Штаб-квартира Федеральной прокуратуры Швейцарии в Берне. (© Keystone / Anthony Anex)

Федеральная прокуратура Швейцарии (Schweizerische Bundesanwaltschaft — BAВнешняя ссылка) предъявила бывшему народному депутату Украины Николаю МартыненкоВнешняя ссылка и второму, неназванному, гражданину Украины обвиненияВнешняя ссылка в связи с подозрениями в отмывании денег в размере около 2,8 млн. евро или 3 млн. швейцарских франков. В пятницу 20 декабря 2019 года в BA заявили, что в Федеральный уголовный суд Швейцарии в городе Беллинцона было передано соответствующее обвинительное заключение.

Данные лица «обвиняются в организации, в составе преступной группы, процесса отмывания / легализации преступных активов через финансовую систему Швейцарии на сумму в 2,8 млн евро», — говорится в сообщении прокуратуры. В обвинительном заключении также утверждается, что обвиняемые сделали невозможным изъятие у них «данных активов, полученных предположительно преступным путем».

Сделали они это путем использования этих средств, находящихся на счетах в швейцарских банках, для оплаты покупок и для осуществления инвестиций в Швейцарии и за её пределами. Иными словами, они просто быстро, якобы, растратили все указанные деньги, чтобы они не достались правоохранителям. Н. Мартыненко якобы организовал открытие банковских счетов в Швейцарии специально с этой целью. Второй неназванный обвиняемый организовал с такими же целями оффшорную компанию в Панаме.

Отличное сотрудничество

«Активы, о которых идет речь, предположительно, возникли в результате преступных деяний, совершенных в Украине и Чешской Республике. Эти предполагаемые преступления в настоящее время расследуются украинскими и чешскими властями», — уточняет Федеральная прокуратура Швейцарии.

Предполагается, в частности, что часть этих активов возникла в результате незаконных комиссионных выплат, «осуществленных в нарушение действующего законодательства компанией Skoda JSВнешняя ссылка, чешским поставщиком комплектующих для атомных электростанций».

Считается, что компания Skoda JS перечислила комиссионные вознаграждения на банковские счета, ранее открытые в Швейцарии оффшорной компанией Николая Мартыненко, в обмен на заключение контрактов на поставку этих компонентов для Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», то есть для государственного оператора атомных электростанций в Украине», — говорится в сообщении прокуратуры.

В прокуратуре Швейцарии также добавили, что предъявление данного обвинения было бы невозможным «без прекрасно организованного сотрудничества швейцарской стороны с органами прокураты Украины и Чехии». Дело будет рассматриваться в Федеральном уголовном суде Швейцарии в Беллинцоне. Дата начала слушаний пока не определена. В прокуратуре Швейцарии напомнили, что «до решения суда в отношении всех указанных лиц действует принцип презумпции невиновности».



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, BA/AFP/IP

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