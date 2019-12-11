Прогрессивная политика Швейцарии, направленная на борьбу с наркотиками, не только справилась с возросшим уровнем потребления наркотиков и торговлей ими на глазах у всех, но и спасла жизнь многочисленным наркозависимым. С тех пор люди с героиновой зависимостью практически скрыты от общественности. Как живут они в наши дни? Одна из недавно вышедших книг позволяет заглянуть в повседневную жизнь наркозависимого человека.

В 1990-е годы Швейцария оказалась в центре международного скандала. Виной этому были шокирующие фотографии, запечатлевшие торговлю наркотиками и употребление их в открытую, средь бела дня. Это бедствие было настолько велико, что Швейцария решилась нарушить табу. Так, начиная с 1993 года под контролем государства стали выдавать героин тем, кто находился в зависимости от этого наркотика.

Наркомания «Героиновая программа спасла мне жизнь» Программа предоставления героина «безнадежным наркоманам» существует в Швейцарии уже 20 лет. В числе её участников - Эвелин, наркоманка с ... Автор: Габи Оксенбайн (Gaby Ochsenbein)

Данный шаг был направлен на то, чтобы дать наркозависимым возможность сделать жизнь немного более стабильной. Вместе с тем преследовалась цель предотвратить криминальное приобретение наркотиков, проституцию и распространение болезней.

Эксперимент удался: благодаря прогрессивной политике Швейцарии по борьбе с наркотиками наркоманы и торговцы наркотиками исчезли из публичных мест. Контролируемая государством выдача героина спасла многим наркозависимым жизнь.

Как живут теперь люди, имеющие давнюю наркотическую зависимость? Что они делают каждый день, что их заботит и радует? Как отражается их зависимость на отношениях?

Ответы на эти вопросы мы найдем в книге. Швейцарский автор Роланд Райхен (Roland Reichen) вместе с наркозависимым братом, Петером Райхеном (Peter Reichen), написал книгу, в которой последний рассказывает о своей будничной жизни. А фотограф Йонатан Лихти (Jonathan Liechti) запечатлел Петера Райхена в своих работах. Мы публикуем несколько фотографий и отрывков из книги «Druffä. Aus dem Leben eines Berner Drogensüchtigen» («Под кайфом. Из жизни бернского наркомана»). Обращаем внимание, что текст сокращен и частично отредактирован.

Истории из повседневной жизни наркомана

«Особенно плохо утром. Озноб. Тошнота. Кажется, что стошнит прямо сейчас. Ломит все кости. Пот льет ручьем - и одновременно меня охватывает дрожь, будто я стою голым в снегу. (...) Быстро влезаю во вчерашнюю одежду. (...) Первую сигарету закуриваю уже на улице. (...) В автобусе напряжение только нарастает. Нервно барабаню пальцами. Как этот автобус сегодня ползет! Тормозит на каждом светофоре!»

(Jonathan Liechti)

«Наконец я на месте. Поднимаюсь по лестнице, перед стеклянной дверью нажимаю пальцем на считыватель отпечатков пальцев и затем попадаю в небольшую приемную на следующем этаже. Перед бронированной дверью ждут своей очереди примерно десять человек. К потолку прикреплен плоский экран, в конце списка на нем - мое имя, появившееся там в результате нажатия на считыватель.

Можно стоять или сидеть на корточках. Я постоянно меняю положение. Мое имя медленно карабкается в верх списка. Только через добрых 15 минут оно высвечивается на зеленом поле в самом верху. Еще мгновение, и бронированная дверь с гудением открывается. Я туда. Пока мою руки, кричу медперсоналу за стойкой выдачи: "150 миллиграммов, в мышцу. А еще хорошо бы таблетку "Понстана", так как снова напоминают о себе почки».

Помещение для введения инъекций в Центре контролируемой выдачи наркотиков на Ходлерштрассе. Два раза в день Петер Райхен получает здесь выписанный ему героин. (Jonathan Liechti)

«С набранным шприцем на своем обычном месте. Я должен проглотить таблетку "Понстана" так, чтобы персонал это видел. Затем продезинфицировать место, куда уколюсь - в верхнюю часть бедра. Вводить медленно».

(Jonathan Liechti)

«Вытаскиваю шприц, надеваю колпачок. Кричу: "Шприц!" Один из санитаров смотрит, кричит мне в ответ: "Хорошо!". Бросаю шприц в контейнер и тут же бегу на автобус».

«Каждые две недели я езжу к родителям в Шпиц. Я немного помогаю им по дому и в саду (...). Например, после обеда я хожу с мамой в магазин».

(Jonathan Liechti)

«Вот я сижу с папой в гостиной, пока мама ходит в магазин. Мы с папой смотрим фильм, скорее всего, о животных. А вот я даю папе послушать музыку из моего мобильного телефона. А на этом фото - мы решили немножко поспать. Когда возвращается мама, у нас полдник. И мне сразу надо снова бежать на поезд, чтобы успеть в пункт выдачи (наркотиков)».

(Jonathan Liechti)

«Уже больше года у меня не было срыва на кокаин. Я копил на игровую приставку, а то, что оставалось от еженедельных тридцати франков социальной помощи и раньше шло на кокаин, я трачу сейчас на игры».

(Jonathan Liechti)

«Да, эти фотки.. они в какой-то степени на грани. Обычно Сильвия, моя кураторша, следит, чтобы в моей комнате не было бардака, то есть не царил хаос».

В комнате Петера Райхена в коммунальной квартире в Кёнице. (Jonathan Liechti)

«Почему я стал наркозависимым? Совершенно ясно, в моем случае это было давление со стороны нашей компании. Тогда, в начале девяностых, мы, молодые ребята, часто встречались в Шпице около спортзала, потому что там были ряды сидений из бетона. Копались в своих мопедах, курили травку и пили пиво - это были наши интересы до тех пор, пока один друг не привез из Цюриха героин. В течение нескольких недель почти половина компашки попала в героиновую зависимость. Я был тогда как дурак влюблен в девчонку именно из той половины. Поначалу я еще говорил: "Натали, героин - это глупость, для прекрасного самочувствия мне хватит и травки!". Но тогда Натали, а затем и другие сказали: "Ты сначала попробуй..."».

(Jonathan Liechti)

«А этот снимок сделан недавно на вокзале, где я попрошайничал". (...). "Добрый день, не найдется ли у Вас для меня немного денег?" - "Да, а что Вы с ними собираетесь делать?" - спрашивает молодая женщина в красном вечернем платье. Она и ее спутница ждут автобуса; вторая женщина тоже элегантна, в платье цвета мяты; наверное, обе собрались на бал или тому подобное, подумал я».

(Jonathan Liechti)

«Я не хочу вам врать», - перехожу я к сути. «Говорю прямо – на маленькие дела».

Та, что в красном платье, с красивыми кудряшками, смотрит на меня непонимающе. Ну тогда ты мог бы просто перейти на другую сторону к железной дороге, там бы тебе позволили сделать "маленькое дело" (сходить в туалет) бесплатно. (...)

«Нет, Вы меня неправильно поняли». Мне становится смешно. «Я имею в виду, что деньги нужны мне на... на всякое дерьмо, если Вы понимаете, что я имею в виду», - говорю я и многозначительно подмигиваю левым глазом.

Да, и свои большие дела мог ты бы сделать на той стороне, - отрицательно качает головой она.

Тут я становлюсь немного напористее. «Нет, нет, нет!», - кричу я. «Как еще сказать? Деньги нужны мне на ерунду, на глупости я хочу их истратить!»

Тут она наконец врубилась. «А, раз на глупости, тогда это будет немного поменьше», - довольно отстраненно говорит она и все-таки сует мне в руку два франка.

Петер и его подруга Кароль. (Jonathan Liechti)

«Когда умерла моя подруга, я лежал в больнице. Кароль только что исполнилось 37 лет, и вся ее жизнь складывалась довольно-таки скверно: в 15 лет она потеряла страдавшую от алкоголизма мать, а вскоре после этого и отца. Уже много лет она жила на социальное пособие. Она была наркозависимой, ВИЧ-инфицированной, кроме этого, она промышляла на панели, где много раз подвергалась насилию, однажды даже со стороны адвоката (...). В последнее время ей требовалось на кокаин почти 1000 франков в день - это зарплата менеджера высшего звена. Умерла она не от передозировки, а от того, что на ее теле почти не осталось места, куда можно было бы впрыснуть кокаин - все руки и ноги у нее были покрыты рубцами. Тогда она сделала у себя в паху так называемую фистулу, отверстие в направлении паховой вены, так, что она могла попасть шприцем в собственную плоть. Конечно же, рана скоро воспалилась. Затем два, а может быть, три месяца подряд Кароль выдавливала из красно-коричневого, воспаленного мяса черноватый гной, а иногда и червей из запекшейся крови (...). Я позвонил ей вечером 9 мая, в начале восьмого. Очевидно, как раз в это время у нее из фистулы отделился тромб и попал в легкие. Она еще успела сказать, что у нее кружится голова и снова болит нога - а затем только четыре раза тяжело с хрипом вздохнула».

У могилы Кароль. Она умерла в 2011 году. (Jonathan Liechti)

«Уважаемый господин судья!

Я пишу Вам в связи с Вашим судебным постановлением от 16 октября, по которому я должен отсидеть 5 суток в тюрьме. 13 февраля я не явился на федеральное голосование в избирательный пункт Сити-Вест, где я в качестве помощника на выборах должен был проверять удостоверения избирателей. И я не оплатил штраф на сумму более двухсот франков, полагающийся мне в связи с этим и который Вы мне прислали в апреле.

Конечно, Вы правы, господин судья, я поступил нехорошо. Только надо учесть, что 2011 год складывался для меня довольно тяжело (...).

И все же я хотел бы попросить Вас, господин судья, не могли бы Вы еще раз обдумать, могу ли я отработать мое наказание в мастерской Джоб-Брюгг (Job-Brügg). До этого я еще не сидел в тюрьме, и это внушает мне страх. А в мастерской Джоб-Брюгг меня уже знают. Там я уже несколько раз отрабатывал наказания, и мою работу ценят.

С уважением, Петер Райхен»

Работа в мастерской по переработке вторсырья Job-Brügg вместо оплаты штрафа.

(Jonathan Liechti)

Книга: «Под кайфом. Из жизни бернского наркомана» («Druffä. Aus dem Leben eines Berner Drogensüchtigen»). Авторы: Петер (главный герой) и Роланд Райхен, фотограф: Йонатан Лихти, графика: Меган Адэ. Издательство Münster VerlagВнешняя ссылка 2019.

















Русскоязычную версию подготовили Юлия Немченко и Надежда Капоне

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