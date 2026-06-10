Воскресного шопинга в Швейцарии не будет?

Совет кантонов не поддержал предложение разрешить магазинам в Швейцарии работать 12 воскресений в год вместо нынешних четырёх. Keystone-SDA

Совет кантонов не поддержал предложение разрешить магазинам в Швейцарии работать 12 воскресений в год вместо нынешних четырёх.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss shops will not be open more often on Sundays Читать далее Swiss shops will not be open more often on Sundays

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В Швейцарии пока не будут расширять масштабы воскресной торговли. Совет кантонов, малая палата швейцарского парламента, не поддержал предложение, которое позволило бы магазинам открываться 12 воскресений в год. Сейчас федеральное законодательство разрешает делать это максимум четыре воскресенья в год.

После дебатов во вторник 9 июня 2026 года Совет кантонов минимальным большинством голосов отказался рассматривать по существу соответствующий законопроект, подготовленный его же Комиссией по экономике и налогам. За такое решение проголосовали 22 депутата, против — 21, ещё один сенатор воздержался.

«Воскресный альянс» против

Против расширения воскресной торговли выступил межпартийный «воскресный альянс», в который вошли представители Социал-демократической партии (SP), партии «Зелёные» (Grüne), партии «Центр» (Die Mitte) и Швейцарской народной партии (SVP). Теперь вопрос переходит в Национальный совет, большую палату швейцарского парламента. Решения в парламенте Швейцарии принимаются консенсусом обеих равноправных палат, поэтому их нельзя называть верхней и нижней.

Более гибкий режим работы магазинов давно уже обсуждается в Швейцарии на политическом уровне. Напомним, что формировать режим работы магазинов с понедельника по субботу могут кантоны. Это компетенция субъектов федерации. А вот работа магазинов по воскресеньям регулируется уже федеральным правом, прежде всего Законом о труде (Arbeitsgesetz). Сейчас общины, то есть муниципальные образования, и кантоны имеют право организовывать воскресную торговлю максимум четыре раза в год без отдельного разрешения. Пока эта норма остаётся в силе.

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