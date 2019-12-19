Этот контент был опубликован 19 декабря 2019 г. 6:00

Аварии на железных дорогах в Швейцарии довольно-таки редки. (© Keystone / Urs Flueeler)

Согласно последним данным на швейцарских железных дорогах произошло снижение числа несчастных случаев и несчастных случаев со смертельным исходом. Во вторник 17-го декабря 2019 года Федеральное статистическое ведомство Швейцарии (BfS) сообщило, что в 2018 году на швейцарских железных дорогах произошло 70 аварий, при этом были зарегистрированы 14 нештатных ситуаций со смертельным исходом.

Это наименьшее количество смертельных случаев начиная с 2011 года. В 2000-е годы на железных дорогах страны ежегодно регистрировалось от 200 до 282 несчастных случаев со смертельным исходом, за исключением самоубийств. Их число в период с 2003 по 2017 годы в среднем составило 115 в год.

Хотя за последние годы количество аварий практически не изменилось, количество столкновений с поездами других видов транспорта значительно сократилось, особенно по сравнению с 2012 годом. Внимание к вопросу обеспечения безопасности движения поездов привлекла недавняя авария, в ходе которой проводник поезда погиб, зажатый дверями вагона.

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Федеральное статистическое ведомство Швейцарии (BfS) проинформировало также, что за прошлый 2018 год заметно возросло количество ДТП с участием других видов общественного транспорта, в основном автобусов и трамваев. Всего по всей стране за отчетный период были зафиксированы 102 несчастных случая с участием автобусов и трамваев. Наибольшее число таких несчастий произошло в 2008 году (всего 150), наименьшее — в 2017 году (только 77 случаев).

Число погибших в результате таких ДТП также удвоилось и составило в прошлом 2018 году 12 человек. Вероятно, это увеличение связано с возросшим числом единиц автотранспорта, зарегистрированных в стране. Таких машин в 2017 году по дорогам Швейцарии передвигалось более шести миллионов, из которых 5,32 миллиона составляли легковые частные автомобили или средства общественного транспорта, что соответствует 540 автомобилям и 89 средствам общественного транспорта на 1000 жителей страны.

В целом, доля людей, пользующихся автомобилями и общественным транспортом в Швейцарии, оставалась неизменной в течение последних десяти лет. Исходя из общей протяженности фактически пройденных маршрутов общественный транспорт обеспечивает начиная с 2005 года и по сей день около 19% всех поездок граждан. На долю индивидуального частного автотранспорта приходятся чуть более 73% от всех поездок.

Согласно данным Европейского статистического управления (Евростат) в прошлом 2018 году один швейцарец в среднем 71 раз пользовался поездами, проехав по железной дороге в среднем 2 398 километров. По этому показателю населения Швейцария занимает лидирующее положение в Европе.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, Keystone-SDA

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