Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 12:08

Ханс Штёкли (Hans Stöckli) от бернской организации партии социалистов принимает поздравления с переизбранием. (Keystone / Peter Klaunzer)

Как мы уже сообщали, парламентские выборы в Швейцарии 19-го октября 2019 года — это только первый этап «перезагрузки» швейцарских органов законодательной власти федерального уровня. В октябре избиратели определили только лишь состав большой палаты парламента, Национального совета, избираемого на основе пропорциональной системы.

Малая же палата, избираемая (почти во всех кантонах) на основании мажоритарного принципа (кто больше голосов получил, тот и победил), была сформирована не полностью. Во многих кантонах никто из претендентов на сенаторскую мантию не получил необходимого количества голосов, а потому понадобился второй тур, который и прошел в это воскресенье 17-го ноября.

Только у нас: все результаты довыборов по состоянию на утро понедельника 18-го ноября 2019 года с примечаниями.

Кантон Цюрих (ZH): от самого населённого кантона Швейцарии в Совет кантонов проходит Руди Нозер (Ruedi NoserВнешняя ссылка, партия Либералов / FDP). В этом кантоне интрига выборов в сенат состояла в попытке избраться известного консервативного журналиста Роджера Кёппеля, издателя правого, близкого к Швейцарской народной партии (SVP), журнала «Вельтвохе».

ДОСЬЕ Парламентские выборы в Швейцарии 20 октября 2019 года 20 октября 2019 года в Швейцарии прошли парламентские выборы. Все подробности и результаты в этом досье.

Свою предвыборную борьбу он строил на тесном контакте с избирателями (посетил за время предвыборной борьбы буквально каждую общину кантона, а их более 160-ти), а в прямых дебатах со своими контрагентами, с тем же Р. Нозером, он обвинял их в том, что свои политические должности они используют для извлечения личной коммерческой прибыли путем участия в правлении частных компаний.

Однако этого оказалось недостаточно и после первого тура выборов 19-го октября Р. Кёппель, получив разочаровывающие результаты, снял свою кандидатуру, чтобы не допустить прохождение в Сенат (Совет кантонов) представителя красно-зелёного лагеря. Расчет оправдался. Руди Нозер от либералов-центристов будет следующие четыре года работать в «палате раздумий», как еще в Швейцарии называют Совет кантонов.

Ситуация в кантоне Берн (BE) особенно интересна. Здесь в Сенат прошли популярный политик Ханс Штёкли (Hans StöckliВнешняя ссылка, партия социалистов / SP) и Вернер Зальцман (Werner SalzmannВнешняя ссылка от консервативной Швейцарской народной партии / SVP). При этом — внимание! — председатель партии «Зелёных» Регула Ритц (Regula Rytz, Grüne), партии, победившей на парламентских выборах в октябре, политик, имевший вроде бы все основания, в качестве «бонуса», стать еще и сенатором, проиграла очень заметно: если победители Штёкли и Зальцман получили соответственно 157 750 и 154 586 голосов, то госпожа Ритц смогла заручиться поддержкой только 141 337 голосов избирателей. Так что теперь требования партии «Зелёных» дать ей место в правительстве теперь наверняка поутихнут.

Еще меньше (115 163 голоса) получила тоже популярная политик Криста Марквальдер (Christa Markwalder, партия Либералов / FDP). Она в свое время «прославилась» участием в «казахском скандалеВнешняя ссылка». Кроме того, она много делала для налаживания межгосударственных и межпарламентских контактов между Швейцарией и такими важными странами как США и Украина. Но теперь и ее карьера депутата пока завершена. Материал из архива о ней ниже.

Парламентский визит Криста Марквальдер: Швейцария вдвое увеличит помощь Украине Председатель Национального совета Швейцарии Криста Марквальдер совершает официальную поездку по Грузии, Украине и Молдавии. Автор: Людмила Клот

Бернские итоги довыборов в Совет кантонов показали еще раз всю гениальность политической системы Швейцарии. Её особенность: партии и политики работают в условиях прямой демократии, они обязаны выходить к народу не только с лозунгами и абстрактными политическими теориями, но еще и с конкретными делами.

Итоги выборов октября 2019 года усилили левый и зелёный сегменты политического спектра Швейцарии. Казалось бы — верной дорогой идем, но нет! Избиратели кантона Берн решили, что перегибать палку не следует, «Зелёных» в парламенте им достаточно, и что для них важнее вопросы социальные, поэтому избран Х. Штёкли, и вопросы безопасности, поэтому избран В. Зальцман. Материал из архива в связи с ним читайте ниже.

Небольшим политическим землетрясением стали итоги довыборов в кантоне Тичино (TI): Здесь не сумел переизбраться ветеран швейцарской политики, ее, как здесь его называют, «динозавр» (Urgestein) Филиппо Ломбарди (Filippo Lombardi, партия демохристиан / CVP).

Для избрания ему не хватило каких-то 45-ти голосов, но демократия есть демократия. Зато избрались Марина Кароббио (Marina CarobbioВнешняя ссылка, представительница социалистов /SP) и Марко Къеза (Marco ChiesaВнешняя ссылка, Швейцарская народная партия / SVP).

Коридоры власти Спикером парламента стала Марина Кароббио Марина Кароббио стала на один год спикером большой палаты федерального парламента Швейцарии и намерена вести ее заседания на итальянском. Этот контент был опубликован 27 ноября 2018 г. 14:03 Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 немецкий (de) Höchste Schweizerin will italienische Sprache fördern

Дотошные эксперты подсчитали, что партия Либералов (FDP) в лице ее неизбранных представителей в Тичино, впервые теряет место в Сенате. Причем впервые за 126 лет! Оцените исторические циклы, которыми мыслят в Швейцарии.

В любом случае «послание» избирателей со швейцарского италоязычного юга очевидно: нам интересны вопросы социального обеспечения и миграции. Климатом мы уже сыты! Наше интервью с Филиппо Ломбарди из архива читайте ниже.

Филиппо Ломбарди: «В России все идет волнообразно...» Кадеты-суворовцы выступят в центре Берна, Анатолий Карпов сыграет в шахматы с депутатами швейцарского парламента, а кантону Тичино предстоит ... Автор: Игорь Петров, Людмила Клот, г. Берн

Остальные результаты:

В кантоне Золотурн (SO) переизбрался в сенаторы также популярный местный политик Роберто Цанетти (Roberto ZanettiВнешняя ссылка, соцпартия / SP).

В кантоне Санкт-Галлен (SG) избраны Бенедикт Вюрт (Benedikt WürthВнешняя ссылка, партия демохристиан / CVP) и Пауль Рехштайнер (Paul Rechsteiner, Внешняя ссылкапартия социалистов / SP).

В кантоне Цуг (ZG) в сенат избрался Маттиас Михель (Matthias Michel,Внешняя ссылка партия Либералов / FDP).

Что дальше? А дальше нас ожидает третий и последний этап формирования нового состава исполнительной и законодательной власти федерального уровня: переизбрание 11-го декабря 2019 года состава правительства Швейцарии обеими палатами парламента, образующими в совокупности Федеральное собрание.

Кто есть кто в нём и сколько в федеральном кабинете министров, семь или восемь? Подробнее в материале ниже.

За кулисами власти Кто есть кто в новом правительстве Швейцарии? В Швейцарии окончательно утвердили состав правительства. Кто есть кто в новом кабинете? Наша справка. Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и телеканал SRF



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, Keystone-SDA

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