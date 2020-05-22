Этот контент был опубликован 22 мая 2020 г. 7:00

В Швейцарии предпринимаются шаги по ускорению разработки экологически чистого авиационного топлива. Авиационная промышленность является одним из основных источников парниковых газов.

(Keystone)

Группа авиакомпаний Lufthansa Group подписала соглашение о партнёрстве со швейцарской компанией Synhelion, занимающейся разработкой «солнечного авиационного топлива». Этот швейцарский стартап разрабатывает топливо, которое позволит гражданской авиации при его использовании уже к 2022 году сократить свои выбросы CO2 на 50%. К 2030 году швейцарская компания планирует выпустить на рынок топливо, возобновляемое и утилизируемое на 100% и с нулевым «карбоновым следом».

«У нас действительно есть нечто такое, что убедительно доказывает серьезность наших планов и намерений», — заявил генеральный директор стартапа SynhelionВнешняя ссылка Джанлука Амбросетти (Gianluca Ambrosetti) в интервью швейцарскому общественному негосударственному телеканалу RTSВнешняя ссылка. Напомним, что группа авиакомпаний Lufthansa является одной из крупнейших в мире и ее сотрудничество со швейцарской фирмой показывает рынку, что получение «солнечного авиационного топлива» стало в среднесрочной перспективе весьма реальным делом.

Компания Synhelion разрабатывает технологию, использующую солнечные электростанции (СЭС) башенного типа c целью обеспечения высокотемпературных термохимических процессов, необходимых для производства «солнечного топлива». Технология использования солнечного топлива технологически совместима с современной мировой топливной-энергетической инфраструктурой, ее производство и задействование в промышленных масштабах может быть начато уже к 2030 году.

Чистое топливо

Параллельно с этим, для ускорения своего выхода на рынок, компания Synhelion разрабатывает реактивное топливо, основанное на паровой конверсии метана в синтез-газ. Это одна из важнейших химических реакций, пригодная для промышленного получения водорода и дающая начало синтезу углеводородов (жидкое топливо) и других технически ценных продуктов. Квота выбросов углекислого газа в атмосферу у такого топлива на 50% ниже по сравнению с керосином.

«Первой нашей коммерчески направленной промышленной площадкой станет в 2024 году „солнечный парк“ площадью 25 тыс. кв. м, который сможет производить то 5 000 тонн нового топлива в год», — рассказывает Филипп Гуд (Philipp Good), руководитель отдела научных исследований компании Synhelion. Чтобы ускорить разработку экологически чистого авиационного топлива, дочерние компании Lufthansa, авиаперевозчики Swiss International Air Lines и Edelweiss Air, будут плотно сотрудничатьВнешняя ссылка с Высшей технической школой Цюриха (ETH Zürich), компанией Sinhelion и еще одним швейцарским предприятием, компанией ClimeworksВнешняя ссылка.

«Международная организация гражданской авиации» (ИКАО / ICAO — International Civil Aviation Organization, специализированное учреждение ООН, устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирующее её развитие с целью повышения безопасности и эффективности) намерена в перспективе добиваться повышения рентабельности использования авиационного топлива на 2% в год в период с 2020 до 2050 года, дойдя к этому времени до нейтрального по выбросам углекислого газа роста торгового оборота в отрасли гражданских авиаперевозок.

Пандемия Ковид-19 нанесла жесткий удар по мировой авиационной отрасли, заставив ее на несколько месяцев прекратить выполнять рейсы по всему миру. Швейцарский авиационный сектор, включая компании SWISS и Edelweiss, обратился к правительству за финансовой поддержкой.





Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch-RTS

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