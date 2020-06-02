Основатели и владельцы лозаннского стартапа GenLots SA, Симон Шенкер (Simon Schenker) и Арно Альвс де Суса (Arnaud Alves de Sousa).

(GenLots)

В случае, если стоимость заказов и складские расходы какой-либо компании растут с небывалой скоростью и грозят вот-вот выйти из-под контроля, их можно оптимизировать при помощи компьютерной программы, разработанной стартапом из Лозанны. Искусственный интеллект поможет определить, когда и в каких объемах следует оформлять заказы на поставку очередной партии товаров, сырья или комплектующих.

Стартап-фирма GenLotsВнешняя ссылка намерена уже в ближайшем будущем предложить швейцарским и международным компаниям полноценную компьютерную программу, которая, как утверждает руководство фирмы, даст значительную экономию, делая заказы и доставку товаров статьей не убытков, но экономии. В преимуществах этой программы им уже удалось убедить, например, транснациональный фармацевтический концерн Merck GKaA (бывший Merck-Serono).

«Эта компания стала первым клиентом, оказавшим нам полное доверие», — говорит Матьё Дюмон (Matthieu Dumont), пресс-секретарь недавно созданной фирмы GenLots со штаб-квартирой на территории инновационного Технопарка Швейцарской Высшей политехнической школы Лозанны (EPFL). Фирма, штат которой состоит всего из десяти сотрудников, рассчитывает впечатлить своими новаторскими идеями еще как минимум 400 компаний. В чем же, что называется, «фишка» этой новой программы? Она, оказывается, точно рассчитывает логистику в области транспортировки заказанных материалов (нередко это сырьевые товары) из одной точки мира в другую.

Небольшой коллектив фирмы состоит из восьми сотрудников с полной занятостью (Технопарк в Лозанне, GenLots).

(GenLots)

При этом программа использует параметры, которые ранее не учитывались и поэтому не получали количественной оценки. К тому же эта программа, учитывая будущие технологические и производственные шаги и операции, способна более эффективно планировать заказы компании. Например: через полгода вы планируете построить дом? Программа точно рассчитает, когда вам нужно заказывать какие материалы и в каком количестве, чтобы у вас на будущей стройплощадке цвели цветы, а не валялись трубы, плитка и мешки с цементом, которые понадобятся еще через три недели, а поставили их уже сейчас.

Проект возник в 2017 году на основе дипломной научной работы одного из директоров компании GenLots Симона Шенкера. Реализован он был на основе тесного сотрудничества между Швейцарской Высшей Технической школой Лозанны (EPFL), Швейцарской Высшей Технической школой Цюриха (ETHZ) и Лозаннским Университетом (UNIL). Возможной же эта компьютерная программа, которую планируется продавать в формате годовой лицензии, стала на основе привлеченных средств в размере одного миллиона франков, предоставленных в конце прошлого 2019 года венчурным фондом Fly Ventures из Берлина при участии частной инвестиционной группы из Женевы ACE & Company.

Ненадежные цепочки поставок

Эпидемия коронавируса показала, насколько сложны, а значит ненадежны стали цепочки поставок товаров и комплектующих. При малейшем кризисе они склонны тут же разрушаться, из-за чего под удар попадает сначала одна отрасль экономики, а потом и вся промышленность страны. «Этот кризис ударил и по нашим клиентам», — подтверждает Матьё Дюмон. «Поэтому мы помогли им, известив их, например, о том, какие материалы и комплектующие для них могут вдруг стать дефицитом», — говорит он. Разработанная его стартапом компания как раз и следит за тем, чтобы так называемые «стратегические» материалы, которые наиболее важны для производства какого-то определенного вида продукции, «внезапно» не заканчивались, ставя под угрозу всю компанию к в целом.

Большое будущее фирма видит в области глобального потепления, предполагая, что ее продукция также сможет вносить вклад в достижение климатических норм в соответствии с Парижским соглашением. «Мы сейчас проводим НИОКР по самым разным направлениями. Экология — это тема, которую мы всё чаще обсуждаем с нашими партнёрами. А начали мы с того, что включили стоимость выбросов диоксида углерода в баланс общих производственных расходов компаний, с тем чтобы помочь им еще точнее планировать расписание своих заказов», — поясняет М. Дюмон, подчеркивая, что эти расходы помогут в том числе и логистическим компаниям выполнять свои обязательства по охране окружающей среды.

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В этом смысле первостепенную важность приобретает вопрос, когда произведенные заказы сырьевых и прочих комплектующих и сопутствующих товаров наиболее рентабельны и выгодны как с точки зрения расходов, так и логистики, и при каких объемах материалов когда все эти расходы можно было бы свести к минимуму. Компьютерная программа анализирует планы предприятий по формированию заказов, алгоритм критически учитывает все факторы, влияющие на стоимость заказа (скоропортящийся это товар, или нет, контроль качества, время выполнения заказа) и так помогает экономить.

«Наша программа распознает и ликвидирует скрытые потери, возникающие из-за неправильного планирования закупок», — резюмирует М. Дюмон. Например, она тщательно калькулирует стоимость складского хранения товаров, логистические расходы, напрямую связанные с перевозками, учитывая и стоимость самих перевозимых материалов. Вдобавок к этому особый фильтр оценивает влияние на стоимость перевозок имеющиеся оптовые скидки. Правда, пока сам стартап GenLots непосредственно организаций перевозок не занимается, не исключая, что в будущем эта возможность будет так же интегрирована в пакет его услуг.

До 10% экономии

«При таком подходе к общим издержкам нам удается обеспечивать в среднем 10-процентную экономию на складских расходах, на стоимости заказа и на цене самого поставляемого материала», — говорит М. Дюмон. В зависимости от характера сделки эти 10% в абсолютных цифрах могут составлять порой значительную сумму. Однако пока фирма GenLots установила для себя «минимальный порог заказа» в размере 30 миллионов франков.

«Алгоритм подстраивается практически под бесконечное количество факторов и видов материалов, но наиболее заметен эффект пока именно в области поставок комплектующих деталей и сырья. В основном мы обращаемся, поэтому, с нашими услугами к предприятиям фармацевтической, химической, легкой и обрабатывающей промышленности, для которых может быть актуальной проблема оптимизации поставок алкоголя, химикатов, болтов и гаек, кокосового масла, какао, красителей, масел, силовых кабелей, да мало ли чего еще».

Сейчас цепочки поставок становятся все более сложными и многоплановыми, составление плана заказов может быстро превратиться в постоянный кошмар. При этом компания признает, что если в области обычных перевозок товаров от одной компании в другую их программа оказывается весьма эффективным инструментом, то в сфере оптимизации непрерывных потоков, например, когда речь идет о поставках труб для трубопроводов, начинают проявляться сложности. И все равно, Симон Шенкер считает, что компьютерная программа фирмы очень нужна и своевременна.

Одним из вервых, кто приобрел себе новую программу, стал производитель шоколада Barry Callebaut.

(Keystone / Steffen Schmidt)

«Усовершенствованная компьютерная технология в сочетании с готовностью клиентов обмениваться большими объемами данных открывает перед нами интересные перспективы». Об этом он заявил в декабре прошлого 2019 года сразу после того, как было стало известно, что венчурные инвесторы готовы вложить в этот проект до одного миллиона франков. Другая проблема состоит в столкновении человеческого и искусственного интеллекта. Зачастую фирмы просто не знают, чего ждать от такой компьютерной программы, они не представляют себе, какую экономию они могут получать, применяя ее аккуратно и грамотно. Чтобы помочь как раз таким фирмам и был создан проект «Artificial Supply Chain Brain» — «умный агрегатор цепочек поставок».

Умные поставки

В качестве первого шага, поясняет М. Дюмон, мы «предлагаем нашим клиентам предоставить доказательства реальной экономии, которую они получат, применяя нашу программу». Речь идет об анализе архивных данных (доходы, расходы, поставки, заказы), в рамках которого компании наглядно убеждаются, какую экономию они бы получили, начни они уже тогда применять у себя алгоритм от GenLots. «Это очень недолгий процесс, который не требует никаких усилий со стороны клиента, зато он ясно показывает масштабы имеющегося потенциала экономии», — говорит М. Дюмон.

Затем стартап-фирма предлагает реализовать «пилотный проект», в рамках которого в течение нескольких недель реальные пользователи тестируют данную компьютерную программу в режиме реального времени. По словам М. Дюмона, «именно с этого момента компании уже начинают получать реальную экономию». И если результаты пилотного проекта оказываются положительными, то компания может уже начинать применять эту программу в полном, а не тестовом, формате.

До настоящего времени новую программу пока реально испытали и начали применять у себя в целях оптимизации цепочек заказов и поставок изготовитель шоколада Barry Callebaut и цюрихский промышленный концерн Huber+Suhner, а это как раз компании, объем производства которых превышает порог в 30 миллионов франков.





Перевод и адаптация русскоязычной версии: Юлия Немченко

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