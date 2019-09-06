Навигация

Навигация по ссылкам

Основной функционал

Народ и армия Специалист по киберобороне возглавил Вооруженные силы Швейцарии

Thomas Suessli with defence Minister Viola Amherd

Министр обороны Виола Амхерд (слева) уточнила, что Томас Зюссли получил эту должность за «за опыт, накопленный им в области кибербезопасности». 

(Keystone)

Швейцарское правительство назначило вчера бывшего банкира, дивизионного генерала Томаса Зюссли (Thomas SüssliВнешняя ссылка), который в настоящее время возглавляет в Минобороны (VBSВнешняя ссылка) «Отдел IT-поддержки командования ВС» (Führungsunterstützungsbasis — FUBВнешняя ссылка) новым «главой армии». Официально на свою новую должность он заступит в конце текущего 2019 года. Томасу Зюссли 52 года, он станет преемником Филиппа Реборда (Philippe Rebord), который уходит в отставку по состоянию здоровья.

У нового «шефа армии» довольно нетипичная для военнослужащего карьера: за его плечами работа в сфере ИТ, он руководил собственной компанией и даже занимал высокие должности в банковском секторе. Объявляя об этом назначении в среду на этой неделе 4-го сентября, министр обороны Швейцарии Виола Амхерд (Viola Amherd) сказала, что Томаса Зюссли выбрали из трёх других кандидатов за «солидный опыт руководства сложными проектами, с том числе в области кибербезопасности».

До недавнего времени он был запасе после прохождения обязательной военной службы по призыву, и решил начать систематическую военную карьеру на офицерских должностях только в 2015 году. В гражданской жизни он был специалистом в области химии и IT, работал финансовым аналитиком, занимал руководящие должности в нескольких банках, включая UBS, Bank Vontobel и Credit Suisse в Базеле, Цюрихе, Сингаруре и Лондоне. С 2001 по 2007 годы руководил собственной компанией IFBS AG в Цюрихе. Отец двух детей.

В качестве «шефа армии» (в мирное время в Швейцарии это высшая военная должность, общее политическое руководство военным строительством здесь всегда осуществляет гражданский министр) он должен будет решить ряд крупных и сложных задач. Среди них вопрос перехода ВВС страны на новое поколение истребителей, продолжение очередного этапа армейских реформ, начатого в 2018 году, создание условий для привлечения в армию женщин и лиц-трансгендеров.

Труд и оборона Офицеры в Швейцарии будут изучать IT-безопасность

Швейцарцы, выбравшие карьеру профессиональных военных, начнут с этого года в обязательном порядке изучать основы IT-безопасности.

Этот контент был опубликован 22 февраля 2018 г. 15:06

Кибербезопасность Швейцария присоединяется к подразделению киберзащиты в Эстонии

Швейцария станет членом Центра защиты от кибератак и направит в Таллинн своих специалистов для обучения.

Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 15:00


Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров

Ключевые слова

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Teaser Instagram

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!=

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта