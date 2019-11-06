Этот контент был опубликован 6 ноября 2019 г. 5:30

И среди коренных швейцарцев, и среди иностранцев с самыми сложными проблемами сталкиваются в первую очередь безработные. (Keystone / Thomas Hodel)

Согласно последней статистике, у жителей Швейцарии, имеющих иностранные корни, особенно иностранцев с миграционной историей, в среднем гораздо более низкое качество жизни, чем у коренных жителей страны. Но существуют нюансы и между разными группами иностранцев.

Федеральное ведомство статистики (BfS) сообщило в своем отчете от 5 ноябряВнешняя ссылка, что в 2018 году 38% жителей Швейцарии, или 2 686 000 человек, имели миграционную историю. Это на 1,5% больше, чем в 2017 году. Наиболее распространенными национальностями в этой группе являются натурализованные швейцарцы (36%), итальянцы (10%) и немцы (10%).

BfS отмечает, что существует связь между миграционным прошлым гражданина и достижением им высокого качества жизни, которое измеряется как по объективным критериям (жилье, образование, ситуация с работой и финансовым обеспечением и т.д.), так и по субъективным (удовлетворённость жизнью).

Общая тенденция заключается в том, что у коренных швейцарцев качество жизни выше, чем у населения с миграционной историей, при этом внутри этой группы лучше быть натурализованным швейцарцем, чем иностранцем.

Тем не менее, BfS также указывает на различия в рамках этой группе не-швейцарцев: граждане северной и западной Европы имеют условия выше среднего, в то время как граждане восточной Европы и неевропейских стран имеют худшее качество жизни по всем направлениям.

В отчете BfS говорится, что представители этой группы имеют более низкий уровень образования, неудовлетворительные социальные отношения, финансовые трудности и не лучшее состояние здоровья - четыре фактора, которые также осложняют им выход на рынок труда и их потенциальный доход.

Кроме того, в этой группе, по сообщениям BfS, более высокий, чем обычно, уровень стресса и неудовлетворенность жизнью, а также о трудности с жильем.

В данных Статистического ведомства отмечается, что, когда речь идет о обеспечении достойного качества жизни, и среди коренных швейцарцев, и среди иностранцев с самыми сложными проблемами сталкиваются в первую очередь безработные.

Термин «население с миграционным прошлым/миграционной историей», согласно определению Ведомства статистики, относится к любому лицу - иностранным гражданам, натурализованным гражданам Швейцарии, а также урожденным гражданам Швейцарии, чьи родители – оба - родились за границей.





Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!