Suiza privatiza su empresa estatal de defensa 18 de marzo de 2019 - 14:15 El Gobierno suizo decidió que RUAG International, la empresa fabricante de armas de propiedad estatal, se convierta en un grupo de tecnología aeroespacial y sea completamente privatizada a medio plazo, informó este lunes el Ministerio de Defensa. Asimismo, aprobó procedimientos de desagregación para los sectores de RUAG que prestan servicios a las fuerzas armadas, precisó la dependencia en un comunicado. “El Consejo Federal considera que este enfoque responde mejor a las necesidades de las fuerzas armadas y tiene en cuenta los intereses de propiedad de la Confederación y la posición de Suiza como lugar de trabajo y de tecnología”, anotó. En los últimos 20 años, RUAG pasó de ser una empresa de armamento para convertirse en un grupo tecnológico internacional. En la actualidad, el cumplimiento de su función estatutaria de proporcionar equipamiento a las fuerzas armadas constituye solamente una parte de sus actividades. El 1 de enero de 2020, RUAG se convertirá en un nuevo holding con dos filiales: MRO Switzerland, que se encargará de prestar servicios a las fuerzas armadas suizas (2 500 empleados, plantas de fabricación en Suiza), y RUAG International, que se responsabilizará de las demás áreas de negocio (6 500 empleados, dos terceras partes de los cuales en el extranjero). Estas filiales serán gestionadas por separado, serán jurídica y financieramente independientes y operarán con sistemas informáticos separados. Centrados en el sector aeroespacial El Consejo Federal ha examinado las posibilidades de desarrollo de RUAG y ha apoyado la creación de un grupo aeroespacial, según el Ministerio de Defensa. A medio plazo, esto incluirá las aeroestructuras y las divisiones espaciales, indicó el comunicado. “La atención se centra en el desarrollo de los conocimientos técnicos que RUAG ha acumulado en los últimos años en estas áreas de negocio, así como en la conservación de los conocimientos técnicos en Suiza. Esto también se aplica en relación con la política espacial suiza”, dijo el Ministerio de Defensa. RUAG ha presentado varias opciones para la privatización. El Consejo Federal decidirá posteriormente sobre el enfoque que se adoptará.