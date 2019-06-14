Швейцария расширила свою деятельность в оказании добрых услуг странам, находящимся друг с другом в конфликтной ситуации: Конфедерация подписала соглашение о представлении интересов Ирана в Канаде.
Канада разорвала дипломатические отношения с Ираном в 2012 году и закрыла свое посольство в Тегеране. Швейцария согласилась выступить как посредник между двумя странами, подписав в четверг, 13 июня, в Берне соответствующее соглашение с ИраномВнешняя ссылка. Договоренность не будет включать консульские услуги.
Политически нейтральная Швейцария уже имеет несколько мандатовВнешняя ссылка по представлению интересов различных конфликтующих сторон - между Россией и Грузией, Ираном и США, Саудовской Аравией и Египтом.
Инициатором подписания такого соглашения был Иран. Тем самым подчеркивается дипломатическая роль Швейцарии в регионе, пишет министерство иностранных дел (EDA) в своем заявлении.
Соглашение было подписано по случаю ежегодных двусторонних консультаций с высокопоставленной иранской делегацией представителей МИДа и судебной власти. В существующем формате диалога обсуждаются двусторонние и региональные вопросы, а также проблемы правосудия и прав человека.
Кроме того, делегации Ирана и Швейцарии обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности. «Консультации проводились на фоне напряженности, которая недавно повлияла на региональную и глобальную стабильность», - говорится в заявлении МИДа Швейцарии.
Обе стороны также рассмотрели дорожную карту сотрудничества, которая была подписана в 2016 году. Несмотря на сложные рамочные условия, их реализация внушает оптимизм, о чем свидетельствует, например, интенсивный двусторонний обмен в таких областях, как сельское хозяйство и наука, пишет EDA.
swissinfo.ch