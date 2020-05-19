Ученики парикмахеров уже вернулись на рабочие места, ведь парикмахерские открыты с 27 апреля. (Keystone / Alexandra Wey)

Пандемия Covid-19 оказывает на систему образования в Швейцарии самое непосредственное влияние — с точки зрения как его современного состояния, так и перспектив на будущее. В условиях перевода экономики в состояние карантина многие компании вынуждены прибегать к мерам, в том числе, структурной реорганизации, и если речь заходит о сокращении рабочих мест, то первыми страдаютВнешняя ссылка ученические рабочие места.

Эксперты предупреждают: если учесть, что в Швейцарии около двух третей молодых людей после средней школы выбирают не высшее образование, а путь получения конкретной профессии в рамках среднего специального образования без отрыва от производства, то такая ситуация может стать причиной серьезного беспокойства за судьбу всего дуального образования в стране.

Дуальная система образования является в стране поставщиком кадров для либеральной экономики самозанятых граждан, а также залогом фактически отсутствующей молодежной безработицы, каковая во многих странах южной Европы является настоящим общественным бичом. Возможность выбрать либо академическую, либо профессиональную стезю стала одним из факторов экономического успеха и социальной стабильности Швейцарии. Как раз по этому фактору и нанёс удар антивирусный карантин. Но для начала:

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Обеспокоенное правительство объявило в начале мая 2020 года о создании целевой рабочей группы по проблемам, с которыми сталкивается система профтехобразования в Швейцарии. «Мы ожидаем, что компании, сокращая объемы производства, как следствие, будут сокращать в первую очередь места для обучения молодежи на производстве. Кроме те, тем, кто только закончил получать среднее специальное образование, могут столкнуться с трудностями при нахождении работы», — говорится в заявлении по поводу создания этой целевой группы.

Отсюда основная цель рабочей группы — способствовать тому, чтобы к началу августа 2020 года, несмотря на весь кризис и карантин, как можно больше молодых людей нашли себя места для обучения на предприятиях. На прошлой неделе правительство Швейцарии также сообщило, что после очередного заседания рабочей группы оно выделило для поддержки проектов в области производственного обучения молодежи дополнительное целевое финансирование.

В самом деле, этом учебном году многим 14-15-летним подросткам будет не так-то просто было найти себе место для обучения на производстве, прежде всего потому, что центры профориентации, которые поддерживают учеников старшей средней школы в поисках ученических мест на производстве, были просто закрыты на целых восемь недель. Конечно, многие компании предлагали подросткам пройти собеседования по трудоустройству в формате видеочата, но, во-первых, не все смогли это организовать, а во-вторых ни один скайп не сможет заменить личного общения, с учетом того, что важная информация транспортируется не только вербально, но и невербальными каналами.

Долговременный эффект от карантина

Правительство Швейцарии пока не может до конца оценить ситуацию, оно ожидает, что реальные последствия самоизоляции и коронавирусного карантина для дальнейшего состояния экономики станут яснее видны только по итогам мая. Кабинет предупреждает, что какими бы эти последствия ни были, но влиять на национальную экономику они будут на протяжении следующих нескольких лет.

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Швейцарский экономист Стефан Вольтер (Stefan Wolter) уже заявил, что из-за воздействия коронавируса он «ожидает уже летом 2020 года значительного роста уровня безработицы». Влияние пандемии будет иметь как кратко-, так и долгосрочный характер. Об этом он говорит в сопроводительном письме к итогам исследования, проведенного им в соавторстве с Самуэлем Люти (Samuel Lüthi), его коллегой из «Швейцарского Координационного центра научных исследований в области образования» (Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung, SKBF / CSREВнешняя ссылка).

Эксперты предупреждают, что в зависимости от масштабов промышленной рецессии в Швейцарии может на период до 2025 года может не хватить от 14 до 23 000 ученических рабочих мест. Больше всего пострадать могут выпускники, которые не смогут быстро найти себе ученическое рабочее место; молодые люди с недостаточно высоким уровнем реально полученных знаний (таким всегда приходится дольше других заниматься поиском рабочих мест), а также те, кто мечтал бы потом работать в секторах экономики, больше других пострадавших от кризиса, таких как общественное питание и туризм.

Хорошие и плохие новости

Исследовательский проект «Пульс сферы профтехобразованияВнешняя ссылка», результат сотрудничества молодежной биржи труда Yousty.chВнешняя ссылка, крупнейшей сетевой платформы поиска ученических рабочих мест, и Кафедрой педагогики и психологии профессионального образования Швейцарской высшей технологической школе Цюриха (ETH ZürichВнешняя ссылка), также недавно опубликовал свои результаты. В нем есть хорошая и плохая новости. Плохая новость заключается в том, что из-за Covid-19 ужей сейчас экономика страны лишилась 2,8% ученических рабочих мест, а всего к началу осеннего семестра сокращение может составить 5,5%.

Хорошая новость: «В настоящее время по-прежнему существует более 14 900 ученических рабочих мест, а это почти столько же, сколько их было на момент начала коронавирусного карантина. Это означает, что учащиеся все еще могут найти себе место с тем, чтобы обучиться по желаемому профессиональному профилю, что является хорошим знаком. Кроме того, некоторые компании и фирмы заявили, что готовы предложить дополнительные места и направления для обучения, чтобы все-таки дать молодым людям шанс на будущее», — сообщили авторы исследования журналисту SWI swissinfo.ch по электронной почте.

Продолжай искать

Ситуация в кантонах также неоднозначна: в кантоне ЖеневаВнешняя ссылка, например, количество ученических мест в рамках системе профтехобразования уже уменьшилось на одну тысячу по сравнению с прошлым 2019 годом, а вот в кантоне Базель-городскойВнешняя ссылка число подписанных договоров о приеме на работу в качестве ученика увеличилось на 44 единицы. Впрочем, частично эти различия возникают из-за того, что контракты на ученичество обычно подписываются в немецкоязычной части страны раньше, чем в итальянской или франкоязычной.

Тем временем эксперты советуют тем подросткам, еще не определившихся со своими будущими профессиональными перспективами, не сдаваться и продолжать искать. «Лучше приступить к обучению позже — возможно, осенью и в более сложных условиях, чем просто взять годичный перерыв. В большинстве случаев этот пропущенный год между школой и получением профессии не сильно увеличивает ваши шансы на рынке труда, а скорее наоборот», — указал Урс Касти (Urs Casty) из биржи Yousty.ch в интервью газете NZZВнешняя ссылка.



Дуальное образование Я маляр по профессии, и ни о чем не жалею! Швейцарская дуальная система образования сейчас является предметом пристального изучения. Но теория – теорией, а как это выглядит на практике? Автор: Никита Шперри

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