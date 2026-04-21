Почему Швейцария заказала 61 млн доз вакцины от Covid?

Анн Леви, директор Федерального ведомства здравоохранения. Keystone-SDA

Директор Федерального ведомства здравоохранения Швейцарии (Bundesamt für Gesundheit, BAG Внешняя ссылка , подразделение МВД) Анн Леви (Anne Lévy) заявила, что заказ 61 миллиона доз вакцины от Covid-19 во время пандемии был вполне оправдан.

«В начале пандемии страны жёстко конкурировали за право первыми получить вакцины, — сказала Анн Леви в интервью газете SonntagsBlick. — Тогда было совершенно непонятно, у какого производителя будет лучшая вакцина. Представьте, что было бы, если бы мы сделали ставку не на тот препарат или заказали слишком мало доз вакцин». В самой Швейцарии в итоге по назначению использовали 17 миллионов доз вакцины. Ещё 8 миллионов доз страна отправила другим государствам.

Остальная часть общего заказа либо была уничтожена, либо вообще не была поставлена, хотя и была оплачена заранее. Газета SonntagsBlick напомнила, что более 70% доз, за которые заплатила Швейцария, так и не были использованы. В ответ Анн Леви заявила, что Швейцария придерживалась стратегии, «основанной на соображениях безопасности». Механизмы парламентского контроля также признали эти меры оправданными. По их заключению, во время пандемии лучше заказать слишком много вакцины, чем слишком мало.

Дело Патрика Фишера

К началу 2026 года швейцарские власти зарегистрировали 408 заявлений с требованиями компенсации персонального ущерба, который, как утверждают заявители, был связан именно с вакцинацией. По словам Анн Леви, после первичной проверки 300 таких заявлений были отклонены, по двум была назначена компенсация. Ещё по двум последовал отказ, а остальные обращения пока остаются на рассмотрении. Большинство населения Швейцарии поддерживает вакцинацию: этот вопрос трижды выносился на всенародный референдум с одним и тем же позитивным итогом.

Во время пандемии прививку сделали почти 70% жителей страны, а среди людей старше 65 лет этот показатель превысил 90%. Отвечая на вопрос о Патрике Фишере (Patrick Fischer), бывшем главном тренере мужской сборной Швейцарии по хоккею, который был уволен со своей должности, Анн Леви сказала, что прививаться или нет — это «личное дело каждого». Уточним, что в 2022 году Патрик Фишер, как оказалось, поехал на Зимнюю Олимпиаду в Пекин с поддельным сертификатом о вакцинации от Covid. По словам Анн Леви, он мог бы участвовать в Играх и без прививки: для этого достаточно было пройти карантин, так, как это делали и многие другие спортсмены.

Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch.

