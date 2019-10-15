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Швейцарию нередко называют страной прямой демократии. Так чем же в таком случае занимается ее парламент, если граждане этой страны сами могут сказать свое решающее слово практически по каждому вопросу?





Что было вначале Конец инфобокса

Во-первых, необходимо подчеркнуть важный момент: швейцарская политическая система не является «чистой» прямой демократией, где права народа, такие, как референдумы или инициативы, существовали испокон веков. В современной Швейцарии, то есть в федеративном государстве, основанном в 1848 году, прямая демократия сопровождала демократию представительскую, все больше и больше развиваясь и на протяжении многих лет.

Федеральная конституция 1848 г. предусматривала только обязательный конституционный референдум. Но с течением времени это народное право совершенствовалось, так, в 1874 году граждане получили право собрать факультативный референдум, а в 1891 году – и напрямую, через народную инициативу, выдвинуть проект поправки к Конституции.

Дополнять, не замещая Конец инфобокса

Швейцария, безусловно, не единственная страна, где граждане, имея эти инструменты прямой демократии, в то же время еще и избирают парламент. Однако именно здесь гражданские права наиболее широко распространены на всех уровнях государственности – на общинном, кантональном и федеральном – и наиболее активно реализуются.

Прямая демократия и представительная демократия – не антагонистичны, а дополняют друг друга. Хотя права народа являются важнейшим компонентом швейцарской политической системы, они никогда не рассматривались как заменители парламентского процесса, а всегда – в качестве инструментов, позволяющих гражданам постоянно отслеживать действия своих представителей и, возможно, блокировать их решения (путем референдума) или же, наоборот, заставлять принимать решения по наболевшей проблеме (выдвигая народную инициативу).

Законодательная власть Конец инфобокса

Конечно, принимать законы остается обязанностью парламента. По швейцарскому законодательству, есть возможность после принятия нового закона выставить на всенародный референдум инициативу против этого закона. И тот факт, что подавляющее большинство законов, одобренных депутатами, затем не встречаются такими референдумами, показывает, что парламент прочно держит законодательную власть в своих руках. Более того, если законы все-таки выносятся на референдум, граждане действительно редко голосуют против решения своих избранных представителей.

Однако следует отметить, что сам факт возможности проведения такого факультативного референдума оказывает сильное влияние на решения парламента. Постоянная угроза референдума подталкивает парламентариев к поиску компромиссных решений, которые могли бы обеспечить большинство голосов.



Видео-ликбез Референдум: как это делается в Швейцарии? Что такое референдум? Посмотрите этот поучительный анимационный ролик и узнайте больше о том, как функционирует швейцарская демократия! Автор: Микеле Андина (Michele Andina)

Выбор органов власти Конец инфобокса

Еще одной важной прерогативой парламента являются выборы семи членов правительства (Федерального совета) и канцлера Конфедерации. Вместе обе палаты парламента, обе палаты парламента - Национальный совет и Совет кантонов, составляют Федеральная ассамблея, их членов избирают одновременно, перед началом каждого четырехлетнего срока работы нового законодательного органа. Когда один или несколько членов Федерального совета (министров) или же Федеральный канцлер уходят в отставку до истечения срока своих полномочий, Федеральная ассамблея путем голосования выбирает им преемника – до конца текущего четырехлетнего срока.

Федеральное собрание также отвечает за избрание членов судебных органов Конфедерации: президента и судей Федерального суда, а также и судей трех федеральных судов первой инстанции (уголовный суд, административный суд и патентный суд).

Парламент также избирает генерального прокурора Конфедерации, который руководит государственной прокуратурой. А в случае войны именно парламент должен избрать главнокомандующего армией, который получает при этом чин генерала.

Надзор Конец инфобокса

Обязанности парламента не ограничиваются избранием членов исполнительной и судебной ветвей Конфедерации. Он осуществляет надзор за правительством и федеральной администрацией, а также федеральными судами и государственной прокуратурой Конфедерации.

Наконец, мы не должны забывать, что отчеты Конфедерации – как бюджетный, так и годовые отчеты – представляются на утверждение в парламент, а рядовые избиратели в этих материях права голоса не имею.



Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

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