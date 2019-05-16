На демонстрацию 6 июня 2017 года в Берне против планирующегося ужесточения законодательства, регулирующего предоставление социальной помощи, вышли несколько сот граждан.

(© Keystone / Thomas Delley)

В кантоне Берн 19 мая 2019 г. пройдет референдум, исход которого может иметь значение для всей швейцарской системы оказания социальной помощи. На повестке дня стоит вопрос о том, стоит ли сокращать объёмы средств, выплачиваемых по линии социальной помощи, последней «страховочной сетки», имеющейся в Швейцарии у человека, попавшего в сложную жизненную ситуацию? В Конфедерации, стране прямой демократии, граждане впервые будут напрямую высказываться по столь животрепещущей теме.

Случаи злоупотреблений социальной помощью, социальное мошенничество и хищения, рост выплат по линии социальной помощи в доход определённых групп населения (беженцы): порядок назначения и расчета социальной помощи давно уже стал в Швейцарии предметом жарких общественных дебатов, включая основные «места для дискуссий», а именно, кантональные парламенты, в компетенциях которых и находится право формировать законодательные рамочные условия предоставления финансовой помощи наиболее уязвимым слоям общества.

Социальная помощь в Швейцарии: базовые сведения Призвана помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, все-таки вести достойную жизнь и не «выпадать» из социального контекста. Право подать ходатайство на получение социальной помощи имеет житель Швейцарии, исчерпавший все иные средства и источники средств к существованию, то есть тот, кто не имеет доходов от трудовой деятельности или вложенных и приносящих доход капиталов и других активов, тот, кто не получает алиментов или иных выплат в соответствии, например, с тем или иным планом страхования. Внимание: в большинстве кантонов Швейцарии сумма, выплаченная в порядке социальной помощи, должна быть возвращена получателем помощи после того, как его экономическая ситуация качественно улучшится. Социальная помощь выплачивается в Швейцарии, как правило, на паритетных началах, из бюджетов кантона (субъекта федерации) и общины / муниципалитета. Доля лиц, получающих в Швейцарии социальную помощь, остаётся относительно стабильной на уровне 3,3% от общего числа трудоспособных жителей страны (по состоянию на 2017 год). Конец инфобокса

Уже буквально через несколько дней избиратели кантона Берн, первыми в Швейцарии, получат право напрямую, в рамках инструментов швейцарского непосредственного народоправства, высказать своё мнение по такому животрепещущему вопросу, как предоставление социальной помощи тем, кому по тем или иным причинам пришлось в жизни нелегко. Точнее, речь идет о размере минимальной базовой потребности в средствах для достойной жизни (Grundbedarf), выплачиваемой по линии социальной помощи (подробнее ниже) и о предложении этот самый размер относительно заметно сократить.

В частности, гражданам кантона Берн предстоит высказать своё мнение по предложенному пакету поправок в Кантональный Закон «О государственной социальной помощи» (Sozialhilfegesetz), предусматривающему, в том числе, сокращение указанной суммы на 8%, а для лиц до 25 лет и для временно принятых претендентов на получение статуса беженца сокращение составит 15%, причем потенциальные беженцы, не «прилагающие достаточно усилий» в плане поиска работы и/или изучения немецкого языка могут лишится 30% от этой суммы. Новая редакция данного закона станет, как заявляют её противники, прямым нарушением рекомендаций «Швейцарского постоянного Совещания экспертов в области социальной помощи» (Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe — SKOSВнешняя ссылка).

Непримиримые позиции левых и правых

Курирующий досье социальной помощи Пьер Ален Шнегг (Pierre Alain SchneggВнешняя ссылка), руководитель Департамента здравоохранения и социального обеспечения правительства кантона Берн (Gesundheits- und Fürsorgedirektor des Kantons Bern) и член консервативной Швейцарской народной партии (SVP), считает, однако, данное ужесточение социального законодательства более чем оправданным и давно назревшим. Именно он внёс соответствующие предложения в бернский кантональный парламент, которые затем депутатами были одобрены.

В другой бы стране на этом всё и завершилось, но только не в Швейцарии и не в кантоне Берн, где народ имеет право не только «выбирать руководство», но и высказать своё мнение по уже одобренным этим «руководством» законам. Что и произошло в итоге. Какова позиция парламентского большинства и лично Пьера Алена Шнегга? Они считают ненормальной «ситуацию, когда человек с низким уровнем трудовых доходов имеет в конце месяца меньше, чем получатель социальной помощи, который просто сидит дома».

Пьер Ален Шнегг (Pierre Alain Schnegg), руководитель Департамента здравоохранения и социального обеспечения правительства кантона Берн (Gesundheits- und Fürsorgedirektor des Kantons Bern), считает ужесточение социального законодательства более чем оправданным. (© Keystone / Anthony Anex)

Данной реформой «мы хотим повысить привлекательность и выгодность именно труда, мы хотим сделать более эффективными инструменты, с помощью которых мы хотим „вытаскивать“ людей из сферы социальной помощи и более активно реинтегрировать их снова на рынок труда и занятости, не говоря уже о том, что данная мера даст кантональному бюджету ежегодную экономию в размере, по разным оценкам, от 8 до 19 млн франков, то есть мы получим дополнительные средства как раз на организацию мер по трудовой реабилитации и реинтеграции безработных».

Резко отрицательная реакция левых и крайне-левых кругов и движений не заставила себя долго ждать. Выступив с так называемым «Народным контрпредложением» («VolksvorschlagВнешняя ссылка»), они потребовали и дальше рассчитывать и назначать социальную помощь в соответствии с ранее действовавшими стандартами SKOS. Кроме того, это «Контрпредложение» предлагает предоставить долговременным безработным в возрасте от 55 лет, по умолчанию почти уже «не имеющие шансов» найти работу, право получать не социальную помощь, но «дополнительное вспомоществование» по линии пенсионного обеспечения. Имеются в виду «первая опора» пенсионной системы AHV, а также выплаты в рамках страхования от нетрудоспособности (IV-Rente).

Фактически, левые предлагают таких безработных не держать на иждивении у бюджетов системы социального страхования (за них ответственны кантоны) и перевести на пенсионный режим (в формировании пенсионных бюджетов участвует еще и федеральный центр). «Проблемы социально уязвимых слоев общества мы не сможем решить атакой на интересы самых слабых», — говорит Мауране Ризен (Maurane RiesenВнешняя ссылка), представляющая в парламенте кантона Берн «Автономную Социалистическую Партию» (Autonome sozialistische ParteiВнешняя ссылка). «Сегодня мы говорим о злоупотреблениях и хищениях в области социальной помощи и тем самым обосновываем сокращения и урезания объёмов помощи, но на самом деле мы делаем это только для того, чтобы скрыть мрачную реальность, а она такова, что степень социального неравенства в нашей стране растет и увеличивается неуклонно».

Солидарность кантонов

Однако есть тут и одна особенность. В ходе референдума 19-го мая речь пойдет не просто о классическом противостоянии правых и левых, о столкновении правого идеала либеральной самостоятельности и левой идеи социальной солидарности за счет государства. Речь идет вообще о том, каким путем пойдет в будущем в Швейцарии развитие и эволюция политики в области социальной помощи.

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Начиная с 1960-х годов SKOS (тогда эта структура называлась «Постоянное совещание по социальному призрению неимущихВнешняя ссылка» или Armenpflegerkonferenz) публикует нормативные рекомендации в области расчета объективной потребности общества в целом и отдельных жителей Швейцарии в социальной помощи. Эти рекомендации не носят характера законодательного акта, однако по традиции кантональные парламенты и ведомства социальной помощи внимательно прислушиваются к ним как к важным экспертным ориентирам.

Цель: обеспечить в Швейцарии, стране последовательного федерализма и презумпции региональных компетенций, более или менее единообразное применение более или менее единообразно сформулированных стандартов социальной помощи, ведь в противном случае страна может попасть в ситуацию нарастающего «социального туризма» и оттока населения из менее с социальной точки зрения «щедрых» регионов (кантонов) в более «щедрые». Сознательно противопоставив себя стандартам SKOS, кантон Берн нарушил, тем самым, одно из самых строгих, хотя и неписанных, швейцарских табу!

И это в ситуации, когда, как говорит Корина Хутмахер-Перре (Corinne Hutmacher-PerretВнешняя ссылка), директор консультационного отдела SKOS по вопросам базовых правовых основ предоставления социальной помощи (Leiterin Fachbereich Grundlagen, Recht und Beratung) «депутатские инициативы насчет урезания объемов социальной помощи по бернскому образцу были уже запущены в парламентах многих кантонов Швейцарии. Решение, которое примет народ кантона Берн 19-го мая, сыграет роль важнейшего прецедента для всей Конфедерации».

Глубинная суть федерализма

По мнению SKOS сегодня в Швейцарии нет ровным счетом никаких оснований для урезания объёмов выплачиваемой социальной помощи, с учетом уже проведенных в прошлые годы корректур в области предоставления такой помощи молодым взрослым и многодетным семьям. Многие аналитические исследования показывают, что такие меры, как урезание социальной помощи, не обязательно мотивируют людей более активно искать себе работу.

«Повышенное экономическое давление может привести к негативным последствиям для психического и психологического здоровья, увеличивая степень социальной неопределённости и неуверенности. Не следует также забывать, что треть получателей социальной помощи в Швейцарии — это дети и подростки», — напоминает Корина Хутмахер-Перре. По ее словам, «разработанные SKOS нормы являются тщательнейшим образом выверенным компромиссом, а теперь один кантон, Берн, демонстративным образом, вдруг отказывается придерживаться этих норм, что не может не огорчать». Пьер Ален Шнегг не согласен с такой точкой зрения.

«Берн тут не первый, многие кантоны позволили себе уже на данный момент вольность не придерживаться норм SKOS, и пока ни у кого этого не вызывало каких-то особенно негативных эмоций. А вот на Берне вдруг нашла коса на камень. Я уже не говорю о том, что у нас расходы домашних хозяйств на повседневные нужды примерно на 8% ниже средних показателей по стране, так что наши законодательные корректуры всего лишь отражают локальные реалии. А не в этом ли и заключается глубинная суть швейцарского федерализма»?



Как рассчитывается размер минимальной базовой потребности в средствах для достойной жизни? Социальная помощь в Швейцарии покрывает не только расходы на аренду жилья и на уплату страховых взносов по линии ОМС, но еще и предоставляет сумму, минимально необходимую (Grundbedarf) для компенсации базовых потребностей человека (питание, одежда, транспорт, расходы на ведение домашнего хозяйства). Как рассчитывается эта сумма, на основании каких критериев? Для этого берутся официальные данные Федерального ведомства статистики Швейцарии (Bundesamt für Statistik) по средним расходам 10% наименее состоятельных домохозяйств страны. Действующий в настоящее время норматив исходит из минимальной базовой потребности в средствах для достойной жизни на уровне 986 франков (63 тыс. российских рублей или 26 тыс. украинских гривен) на человека в месяц или 2 110 франков на семью из четырёх человек. По имеющимся новым даннымВнешняя ссылка в настоящее время эта сумма уже не на сто процентов адекватна реальным расходам. Конец инфобокса

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Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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