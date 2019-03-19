Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 8:00

За последние 20 лет военно-промышленная компания RUAG превратилась из государственного швейцарского предприятия по производству вооружений и боеприпасов в крупный технологический холдинг.

(Keystone)

На своем очередном совещании 15 марта 2019 годаВнешняя ссылка Федеральный совет, правительство Швейцарии, принял решение провести частичную приватизацию швейцарской государственной военно-промышленной корпорации RUAG. Точнее, речь идет о создании за счет потенциала холдинга RUAG технологической группы со специализацией на аэрокосмических технологиях, которую в среднесрочной перспективе предполагается открыть и для частных инвесторов.

Одновременно правительство также одобрило комплекс мер по пересмотру характера и порядка деловых и подрядных отношений подразделений RUAG, отвечающих за техническое и иное обслуживание Вооруженных сил страны, со своими контрагентами и партнёрами с целью повышения степени прозрачности этих отношений и усиления внешнего контроля над ними и аудита финансовой составляющей этих связей.

«Федеральный совет считает, что такой подход будет наилучшим образом отвечать потребностям Вооруженных сил и наиболее эффективно учитывать интересы Конфедерации в сфере отношений собственности, укрепляя позиции Швейцарии в качестве мирового промышленно-технологического центра», — указано в официальном пресс-релизе правительства.

Крупный холдинг

За последние 20 лет военно-промышленная компания RUAG превратилась из государственного швейцарского предприятия по производству вооружений и боеприпасов в крупный технологический холдинг, располагающий самыми современными технологиями и осуществляющий военно-техническое сотрудничество с целым рядом иностранных партнёров и государств.

В соответствии с уставом основной целью RUAG является решение задач по военно-материальному и техническому снабжению и обеспечению национальных Вооруженных сил. Однако по факту эта сфера деятельности стала сейчас лишь одной из целого ряда иных специализированных областей, на которых сосрдоточился холдинг RUAG.

Поэтому, с точки зрения правительства, назрела необходимость пересмотреть его структуру и заново продумать вопрос форм собственности, лежащих в основе деятельности холдинга. В соответствии с решением правительства с 1 января 2020 года RUAG будет преобразован в формат компании холдингового типа в составе двух основных дочерних компаний:

— MRO Schweiz будет обеспечивать вооруженные силы услугами и инфраструктурной поддержкой (2 500 сотрудников, производственные площадки расположены только в Швейцарии);

— RUAG International будет отвечать за другие деловые сферы и бизнес-проекты, не имеющие непосредственного отношения к нуждам армии (6 500 сотрудников, две трети из которых будут расположены за пределами Швейцарии).

Эти дочерние компании будут управляться отдельно, юридически и финансово, а также с точки зрения IТ. Кроме того, всё, что касается инфраструктурного и технического IT-обеспечения, будет включено в общий «периметр электронной безопасности» Минобороны страны (VBS), что станет еще одним шагом в сторону общего укрепления кибер-безопасности оборонного ведомства Швейцарии, сделанным по итогам оценки положения, создавшегося после имевших место хакерских атак на компанию RUAG

Сосредоточиться на аэрокосмической технике

Федеральный совет рассмотрел также варианты дальнейшего развития RUAG и поддержал создание специальной аэрокосмической группы (Aerospace-Gruppe) на основе потенциала, распылённого ранее по структурным подразделениям RUAG, которые теперь будут образовывать компанию RUAG International. В дальнейшем предполагается открыть этот сегмент деятельности холдинга и для частных инвесторов.

По данным министерства обороны аэрокосмическая группа холдинга будет состоять из двух подразделений: один будет отвечать за передовые авиационные технологии (Aerostructures), другой сосредоточится на технологиях космического применения (Space).

«Основное внимание в рамках аэрокосмической группы будет уделяться сохранению и наращиванию опыта, накопленного RUAG в этих областях за последние годы», — указано в коммюнике Министерства обороны. На данном этапе RUAG представил на рассмотрение правительства несколько вариантов её приватизации. Позже Федеральный совет примет решение о том, какой вариант выбрать.



Видео Швейцарские ВВС будут дежурить круглосуточно Военно-воздушные силы Швейцарии скоро встанут на круглосуточное боевое дежурство. Подробности в нашем видеосюжете. Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Swiss air force gears up for 24/7 service



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, Keystone-SDA

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