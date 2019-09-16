«Мы можем только надеяться, что как можно большее их число окажется к тому моменту интегрированными в рынок труда и что все они не сядут на социал». На фото: беженец из Эритреи проходит обучение в Центре сортировки почтовых отправлений в городе Хэркинген (Härkingen), кантон Золотурн.

(© Keystone / Gaetan Bally)

Миграционный кризис 2015-го года, как видно, окончательно докатился до Швейцарии: уже в 2020 году кантонам и общинам грозят дополнительные расходы на беженцев в сумме до одного миллиарда франков. «Швейцарское постоянное Совещание экспертов в области социальной помощи» (Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe — SKOS) подтверждает реальность такой цифры. Складывающаяся ситуация напрямую связана с системой предоставления убежища в Швейцарии и распределения расходов.

Если коротко, то решение об удовлетворении ходатайств о предоставлении статуса признанного беженца принимает федеральный центр. Затем он обязывает кантоны принять у себя определенное количество таких лиц. Некоторое время, как правило, 5 лет (для временных принятых — 7 лет), кантоны (субъекты федерации) и федеральный центр делят соответствующие расходы, затем центр прекращает оплачивать свою, большую, долю, исходя из того, что за прошедшие годы данный беженец уже интегрирован, нашел работу и не нуждается в социальной поддержке за счет федерального бюджета. В реальности ситуация с интеграцией и трудоустройством выглядит куда менее благополучно.

Прекращая уплачивать свою долю расходов федеральный центр оставляет кантоны, а главное общины/муниципалитеты, один на один с «их» беженцами и вопросом о том, откуда взять деньги на их содержание. Именно так получится в следующем году: беженцы, которые получили в 2015-м году, в период кульминации так называемого «миграционного кризиса», право на убежище, лишатся федерального финансирования.

Общины и кантоны окажутся обязанными в одиночку нести все соответствующие расходы. По первым расчетам, опубликованным вчера газетой «Зоннтагсцайтунг» и общественным (негосударственным) телеканалом SRFВнешняя ссылка, в следующие три года на них обрушатся дополнительные траты в совокупном размере до одного миллиарда франков. Данная цифра была пока приблизительно подсчитана при помощи экстраполяции данных, полученных из шести кантонов, в частности, из кантонов Берн, Санкт-Галлен и Люцерн.

В одном только кантоне Берн исходят из того, что до 2022 года расходы на беженцев вырастут по сравнению с сегодняшними показателями на 140 млн франков. А вот еще пример из кантона Санкт-Галлен. В общине Кирхберг (Kirchberg) проживают 120 лиц со статусом беженца. В 2020 году федеральный центр прекратит финансирование размещения примерно одной трети от этого числа. По словам председателя правления этой общины дополнительные расходы, которые возникнут для бюджета, придется как-то компенсировать, самый логичный и простой выход — поднять налоги.

Делать этого, разумеется, никто не хочет, рассматривая повышение налогового бремени на граждан и бизнес в качестве крайней меры. Поэтому в настоящее время во многих кантонах и муниципалитетах бухгалтеры и финансовые эксперты лихорадочно пересматривают свои финансовые планы с целью обнаружения возможностей дополнительной экономии. Среди таких мер: отказ от планов по санации школ, сокращение дотаций общественным и гражданским объединениям на местах, постановка под вопрос строительства новых игровых площадок для детей и так далее.

«Эритрейцы не привыкли работать по восемь часов в день»

С другой стороны — можно было бы ускорить процесс интеграции беженцев и их трудоустройства. Например, в общине Гонтеншвиль (Gontenschwil), кантон Аргау, проживают 23 человека со статусом беженцев, в 2020 году федерального финансирования лишатся 15 человек. Может быть, послать их всех работать? «Мы можем только надеяться, что как можно большее их число окажется к тому моменту интегрированными в рынок труда и что все они не сядут на социал», — говорит Ренате Гаучи (Renate Gautschy, FDPВнешняя ссылка), председатель правления общины.

Только так можно было бы избежать повышения налогов. Но получится ли пристроить их всех? Председатель настроена скептически. «Нельзя ожидать от них полной интеграции всего лишь через пять-семь лет», — цитирует газета «Sonntagszeitung» ее слова. «Эритрейцы, например, не привыкли работать по восемь часов в день. Интеграция требует терпения, давление тут контрпродуктивно, не говоря уже о том, что интеграция — это дорога с двусторонним движением. Интеграции должны хотеть как общество, так и сами беженцы».

Даже крупные города ощущают «отложенный удар» миграционной волны 2015-го года. В Берне, например, ожидают в ближайшие годы рост числа лиц, получающих социальную помощь. Поэтому сейчас кантон начинает усиливать давление на политику, общество и бизнес в плане ускорения социально-трудовой интеграции лиц со статусом беженца. Проблема уже дошла и до федерального парламента, в котором представители Швейцарской народной партии (SVP) требуют от правительства продлить сроки участия федерального центра в финансировании пребывания беженцев в стране.

«Заставлять общины поднимать налоги с целью финансирования расходов на беженцев — это значит запускать бомбу с часовым механизмом. Граждане отнюдь не одобрят такого шага», — указывает, например, депутат-«народник» Ханс-Йорг Кнехт (Hansjörg KnechtВнешняя ссылка). Парламентарий-социалист Седрик Вермут (Cédric WermuthВнешняя ссылка) предлагает переложить расходы с федерального уровня не на общины, а на кантоны (субъекты федерации). Готов он и обсудить возможность продления сроков участия федерального центра в финансировании пребывания беженцев. Однако и он подчеркивает, что только ускоренная трудовая интеграция не даст этим людям сесть на шею обществу и начать получать социальную помощь.

Таким образом, в рамках данной проблематики образовался единый фронт с правого фланга до левого, что ведет к усилению давления на федеральное правительство. Федеральный бюджет тоже ощущает «отложенный миграционный удар»: суммы, выделяемые из его средств на беженцев возросли в три раза за последние 10 лет до уровня в 1,2 млрд ежегодно. В ответ на запрос Ханс-Йорга Кнехта кабинет отвечает, что «ограниченное по времени участие федерального центра в финансировании беженцев имеет конкретный смысл — оно мотивирует кантоны как можно быстрее трудоустраивать „своих“ мигрантов и быстрее достигать целей в области их социальной интеграции».

Социальная помощь в Швейцарии Призвана помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, все-таки вести достойную жизнь и не «выпадать» из социального контекста. Право подать ходатайство на получение социальной помощи имеет житель Швейцарии, исчерпавший все иные средства и источники средств к существованию, то есть тот, кто не имеет доходов от трудовой деятельности или вложенных и приносящих доход капиталов и других активов, тот, кто не получает алиментов или иных выплат в соответствии, например, с тем или иным планом страхования. Внимание: в большинстве кантонов Швейцарии сумма, выплаченная в порядке социальной помощи, должна быть возвращена получателем помощи после того, как его экономическая ситуация качественно улучшится. Социальная помощь выплачивается в Швейцарии, как правило, на паритетных началах, из бюджетов кантона (субъекта федерации) и общины / муниципалитета. Доля лиц, получающих в Швейцарии социальную помощь, остаётся относительно стабильной на уровне 3,3% от общего числа трудоспособных жителей страны (по состоянию на 2017 год). Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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