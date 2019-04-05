Франц Вебер любуется на виноградники Лаво на Женевском озере, снимок сделан в 2014 году. (Keystone)

Известный активист, полвека боровшийся за окружающую среду, Франц Вебер скончался в Берне в возрасте 91 года. Он организовал более 150 политических кампаний в пользу природы и альпийского ландшафта, выиграв настоящую битву против распространения «дач» в кантоне Вале.

«Провидец, он более 50 лет боролся за то, чтобы был услышан голос тех, кто не может говорить», – так попрощались с отцом-основателем сотрудники Фонда ВебераВнешняя ссылка в своем заявленииВнешняя ссылка, опубликованном сегодня. Франц Вебер (Franz Weber) скончался в Берне в прошлое воскресенье.

Он родился в Базеле, откуда в юности уехал в Париж, а в зрелые годы вернулся в Швейцарию, обосновавшись на берегу Женевского озера. Начинал как журналист, занимался поэзией и писательством. Свой интерес к экологии и защите окружающей среды Франц Вебер проявил задолго до того, как эта тема нашла отклик у широкой общественности – в эпоху урбанизации и бурного развития туризма этот идеалист нередко по-настоящему шел против течения, вызывая раздражение даже самих швейцарцев. А для кое-кого становился прямой угрозой их финансовым интересам. Так, еще в середине 1960-х годов в долине Энгадин на востоке Швейцарии он выступил в защиту альпийского ландшафта от застройки жильем, которое не служило для постоянного проживания.

Голос прямой демократии

Франц Вебер организовал и провел более 150 политических кампаний! Тем самым он стал первым швейцарским экологом, который активно использовал инструменты прямой демократии для достижения своих целей.

В 1974 году он создал в Монтрё организацию, получившую его имя – Фонд Вебера. В 1977 году он привлек международную известность своей захватывающей кампанией вместе с Брижит Бардо против забоя бельков, детенышей тюленей, ради их дорогого меха, в ходе которой он отправился в северную Канаду с семьюдесятью журналистами. Интересно, что в 1979 году он выступал за создание Международного Суда по правам животных.

Он получил множество международных наград, в числе которых – Премия Германии за защиту природы (1978 год) или Европейская премия за благоустройство территорий (1981 год).

В декабре 2005 года он вместе с Брижит Бардо начал в Женеве новую кампанию за защиту тюленей в Канаде. Вместе с еще одной созданной им организацией, Helvetia Nostra, он выдвинул инициативу «Против шума реактивных истребителей в туристических регионах», которая была выставлена на голосование в Швейцарии в 2008 году, но отклонена 68% голосов.

В том же году он выступил уже в третий раз с инициативой «Спасти виноградники Лаво». Работа Ф. Вебера способствовала тому, что в итоге виноградники Лаво, одна из красивейших достопримечательностей Женевского озера, были включены в перечень объектов культурного наследия ЮНЕСКО (и хотя инициатива его фонда не была принята, но идущий в том же направлении контрпроект правительства кантона удовлетворил стремления Ф. Вебера).

И наконец, Ф. Вебер навсегда вошел в швейцарскую историю тем, что 12 марта 2012 его инициатива, направленная на сокращение жилого фонда в туристических кантонах, не использующегося для постоянного проживания, получила поддержку большинства швейцарцев. Коротко говоря, Франц Вебер «запретил» тем самым строительство «дач», шале, предназначенных под сдачу туристам в высокий сезон, которые в остальное время оставались пустыми. Эти «холодные койки», по мнению Ф. Вебера, являлись большим злом для окружающей среды. Запрет на строительство нового жилья коснулся тех муниципалитетов, где под так называемые вторичные резиденции уже отведено более 20% жилого фонда.

В 2014 году пост отца во главе Фонда Вебера заняла его дочь Вера, которая с 1999 года была вице-президентом Фонда. С 2016 года и до смерти Франц Вебер проживал в доме для престарелых.









Подготовила: Людмила Клот.

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