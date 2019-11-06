В период за 2017-2018 годы семь несовершеннолетних содержались в тюрьме аэропорта Цюриха перед тем, как были высланы из Швейцарии. На этом снимке – вот как выглядит здание тюрьмы снаружи. (© Keystone / Christian Beutler)

Каждый год около двадцати детей содержатся в швейцарских тюрьмах в заключении на разные по времени сроков. Им было отказано в предоставлении убежища, и власти задержали их до высылки с территории страны. Несмотря на ожесточённую критику, швейцарский парламент отказывается запретить эту практику.

Швейцария является одной из 196 стран, ратифицировавших Конвенцию Организации Объединенных Наций о правах ребенка, которая гласит, что содержание под стражей несовершеннолетних и детей должно использоваться только в качестве крайней меры и на максимально короткий срок. Тем не менее, каждый год около двадцати детей попадают тюрьмы Швейцарии.

По данным последнего доклада Швейцарского комитета против пыток, за период с 2017 по 2018 год в Швейцарии содержались в заключении сроком от 2 до 120 дней 37 несовершеннолетних. Это были лица в возрасте от 15 до 18 лет, ходатайствующие о предоставлении убежища. Их ходатайства были отклонены, а сами они заключены в тюрьму, где ожидали высылки с территории Швейцарии.

«Административное задержание» регулярно используется в Швейцарии и применительно к совершеннолетним лицам, получившим отказ в предоставлении убежища. Вывод Комитета против пыток однозначен: «Применительно к миграционным процедурам задержание несовершеннолетних, сопровождаемых или несопровождаемых взрослыми, считается недопустимым ввиду применения принципа обеспечения интересов ребенка, имеющего приоритет перед иммиграционным статусом».

Более того, комитет установил, что три кантона осуществляли задержания несовершеннолетних в возрасте до 15 лет вместе с их семьями, в то время как швейцарское законодательство прямо запрещает это. Этот процесс уже был решительно осужден в прошлом году соответствующей комиссией парламента, который установил, что большинство из 200 детей, находившихся под административным арестом в период с 2011 по 2014 год, были моложе пятнадцати лет. Правительство отреагировало в ноябре 2018 года, потребовав от кантонов положить конец этой практике.

Задержание детей подвергнуто резкой критике

«Швейцария рассматривает этих детей не как детей, а в первую очередь как мигрантов», –сказала Таня Нортон (Tanya Norton), участница программы «Дети и молодежь в миграции» организации по защите детей Terre des hommes («Земля людей»). Terre des hommes была одной из первых неправительственных организаций, осудивших тюремное заключение несовершеннолетних в Швейцарии, опубликовав соответствующий доклад в 2016 году. Несколько ассоциаций последовали этому примеру, призывая к запрету задержания несовершеннолетних, и даже комиссар по правам человека Совета Европы рекомендовал в 2017 году Швейцарии прекратить практику содержания в заключении лиц моложе 18 лет.

Terre des hommes также указывает на отсутствие достоверных данных о количестве задержанных детей-мигрантов в Швейцарии, что можно объяснить значительными расхождениями между данными, предоставленными Государственным секретариатом по вопросам миграции (SEM), и данными, предоставляемыми непосредственно кантонами, ответственными за высылку. SEM обосновывает эти расхождения ошибками ввода данных в кантонах, которые теперь должны быть исправлены.

Отсутствие согласия

«Ужасно то, что создается впечатление, что эти дети не важны», – реагирует на ситуацию Таня Нортон. То, как с ними поступят, полностью зависит от кантона, ответственного за их высылку. Например, в Женеве и Невшателе ни один несовершеннолетний не может быть подвергнут административному задержанию, поскольку такая практика запрещена кантональными законами. В последние годы большинство кантонов отказались от практики заключения под стражу несовершеннолетних мигрантов, но десять из них стали придерживаться этого правила только в 2017 - 2018 году. Опять же с большими различиями: например, Базель-городской и Берн каждый поместили под стражу 11 получивших отказ просителей убежища в возрасте от 15 до 18 лет, в то время как Золотурн задержал только двоих, а Гларус – одного. «Мы хотим национального законодательства и соответствующего контроля на уровне Конфедерации, – говорит Таня Нортон. – Именно государство должно нести ответственность за выполнение международных договоров, а не кантоны».

Комитет против пыток напоминает в своем последнем докладе, что административное задержание имеет единственную цель - обеспечить высылку лица без законного разрешения на проживание в Швейцарии. Поскольку это не уголовное преследование, режим содержания под стражей должен быть гораздо более мягким, чем в тюрьме. В последние годы многие кантоны решили изменить эту практику и найти альтернативы, чтобы содержание под стражей до высылки было менее травмирующим, в том числе и для взрослых.

Новый подход к задержанию в Мутье

В июле 2018 года кантон Берн изменил всю свою пенитенциарную организацию и принял решение преобразовать тюрьму в Мутье в регионе Бернской Юры в учреждение, предназначенное главным образом для административного задержания. «Это была настоящая смена парадигмы для персонала и учреждения», – говорит один из директоров тюрьмы Андреас Феч.



В Мутье все заключенные могут свободно ходить в течение дня между двумя этажами здания и на крыше. У них есть возможность читать, заниматься спортом, работать и т. д. «Мы хотим сосредоточиться не столько на безопасности, сколько на форме поддержки, – объясняет Андреас Феч (Andreas Vetsch). – Мы хотим найти правильный баланс между соблюдением наших законов и максимальными правами человека для задержанных». В 2019 году в числе заключенных в Мутье был только один несовершеннолетний.

Эволюция ментальности

Швейцария – не единственная страна, широко использующая содержание под стражей до депортации лиц, которым было отказано в убежище, в том числе несовершеннолетних. В глобальном исследовании ООН по этому вопросу, опубликованном в июле прошлого года, отмечается, что по меньшей мере 330 000 детей ежегодно удерживаются под стражей в миграционных целях, по меньшей мере, в 77 странах. Эта практика широко распространена в Европейском союзе, хотя, как и в Швейцарии, какие-либо данные получить сложно.

Но менталитет меняется. В декабре 2018 года 164 страны приняли Глобальный договор о миграции, в котором подтверждается международное обязательство бороться с задержанием детей. Швейцария была одной из опор этого проекта, но ее членство было отложено из-за скептицизма парламента, который требовал возможности высказаться. «Швейцария является одной из стран, которые по-прежнему применяет строгие меры в отношении задержания несовершеннолетних», – говорит Таня Нортон. Это удивительно, «потому что Швейцария подавала признаки эволюции в этом вопросе, но благие намерения не подтвердились действиями».

В этом году парламент, в частности, отклонил два предложения, предусматривающие запрет на административное задержание несовершеннолетних. В парламенте убеждены, что эта возможность используется только в качестве крайней меры, когда не найдено никакого другого решения, и что для кантонов эта мера необходима, чтобы иметь возможность осуществлять высылку.

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Заключение в тюрьму ребенка даже на короткий период имеет серьезные последствия, как отмечается в глобальном исследовании ООН: «Административное задержание наносит вред физическому и психическому здоровью детей и подвергает их риску сексуального насилия и эксплуатации. Было доказано, что оно усугубляет или провоцирует проблемы со здоровьем, включая тревогу, депрессию, суицидальные мысли и посттравматическое стрессовое расстройство».

Свидетельства двух взрослых

Мы встретились с двумя взрослыми, пережившими административное заключение в Женеве. В день своего заключения в тюрьму Али объявил голодовку: «Я оказался в тюрьме за одну ночь, не совершив никаких правонарушений. Это было ужасно, в этой крошечной комнате не оставалось ничего другого, кроме как думать и спрашивать самого себя, когда я наконец смогу освободиться».

Потеряв восемь фунтов веса за две недели, и проведя два дня в больнице, Али, наконец, был выпущен – Швейцария согласилась рассмотреть ее ходатайство о предоставлении убежища, и он всё ещё ожидает окончательного решения. «Мы считаем, что Швейцария очень хорошо относится к иностранцам, но есть очень сложные ситуации, о которых здесь не любят говорить, – говорит он. – Беженцы покидают свои страны, потому что они пережили там страшные вещи, они же не преступники. Не следует относиться к ним таким образом».

Мохамед трижды помещался под административный арест. В первый раз он был очень удивлен и не понял, почему это произошло. Позже он понял, что это потому, что у него не было действительных документов, чтобы остаться в Швейцарии. Мохамед также сидел в тюрьме в Эритрее, и он признаёт, что условия содержания в Швейцарии всё же лучше: «Но тюрьма – это тюрьма, человек лишен свободы. Сложность в том, что мы не совсем понимаем, почему это происходит, мы не понимаем систему». Швейцария наконец решила рассмотреть его ходатайство о предоставлении убежища, и он также ждёт решения.

Участившиеся случаи исчезновений

Страх быть в тюрьме заставляет многих детей прятаться, предупреждает Terre des hommes. «Они становятся еще более уязвимыми и оказываются в европейских сетях сексуальной или трудовой эксплуатации», – говорит Таня Нортон.

Государственный секретариат по миграции считает, что целью административного задержания является именно предотвращение исчезновения или неконтролируемого отъезда лица. Он добавил, что несовершеннолетние, которые ходатайствуют о предоставлении убежища в Швейцарии, зарегистрированы и «могут подвергаться особым мерам защиты и поиску в случае исчезновения. Ответственность за реализацию этих мер несут кантоны». С вступлением в силу новой процедуры предоставления убежища в марте прошлого года каждому лицу в возрасте до 18 лет с самого начала процедуры предоставляется законный представитель. «Данная мера также обеспечивает лучшую защиту для несовершеннолетних без сопровождения», – отмечают в SEM.

Тем не менее, многие ассоциации с тревогой констатируют рост числа исчезновений с 2015 года и осуждают отсутствие достоверных данных об этом явлении: SEM передает данные о количество «неконтролируемых отъездов», не уточняя, исчезли ли эти люди, покинули ли приемник для беженцев, покинули Швейцарию или пустились в бега. Неправительственные организации осуждают отсутствие систематического механизма для сообщения об этих исчезновениях и ограниченные меры по поиску этих молодых людей.



Перевод с французского языка: Евгений Мамонтов.

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