «Клякса». Будучи, как бы сейчас сказали, «визуальным человеком», воспринимавшим мир через изображение, он лучше других понимал, что каждый человек смотрит на мир по-своему и что видит он его также своим собственным уникальным образом. И если Фрейд и его последователи все время предлагали пациентам «поговорить», видя в вербализации скрытых травм путь к исцелению, то Роршах, хотя и с оглядкой на метод словесных ассоциаций Юнга, но предлагал «порисовать», потому что, с его точки зрения, для изучения человека и его психики важно не только то, что человек говорит, но и то, что он видит, точнее, то, как он интерпретирует увиденное.

Классический тест РоршахаВнешняя ссылка построен на десяти чернильных пятнах, симметрично расположенных относительно вертикальной оси. Каждая такая двойная фигура служит стимулом для свободных ассоциаций испытуемого. Пять из них — черно-белые, два — черно-красные и три — просто пестрые. Психолог показывает карточки в строгой последовательности, задавая пациенту один и тот же вопрос: «На что это похоже?».

Бред Питт? Нет, Герман Роршах! Akg-images

Основное внимание Герман Роршах уделял процессам распознавания тех или иных конкретных объектов при восприятии пятен, а проявления нарушений восприятия у больных стали для него критериями дифференцирования таких ответов от ответов здоровых людей. Особенности восприятия испытуемого проявляли себя не только в содержании ответа, но и в формальных его характеристиках. Эти характеристики включали локализацию названного испытуемым объекта в поле пятна, а также те особенности самих пятен, которые выбирались пациентом для формирования ответа. Пятна, которые использовал Роршах, не были аморфными. Да, их окружала особая аура сновидческого. Но он при этом специально сделал некоторые области пятен более определенными по контурам, чтобы они более точно напоминали совершенно конкретные объекты.

Герман Роршах справедливо полагал, что люди не только по-разному смотрят на мир, но и неодинаково видят его. И что если психически больные искаженно воспринимают хорошо знакомые объекты, то они также будут давать совершенно иные ответы при идентификации именно тех областей пятна, которые имели более определенные контуры. Вот, например, карточка Номер 4, так называемая «отцовская» (см. фото ниже). Реакция на это пятно позволяет выявить отношение человека к властным авторитетам и вычленить основные особенности его воспитания.

А вы что тут видите? Stanley Goldblatt / Photo Researchers, Inc.

Но не слишком ли это все произвольно и субъективно? Ведь, как известно, иногда сигара — это просто сигара! Если в одном из пятен вы видите свою мать, это вовсе не значит, что у вас Эдипов комплекс. Чтобы создать такие карточки, требовался художник. Для их толкования нужен был научный метод. Там есть пятно, и почти все говорят, что оно похоже на летучую мышь или мотылька. А вы? Вы повторяете очевидное, то, что говорят все, или вы настаиваете на своей оригинальности? Пытаясь создать научную систему, Роршах создал рейтинговую методику оценок, присваивая ответам определенное число баллов, основанное, в частности, на частоте использования пациентами таких родовых понятий, как «целое», «деталь» и «движение».

Эксперты затем могли рассчитывать коэффициенты и отслеживать закономерности. (Позже на этой основе была создана единая «интегративная система» с опорой на целый ряд критериев, здесь можно прочитать подробнееВнешняя ссылка — прим. ред.). Сам Роршах не успел из-за ранней смерти до конца развить свой метод и сформировать связную теорию, но он сам называл свои карточки «перцептивным экспериментом» с целью диагностики шизофрении. Он понимал, что для психологов его карточки будут слишком эмоциональны, а для психоаналитиков — слишком узкоструктурированными.

В одном из своих писем в 1921 году он указывал: «Психологи находят мои тесты слишком психоаналитическими, и аналитики часто не понимают (сути метода), продолжая делать акцент на интерпретациях, не будучи в состоянии обратить адекватное внимание на чисто формальные аспекты. В итоге совершенно неважно то, как этот метод работает, главное, что с его помощью можно ставить удивительно точные диагнозы. Отсюда и растущее его неприятие среди специалистов». После того как Герман Роршах внезапно в 1922 году умер в возрасте всего 37 лет от банального перитонита, связанного с аппендицитом, его тесты оказались как бы подвешенными в воздухе, и каждый использовал их по своему усмотрению.

Роршах за рубежом

На своей родине в Швейцарии карточки Роршаха в основном применялись в качестве инструмента для оценки профессиональных качеств и компетенций личности. В Германии, где Роршах своими тестами скорее нажил себе среди ведущих психологов массу врагов, чем друзей, карточки со странными пятнами превратились в некоторого рода маргиналии. В 1925 году японский психолог Юзабуро Учида (Yuzaburo Uchida) обнаружил монографию Германа Роршаха «Психодиагностика: Методика и результаты диагностического эксперимента по исследованию восприятия (истолкование случайных образов)» (издание на русском языкеВнешняя ссылка: Москва: Когито-Центр, 2003 год) в одном из токийских книжных магазинов, и уже через четыре года пятна Роршаха стали стандартом в методологии японских психологов.

Там есть пятно, и почти все говорят, что оно похоже на летучую мышь или мотылька. А вы? Вы повторяете очевидное, то, что говорят все, или вы настаиваете на своей оригинальности?

Совершенно особые и глубокие связи были у Роршаха с Россией. В 1906 году он совершил свою первую поездку в Россию, выучил язык и читал в подлиннике Толстого и особенно Достоевского, а также активно знакомился с передовой литературой на русском языке по психологии и психиатрии, переводил на немецкий Леонида Андреева. В 1910 году Герман Роршах женился на Ольге Николаевне Штемпелин, русской студентке, учившейся в Швейцарии. В 1909 году он второй раз приехал в Россию для знакомства с семьей невесты. В этот период в России Г. Роршах некоторое время вел частный психиатрический прием, знакомился с передовыми русскими психиатрами и психотерапевтами.

Позже он опубликовал на немецком языке около трёх десятков отзывов и рецензий на статьи и книги русских психиатров. В декабре 1913 года Герман Роршах вновь приехал в Россию, где работал в качестве врача-психотерапевта в частном санатории на подмосковной станции Крюково. По словам одного из его биографов, он был, может быть наряду с Паулем Целаном и Райнером Мария Рильке, большим поклонником России, каких было мало тогда в Западной Европе (здесь подробнееВнешняя ссылка).

Рентген для бессознательного

К середине 20 века пятна Роршаха стали своего рода массовым «рентгеновским аппаратом» для просвечивания человеческого бессознательного, тем более, что они были куда дешевле многомесячных терапевтических сессий на кушетке, а также явлением, оказавшим влияние на изобразительный инструментарий самых разных жанров массовой культуры, включая фильмы в стиле нуар, сериалы, рекламную продукцию и даже музыкальные клипы, прежде всего, разумеется, в США. Не обошлось и без откровенной вульгаризации метода Роршаха: многие пытались его использовать не только для выявления психических заболеваний, но и для «чтения мыслей».

Во время Второй мировой войны в армии США тесты Роршаха использовали для анализа психологического состояния военных пилотов и для отсеивания тех, кто «проваливал» тест. Порой таким отсеянным пилотам грозила электрошоковая терапия. Сам Роршах вряд ли приветствовал бы такое применение своего метода:с его точки зрения, тесты не были предназначены на роль сита или фильтра. В одном из писем он указывал: «…когда я представляю себе какого-то молодого человека, который, возможно, с самого раннего возраста мечтал поступить в университет, но которому было бы отказано в этом на основании его „неудачного“ прохождения теста, то у меня, естественно, перехватывает дыхание».

Нью-Йорк, 1984 год, 13-летний подросток проходит тест Роршаха. Barbara Rios / Photo Researchers, Inc.

В 1966 году уже упомянутый американский психиатр Уолтер Слот, изучая менталитет жителей Вьетнама, пришел к выводу о том, что в ходе его формирования ведущую роль играют семейные ценности и что семья является основной координатной сеткой для формирования данной личностью набора своих социальных действий в рамках данного социального биотопа. По его мнению, во вьетнамской культуре авторитарные родители оказывались объектом идеализации, а вся естественная враждебность к ним системно подавлялась и на самом деле вьетнамцы просто «ищут себе в качестве ориентира добрую, любящую фигуру отца», и таким отцом для них мог бы стать образ Соединенных Штатов Америки.

Насколько это было действительно так, сказать сложно. Многие вьетнамцы имели очевидные политические, исторические или военные причины ненавидеть Америку. Статья на первой полосе газеты «Вашингтон Пост» в 1966 году называла работу Слота «почти гипнотически потрясающей», а чиновники в Сайгоне сочли ее «необычайно проницательной и убедительной». Очевидно, именно это в Вашингтоне и хотели услышать. Однако такие способы использования теста Роршаха были подвергнуты справедливой критике. К тому моменту также стало ясно, что подходы к тесту как таковому значительно разнятся между собой. Собственно, «тест Роршаха» стал скорее неким конструктом, а не реальностью, и в рамках каждого из основных подходов был создан полностью свой собственный вариант теста.

Внешний контент

Отсюда и попытки использовать его в прикладных целях в роли сита или фильтра отбора, а также метода проникнуть в то, «как мыслит враг». Поэтому позже исследование наследия Роршаха было поставлено на систематическую основуВнешняя ссылка. В 1968 году в США был организован Научно-исследовательский центр Роршаха с целью поиска ответов на следующие важные вопросы: «Какой из подходов к тесту отвечает максимальной эмпирической надежности»? и «Какой из подходов наиболее эффективен при использовании в клинической практике»?

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Сегодня существует консенсус насчет того, что тест Роршаха действительно дает хорошие результаты в клинической психиатрии, но при его адекватном использовании. Большое исследование, опубликованное в США в 2013 году, подтвердило, что применение теста в том смысле и в том порядке, в котором его задумывал сам Герман Роршах, может рассматриваться в качестве научно подтвержденного метода, построенного на так называемой «проективной гипотезе».

Она предполагает, что реакции испытуемого пациента на стимульный материал малоструктурированного характера очень точно отражают внутреннюю психологическую организацию пациента, его потребности, скрытые мотивы, чувства, конфликты и комплексы. Проективные тесты получили сейчас широкое распространение в клинической практике, а тот факт, что такой визуальный материал обладает высокой чувствительностью даже к самым скрытым психопатологическим особенностям, теперь получил научную поддержку экспертного сообщества. В качестве же основания для каких-то конкретных, да еще заранее предписанных выводов тест непригоден.

А душа человека? Она как была потемками, так и осталась!

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