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Выборы-2019 Пенсии остаются главной заботой швейцарцев

Каковы пять самых серьёзных с точки зрения жителей Швейцарии проблем? Что их волнует и огорчает больше всего? Вот уже четверть века в Швейцарии публикуется так называемый «Барометр тревог», своего рода моментальный снимок настроений швейцарцев! Как менялись показания этого «Барометра» на протяжении всех этих лет?

Барометр

сложный график


Русскоязычную версию подготовил Игорь Петров.

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