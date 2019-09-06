Этот контент был опубликован 6 сентября 2019 г. 7:00

Министр обороны Виола Амхерд (слева) уточнила, что Томас Зюссли получил эту должность за «за опыт, накопленный им в области кибербезопасности». (Keystone)

Швейцарское правительство назначило вчера бывшего банкира, дивизионного генерала Томаса Зюссли (Thomas SüssliВнешняя ссылка), который в настоящее время возглавляет в Минобороны (VBSВнешняя ссылка) «Отдел IT-поддержки командования ВС» (Führungsunterstützungsbasis — FUBВнешняя ссылка) новым «главой армии». Официально на свою новую должность он заступит в конце текущего 2019 года. Томасу Зюссли 52 года, он станет преемником Филиппа Реборда (Philippe Rebord), который уходит в отставку по состоянию здоровья.

У нового «шефа армии» довольно нетипичная для военнослужащего карьера: за его плечами работа в сфере ИТ, он руководил собственной компанией и даже занимал высокие должности в банковском секторе. Объявляя об этом назначении в среду на этой неделе 4-го сентября, министр обороны Швейцарии Виола Амхерд (Viola Amherd) сказала, что Томаса Зюссли выбрали из трёх других кандидатов за «солидный опыт руководства сложными проектами, с том числе в области кибербезопасности».

До недавнего времени он был запасе после прохождения обязательной военной службы по призыву, и решил начать систематическую военную карьеру на офицерских должностях только в 2015 году. В гражданской жизни он был специалистом в области химии и IT, работал финансовым аналитиком, занимал руководящие должности в нескольких банках, включая UBS, Bank Vontobel и Credit Suisse в Базеле, Цюрихе, Сингаруре и Лондоне. С 2001 по 2007 годы руководил собственной компанией IFBS AG в Цюрихе. Отец двух детей.

В качестве «шефа армии» (в мирное время в Швейцарии это высшая военная должность, общее политическое руководство военным строительством здесь всегда осуществляет гражданский министр) он должен будет решить ряд крупных и сложных задач. Среди них вопрос перехода ВВС страны на новое поколение истребителей, продолжение очередного этапа армейских реформ, начатого в 2018 году, создание условий для привлечения в армию женщин и лиц-трансгендеров.



Труд и оборона Офицеры в Швейцарии будут изучать IT-безопасность Швейцарцы, выбравшие карьеру профессиональных военных, начнут с этого года в обязательном порядке изучать основы IT-безопасности. Этот контент был опубликован 22 февраля 2018 г. 15:06

Кибербезопасность Швейцария присоединяется к подразделению киберзащиты в Эстонии Швейцария станет членом Центра защиты от кибератак и направит в Таллинн своих специалистов для обучения. Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 15:00 Доступно на 2 других языках Доступно на 2 других языках Языки 2 английский (en) Switzerland joins cyber defence unit in Estonia

японский (ja) 電子政府先進国エストニアのサイバー攻撃防衛センター、スイスも参加



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!