Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 15:30

Согласно исследованию, открытые геи более удовлетворены своей сексуальной жизнью, чем те, кто не совершил каминг-аут.

(Keystone)

Быть открытым в вопросе своей гомосексуальности – это важный шаг в профилактике ВИЧ. Согласно последнему швейцарскому исследованиюВнешняя ссылка, открытые геи в большей степени обращают внимание на риск заражения ВИЧ и другими венерическими заболеваниями и чаще обращаются к врачам.

Исследователи из Школы социальной работы Университета прикладных наук и искусств Северо-Западной Швейцарии (Hochschule für Soziale Arbeit FHNWВнешняя ссылка) опросили 3066 мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами.

Исследование, проведенное по заказу Федерального ведомства здравоохранения (Bundesamt für GesundheitВнешняя ссылка), показало, что те, кто совершил каминг-аут, больше удовлетворены своей сексуальной жизнью. Они также больше озабочены болезнями, передаваемыми половым путем, и чаще обращаются за консультациями в специализированные учреждения, - отметили авторы в заявлении, представляя доклад в четверг, 10 октября.

«Это может быть связано с тем, что открыто геи лучше интегрированы обществе и имеют лучший доступ к информации», - сказал Патрик Вебер, соавтор исследования.

Однако Патрик Вебер указал, что одного каминг-аута недостаточно. «Не менее важным является социальное признание сексуальных и гендерных меньшинств и положительная реакция на каминг-аут», - сказал он.

Более половины респондентов сообщили о негативных происшествиях в жизни из-за их сексуальной ориентации, таких как оскорбления или угрозы.





swissinfo, Keystone-SDA

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