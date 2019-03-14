Зал заседаний малой палаты федерального парламента, Совета кантонов, в Берне, в здании Федерального дворца (Bundeshaus).

(Keystone / Peter Mosimann)

Наверное, каждому, кто родился в СССР, известно, что грузинскому вину не привыкать быть «героем» творческих и дружеских застолий! Но, пожалуй, впервые оно 12-го марта в Федеральном дворце в Берне оказалось в центре важного парламентско-дипломатического мероприятия.

Но несмотря на вино, речь шла об очень важных вещах. Швейцарские парламентарии, члены группы дружбы Швейцария-Грузия собрались в Федеральном дворце в Берне (Bundeshaus, место работы парламента и правительства Швейцарии), чтобы отметить круглую дату — столетие грузинского парламентаризма. Грузия — страна с трёхтысячелетней государственностью и уже вековой демократической традицией.

В 2018 году страна отпраздновала столетие образования Первой республики, а в этом году отмечается 100-летний юбилей грузинского Парламента. Интересный факт: в первом парламенте республики заседали и женщины — дело в том, что уже в конституции 1921 года были закреплены основные права человека, а значит, и женщины получили право голоса.

На праздничное мероприятие по случаю этого важного события в Федеральный дворец был приглашен Посол Грузии в Швейцарии Давид Джалагания, больше года уже занимающий этот пост. В церемонии также приняла участие президент Национального Совета Марина Кароббьо Гушетти (Marina Carobbio Guscetti).

На переднем плане, слева направо: президент Национального совета Марина Кароббьо Гушетти, сопредседатель Группы дружбы Швейцария-Грузия Криста Марквальдер, крайняя справа депутат парламента от партии демохристиан (CVP) Кати Риклин. В центре поодаль: посол Грузии Давид Джалагания (слева) и сопредседатель Группы дружбы Филиппо Ломбарди (справа).

(swissinfo.ch)

Независимая, надежная, нейтральная: такой Швейцарию представляют за границей. Швейцария действительно весьма востребована в качестве независимого медиатора, и этим мероприятием швейцарские парламентарии стремились особенно подчеркнуть важность роли посредника, которую играет Швейцария в отношениях между Грузией и Россией.

«Особые отношения»

Отдавая должное важной посреднической миссии Швейцарии, Давид Джалагания отметил, что во многом благодаря ей «у Грузии и Швейцарии особые отношения». Добавим, что при посольстве Швейцарии в Грузии есть секция интересов России и при посольстве Швейцарии в России имеется секция интересов Грузии. Криста Марквальдер (Christa Markwalder), сопредседатель группы дружбы, рассказала, что высоко ценит древнюю и долгую историю Грузии и назвала традицию парламентаризма в стране «образцовой».

«Записанное в конституции равноправие женщин и тот факт, что пять из них уже в 1919 году были избраны членами парламента, могут служить примером для многих других демократических стран Европы. Это одна из нескольких причин, почему прозападная ориентация этой европейской страны вполне понятна. Ее стоит только поддерживать», — сказала К. Марквальдер, политик от партии либералов (FDP).

Так примерно сто лет назад выглядел парадный вход в здание швейцарского федерального парламента в Берне (реконструкция).

(Business Graphics Datentechnik GmbH)

Говоря о развитии парламентаризма в Грузии, посол этой страны отдельно выделил сюжет с представительством женщин в политике и с разнообразием партий, выбранны в парламент.

«100 лет назад в первом парламенте Грузии заседало 130 депутатов из 6 разных партий, среди них было 5 женщин. Этот парламент подготовил и принял первую Конституцию Грузии, которая была одним из самых современных документов своего времени. К сожалению, абсолютное большинство депутатов было убито после оккупации Грузии Советской Россией», — сказал Давид Джалагания. В завершении своей речи он еще раз подчеркнул, что современная Грузия является правопреемником первой Грузинской Республики.

Посол Грузии: «Грузия благодарна Швейцарии за поддержку» 7 августа Грузия отмечает печальный юбилей: 10 лет с начала российско-грузинской войны. С тех пор Швейцария является посредником между двумя странами. Автор: Надежда Капоне Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 немецкий (de) "Die historischen Grenzen müssen wiederhergestellt werden"

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