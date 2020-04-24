Палестинская молодежь бросает камни в израильских солдат на Западном берегу реки Иордан, 2005 год.

(Keystone / Alaa Badarneh)

Отвечая недавно на запрос швейцарского парламентария, правительство Швейцарии указало, что оно «обеспокоено» положением несовершеннолетних палестинцев в израильских военных тюрьмах. Правительство Израиля отреагировало немедленно и негативно. Этот сюжет — нечто большее, не просто некое внешнеполитическое разногласие. К тому же он срывает «все и всяческие маски» с весьма распространенного в Швейцарии левого так называемого «антисионизма».

В «докоронные» времена, во время весенней сессии парламента, депутат Национального совета (большой палаты парламента) от Социал-демократической партии Брижит Кроттаз (Brigitte CrottazВнешняя ссылка) направила депутатский запрос в правительство (Федеральный совет): «Как можно обеспечить соблюдение прав детей в израильско-палестинском конфликте?Внешняя ссылка». При этом акцент ею был сделан исключительно на палестинских детях, мол, Израиль бросает в тюрьмы сотни палестинских детей, например, за то, что те кидались камнями в солдат или в технику Израиля.

Neuer Inhalt newsletter subscription Подпишитесь на нашу новостную рассылку, чтобы получать независимую и актуальную информацию о Швейцарии

По ее словам, некоторым было всего-то по 10 лет, и они были вынуждены провести несколько месяцев в тюрьме без юридического представительства или медицинской помощи. Федеральный совет ответил депутату, что он и сам «обеспокоен положением палестинских детей в израильских военных тюрьмах».

В заявлении швейцарского правительства также говорилось, что официальный Берн в двусторонних контактах в Тель-Авивом регулярно напоминает израильским властям об обязательствах, проистекающих для Израиля из положений «Конвенции ООН о правах ребенкаВнешняя ссылка».

Целенаправленная акция?

Израильское правительство отреагировало незамедлительно и негативно: через посольство в Швейцарии оно опубликовало официальное заявление (документ в формате pdfВнешняя ссылка), текст которого затем был официально направлен в адрес Федерального совета (правительства Швейцарии) через швейцарское Министерство иностранных дел. В нем Израиль отвергает большинство претензий, высказанных Брижит Кроттаз.

Например, «неправдой является утверждение, что дети младше 12 лет содержатся под стражей и уж тем более не соответствует действительности утверждение, что у задержанных нет юридического представителя или что им не оказывается медицинской помощи. Мы надеемся, что этот документ, объясняющий нашу позицию, поможет (Берну) выработать обоснованную и сбалансированную (внешнюю) политику (на израильском направлении), адекватную всей сложности ситуации», — сказала пресс-секретарь посольства Израиля в Швейцарии по запросу портала SWI swissinfo.ch.

Внешняя политика Насколько нейтрален курс Швейцарии по отношению к Израилю? Швейцарская газета «Зоннтагсцайтунг» в материале «Швейцария, ООН и «Клуб деспотов» позволяет заглянуть на внешнеполитическую кухню Швейцарии. Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и газета SonntagsZeitung

Позиция Федерального совета также непонятна и Вальтеру Блюму (Walter Blum) из «Общества дружбы Швейцария-Израиль» («Gesellschaft Schweiz-IsraelВнешняя ссылка»). Более того, по его мнению, всё это является целенаправленной и концентрированной антиизраильской акцией в рамках парламента. «Во время правительственного часа вопросов и ответов, когда представители кабинета напрямую общаются с депутатами, на рассмотрение министрами были отобраны сразу четыре вопроса, касающихся Израиля, и все их представили депутаты левых партий — „Зеленых“ и социал-демократов».

«Лево-радикальный антисионизм»

Этот инцидент еще раз поднимает вопрос о том, почему некоторые швейцарские депутаты и политики левой политической ориентации так «зациклены» на Израиле. Ведь Израиль далеко не единственная страна, которая задерживает несовершеннолетних. Например, сама Швейцария также подвергается критике за содержание под стражей несовершеннолетних лиц из числа претендентов на получение убежища, ожидающих депортации после того, как власти дали на их ходатайства негативное заключение.

Когда политики решительно настроены защищать права человека, то никакой проблемы тут нет. Так считает видная швейцарская социал-демократка Леа Кузано (Lea KusanoВнешняя ссылка). «Но когда вся деятельность и все парламентские запросы того или иного депутата начинают сосредотачиваться практически только на одной теме, то есть на Израиле, то создается впечатление, что речь идет скорее о самом Израиле, чем о правах человека, и что эти политики и депутаты действуют в традициях давно уже культивируемого в Швейцарии радикального левого антисионизма».

По словам Л. Кузано, наверное не случайно, что именно в этой области можно очень быстро встретить деятелей, настроенных уже откровенно антисемитски. «Хорошим примером служит признанное антисемитским движение BDSВнешняя ссылка („Boykott — Desinvestition — Sanktionen gegen Israel bis zum Ende von Apartheid und Besatzung in Palästina“ / „Бойкот — лишение инвестиций — санкции против Израиля вплоть до конца апартеида и (до прекращения) оккупации Палестинских территорий“). Действующие депутаты федерального парламента Швейцарии от партии социал-демократов, поддерживающие это движение, открыто и не стесняясь призывают бойкотировать израильскую продукцию, исследовательские институты, университеты и культурные мероприятия, поддерживая, что весьма легко доказать, контакты с членами организаций, признанных террористическими».

Как говорит Леа Кузано, «нужно также учитывать, что в самом начале своей истории представители BDS поддерживали нацистов, а такое игнорировать просто нельзя». Так что данный инцидент Л. Кузано вовсе не удивляет, хотя каждый раз, когда происходит что-то похожее, «мне от недоумения приходится буквально протирать глаза: неужели все это правда?». Но она считает, что такое будет, вероятно, происходить до тех пор, пока левые партии не признают определения антисемитизма, сформулированного «Международным союзом памяти жертв Холокоста» («International Holocaust Remembrance Alliance»), и не сформируют в рамках внутрипартийной демократии норм и положений, обязывающих разбирать подобные случаи и давать им оценку. Нетерпимость к антисемитским действиям или высказываниям должна быть частью устава любой демократической партии».

Доклады ООН становятся причиной озабоченности

Пока писалась эта статья, Брижит Кроттаз доступна для комментариев не была. При этом, что не удивительно, её поддерживают такие откровенно левые швейцарские неправительственные организации, как Amnesty InternationalВнешняя ссылка, которые годами «занимаются» проблемами детей в израильских тюрьмах. Свои рекомендации (документ в формате pdfВнешняя ссылка) сформулировала еще в 2013 году ЮНИСЕФ.

Министерство иностранных дел Конфедерации (EDA) прокомментировало просьбе SWI swissinfo.ch этот инцидент. По словам чиновников, «озабоченность Швейцарии основана на многочисленных докладах Организации Объединенных Наций, включая доклад Верховного комиссара по правам человека за февраль 2018 года «О положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях». «Этот вопрос регулярно поднимается в контексте двусторонних отношений с израильскими властями», — указал представитель EDA Пьер-Ален Эльчингер (Pierre-Alain Eltschinger). По его словам, вышеупомянутое заявление израильского правительства также будет рассматриваться именно в этом контексте.



Антисионизм и антисемитизм левых Антисионизм — это позиция, ставящая под сомнение само право Израиля на существование как национального государства всех евреев. Антисемитизм — это совокупное понятиеВнешняя ссылка, охватывающее все виды и формы враждебности по отношению к еврейскому этносу. Согласно недавнему отчету «О положении с антисемитизмом» (документ в формате pdf)Внешняя ссылка, в Швейцарии превалирует антисемитизм леворадикального толка, который часто связан с враждебным отношением к Израилю как таковому. Интересно, что вплоть до Шестидневной войны 1967 года левые партии в Швейцарии были почти все настроены произраильски. Однако с 1970-х годов критика в адрес Израиля начала усиливаться и среди левых партий и движений, которые вообще-то позиционируют себя борцами за права угнетенных меньшинств. Именно под этим «лозунгом» они ведь и проявляют активную солидарность с палестинцами, причем частично эта «солидарность» приобретает радикальные «антиимпериалистические» (читай — «антиамериканские») и «антисионистские» черты. По данным «Швейцарской ассоциации еврейских общин» («Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund»), критика государства Израиль и его политики в целом не является антисемитизмом, если только эта критика оформлена по стандартамВнешняя ссылка, применяемым и к любым другим странам.

Конец инфобокса

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!