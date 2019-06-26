Когда речь идет о формировании депутатского корпуса, то мы прежде всего думаем о выборах. Однако насколько демократичен сам этот метод избрания парламентариев? Ведь демократия начиналась в Афинах, а там все важные посты и должности распределялись по жребию. Понятно, что рабовладельческая демократия античности качественно отличается от массовых демократий новейшего времени с их всеобщим избирательным правом и отсутствием каких-либо цензовых ограничений.



Как работает демократия в Швейцарии? В нашей серии видеосюжетов мы рассказываем о том, как молодые швейцарские учёные исследуют слабые и сильные стороны демократии.

И тем не менее, в Швейцарии, например, последнее время множатся ряды тех, кто призывает вернуться к опыту античных жеребьёвок. Двое молодых ученых из Университета Лозанны попытались прочитать следы этой традиции, оставленные ею в Швейцарии.

Их проект более чем актуален, тем более что накануне очередных парламентских выборов в стране становятся все более слышными голоса (в основном с левого края политического спектра), призывающие покончить с «влиянием крупного финансово-монополистического капитала на процессы политического управления, в частности, на выборы».

Конечно, пятна есть даже на солнце швейцарской демократии, признаваемой, вообще-то, во всем мире в качестве одной из самых передовых. Но допустим, что мы ищем этой системе альтернативу? Каков у нас выбор? Одной из опций могла бы быть как раз жеребьёвка, потому что так парламентарий избирался был без оглядки на его происхождение, влияние, связи и толщину кошелька.

В Швейцарии сейчас уже сложились несколько групп и движений, требующих такой революции. Так, группа Generation NominationВнешняя ссылка предлагает избирать депутатов большой палаты швейцарского федерального парламента, Национальный совет, именно при помощи метода жеребьёвки. Действующая в городе Биль на западе кантона Берн группа PasserelleВнешняя ссылка предлагает начать выбирать жребием половину депутатов городского парламента.

На федеральном уровне группа политиков, стоящая за так называемой «Правовой инициативой» (Justiz-InitiativeВнешняя ссылка) выступает за избрание методов жеребьёвки судей судов всех инстанций. Итак, панацея найдена? Но как быть, если «депутат», на которого пал жребий, не может или не хочет заниматься политикой? Как найти золотую середину между качественной политикой и гражданским контролем за ней? Поиск продолжается!

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