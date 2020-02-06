Этот контент был опубликован 6 февраля 2020 г. 9:00

Упавшее на крышу жилого здания дерево в городе Фрауэнфельд, 4 февраля 2020 года. (Keystone / Unbekannt)

Швейцарцы считаются чемпионами мира по страхованию, в том числе гражданской ответственности за нанесённый ущерб. Застраховано в стране и большинство жилых зданий, в частности, на случай ураганов и возникновения убытков от воздействия стихии. Однако в кантонах, где нет системы обязательного страхования объектов недвижимости, при определенных обстоятельствах, на плечи владельцев таких объектов могут лечь дополнительные и немалые расходы.

Недавний штормовой циклон «Петра» нанёс в Швейцарии заметный ущерб домам и личным автотранспортным средствам. Передача швейцарского общественного негосударственного телевидения SRF «Эспрессо» поговорила со страховым экспертом Руди Урсенбахером (Ruedi Ursenbacher) из компании Fairsicherung AG о том, какие убытки и как покрываются в Швейцарии, а какие нет.

«Эспрессо». Говорят, что Швейцарии все убытки в любом случае и в полном объёме компенсируются за счет страховок. Так ли это?

Руди Урсенбахер. В целом я бы с таким утверждением согласился, но за несколькими серьезными исключениями, которые касаются кантонов, в которых нет обязательного страхования объектов фонда жилой недвижимости. И если кто-то там сам не застраховал свой дом, то у него могут возникнуть серьезные пробелы в страховом покрытии вероятного ущерба.

«Эспрессо». Давайте посмотрим на конкретный случай. Вырванное с корнем дерево в моем саду упало на крышу моего дома и повредило её. Оплачивает ли страховка объектов фонда жилой недвижимости (Gebäudeversicherung) возникший ущерб?

Руди Урсенбахер. Да. Штормовой циклон является стихийным бедствием, и поэтому упомянутая вами кантональная страховка в целом покрывает этот ущерб — за исключением суммы франшизы, то есть вашей личной доли в покрытии ущерба, закрепленной в договоре страхования.

«Эспрессо». Насколько высока может быть эта франшиза?

Руди Урсенбахер. Обычно она находится на уровне в 10% от общей суммы ущерба или по меньшей мере одной тысячи франков. Максимальная ваша собственная доля участия может достигать и 10 000 франков.

«Эспрессо». Предположим, что это же дерево разрушило еще и стену, ограждающую сад соседа. Кто оплачивает этот ущерб?

Руди Урсенбахер. В таком случае сосед мог бы сначала запросить у своего страхователя, может ли он оплатить ущерб. Такое возмещение возможно, если формально данная стена считается частью жилого здания. Кстати, в Швейцарии существуют соответствующие дополнительные виды страхования, покрывающие конкретно такой ущерб.

«Эспрессо». И при этом не играет роли тот факт, что это именно мое дерево причинило вред соседу?

Руди Урсенбахер. Нет, я не несу ответственности за моё дерево. Потому что это повреждения, которые вызваны бурей, другими словами, форс-мажорными обстоятельствами, связанными с непредсказуемой стихией.

«Эспрессо». В садах у швейцарцев нередко стоят детские батуты. Последний циклон очень большое количество таких относительно легких сооружений срывал с креплений и выбрасывал куда-то за пределы придомовых участков. Предположим, что мой батут нанёс ущерб соседской машине. Чья страховая компания должна будет оплатить этот ущерб: моя или соседа?

Дерево из-за шторма упало на машину, город Санкт-Галлен, 4 февраля 2020 года. (Keystone)

Руди Урсенбахер: Владельцу автомобиля я рекомендую оформить повреждение через свой договор частичного КАСКО-страхования (такой полис предусматривает покрытие какого-то одного вида рисков, например, только ущерб, либо только угон, — прим. ред). Данный способ покрыть расходы на устранение повреждений, причиненных природными силами, кажется мне наиболее простым.

«Эспрессо». Но ведь данном случае можно аргументировать и иначе. Владельцы батутов явно слышали штормовые предупреждения в СМИ и они должны были бы соответствующим образом укрепить их, чтобы они не летали по воздуху и не наносили никому ущерба?

Руди Урсенбахер. Здесь возникает проблема разумного вменения степени личной ответственности. Возможно, кто-то не смог укрепить батут по причинам, связанным со временем или здоровьем. А вот другие лица вполне могли бы принять разумные меры предосторожности, поэтому я не исключаю возможности того, что я могу быть вполне даже привлечен к ответственности, если, например, мой батут нанёс кому-то значительный ущерб.

«Эспрессо». То есть по большому счету я сам лично обязан перед бурей убедиться, что батут в моём саду или гриль на балконе не улетят прочь с первыми порывами урагана?

Руди Урсенбахер. Да, обязаны!

Интервью взяла Мартина Шнидер (Martina Schnyder). Оригинал интервью на немецком языке можно прочитать по этой ссылкеВнешняя ссылка. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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