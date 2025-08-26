The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости

В Лозанне второй вечер подряд происходят беспорядки

Уже в воскресенье около ста молодых людей в масках собрались на улице и подожгли, в частности, несколько мусорных баков.
Уже в воскресенье около ста молодых людей в масках собрались на улице и подожгли, в частности, несколько мусорных баков. SRF

В понедельник вечером 25 августа в районе Прела (Prélaz) в Лозанне вновь произошли уличные беспорядки. Уже в воскресенье около ста молодых людей в масках собрались на улице и подожгли, в частности, несколько мусорных баков.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Телеканал SRF / портал Swissinfo

Полиция предполагает, что причиной беспорядков стала информация о гибели 17-летнего подростка, который в воскресенье утром 24 августа погиб, пытаясь уйти от полиции на скутере. Таким образом, столкновения между молодежью и полицией происходят второй вечер подряд в разных кварталах Лозанны.

По данным полиции, от 150 до 200 человек в понедельник возвели баррикады из мусорных контейнеров. Оттуда полицейских забрасывали камнями, строительными ограждениями, пиротехникой и «коктейлями Молотова». Были также подожжены контейнеры, серьёзно повреждён городской автобус.

Согласно сообщениям полиции и свидетельствам очевидцев, стражи порядка применили резиновые пули и слезоточивый газ. Также был задействован водомёт кантональной полиции. Под охраной полиции пожарные потушили несколько очагов возгорания. Нанесён значительный материальный ущерб, задержаны семь подозреваемых.

Уже в воскресенье вечером около 100 молодых людей в масках вступили в стычки с полицией, подожгли мусорные баки и повредили автобус Лозаннского транспортного предприятия. По данным кантональной полиции Во (Waadt), молодые люди бросали в сотрудников полиции взрывающиеся фейерверки.

Читайте также:

Показать больше
Признавшийся в шантаже компании Patek Philippe 61-летний швейцарец оказался связан с представителями силовых структур Швейцарии.

Показать больше

Швейцарская политика

Швейцарец, рассылавший бомбы по почте, был связан с силовиками

Этот контент был опубликован на Признавшийся в шантаже компании Patek Philippe 61-летний швейцарец оказался связан с представителями силовых структур Швейцарии.

Читать далее Швейцарец, рассылавший бомбы по почте, был связан с силовиками

Полиция предполагает, что беспорядки начались после того, как стало известно о гибели 17-летнего подростка. Он погиб ранним воскресным утром в Лозанне: юноша, пытавшийся скрыться от полицейского патруля, на большой скорости врезался в стену. Скутер числился в базе данных как угнанный. Полицейский автомобиль с включёнными проблесковыми маячками следовал за 17-летним гражданином Швейцарии, проживавшим в Лозанне, на расстоянии более ста метров.

По предварительным данным, водитель скутера потерял управление, когда на улице с ограничением скорости в 30 км/ч на высокой скорости переехал через искусственную неровность («лежачий полицейский»). По сведениям полиции, прокуратура кантона Во открыла уголовное расследование. Вечером на месте аварии собрались многочисленные жители, чтобы почтить память погибшего.

Один из подростков в беседе с радио SRF отметил, что это уже второй такой случай, связанный с полицейскими рейдами, и что «теперь они просто хотят знать правду». Ранее мэр Лозанны призывал молодежь к диалогу и прекращению уличных столкновений.

Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше

Демография

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Патрисия Ислас

Как ваша страна реагирует на природные катастрофы?

Как системы раннего предупреждения, спасатели и власти действуют в вашей стране? Что работает, а что — нет?

Присоединяйтесь к дискуссии
5 Отметки «мне нравится»
3 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
33 Отметки «мне нравится»
21 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
65 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Типично «женские» и «мужские» профессии в Швейцарии по-прежнему существуют —новое исследование показало, в чем причина.

Показать больше

Рабочее место

Почему женщины и мужчины выбирают разные профессии

Этот контент был опубликован на Типично «женские» и «мужские» профессии в Швейцарии по-прежнему существуют —новое исследование показало, в чем причина.

Читать далее Почему женщины и мужчины выбирают разные профессии
Швейцарские клиники призывают ускорить процесс признания иностранных меддипломов: власти в Берне обещают исправиться.

Показать больше

Системы здравоохранения

Берн обещает быстрее признавать иностранные меддипломы

Этот контент был опубликован на Швейцарские клиники призывают ускорить процесс признания иностранных меддипломов: власти в Берне обещают исправиться.

Читать далее Берн обещает быстрее признавать иностранные меддипломы
Этот неофициальный символ очередного Фестиваля альпийских искусств и видов спорта был построен на время праздника: но останется навсегда?

Показать больше

Деревянный бык Макс — новый символ кантона Гларус?

Этот контент был опубликован на Этот неофициальный символ очередного Фестиваля альпийских искусств и видов спорта был построен на время праздника: но останется навсегда?

Читать далее Деревянный бык Макс — новый символ кантона Гларус?
АЭС Гёсген (Gösgen) в кантоне Золотурн обеспечивает около 12% всей электроэнергии Швейцарии. Сейчас станция остановлена на длительный ремонт. Keystone / Gaetan Bally

Показать больше

Швейцарская политика

Почему остановлена швейцарская АЭС Гёсген?

Этот контент был опубликован на Как стало ясно, АЭС возобновить работу сможет только через полгода. Мы объясняем причины остановки и её последствия.

Читать далее Почему остановлена швейцарская АЭС Гёсген?
Университет Базеля проведёт ряд мероприятий в память о великом немецком философе Фридрихе Ницше (Friedrich Nietzsche, 1844–1900).

Показать больше

История

Университет Базеля отметит 125 лет со дня смерти Ницше

Этот контент был опубликован на Университет Базеля проведёт ряд мероприятий в память о великом немецком философе Фридрихе Ницше (Friedrich Nietzsche, 1844–1900).

Читать далее Университет Базеля отметит 125 лет со дня смерти Ницше
Юрг Эглин (Jürg Eglin), глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине, во время акции в Киеве 7 февраля 2025 года. Украинцы требовали от властей активнее добиваться освобождения военнопленных и выяснения судьбы пропавших без вести. EPA / Сергей Долженко

Показать больше

Внешняя политика

МККК в Украине: «Наши принципы трудно объяснить в хаосе войны»

Этот контент был опубликован на В первые месяцы войны деятельность МККК часто вызывала в Украине резкую критику — главным образом из-за «недостаточной эмпатии».

Читать далее МККК в Украине: «Наши принципы трудно объяснить в хаосе войны»
Молодые читатели превращают бумажную книгу в стильный аксессуар. Но вместе с этим «поверхностным» увлечением возвращается и само чтение.

Показать больше

Культура

Почему «поколение TikTok» читает бумажные книги?

Этот контент был опубликован на Молодые читатели превращают бумажную книгу в стильный аксессуар. Но вместе с этим «поверхностным» увлечением возвращается и само чтение.

Читать далее Почему «поколение TikTok» читает бумажные книги?
Оно прослеживает происхождение всех семей долины Эрэн (Val d’Hérens) вплоть до их общего предка, жившего более 230 000 лет назад.

Показать больше

История

В Швейцарии выросло необычное древо — генеалогическое

Этот контент был опубликован на Оно прослеживает происхождение всех семей долины Эрэн (Val d’Hérens) вплоть до их общего предка, жившего более 230 000 лет назад.

Читать далее В Швейцарии выросло необычное древо — генеалогическое

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
police using water cannon

Показать больше

Резиновые пули против демонстрантов в Берне

Этот контент был опубликован на Полиция в Берне вновь применила водометы и резиновые пули против участников несанкционированной демонстрации.

Читать далее Резиновые пули против демонстрантов в Берне
Глава Федеральной уголовной полиции Швейцарии (Bundeskriminalpolizei) Янис Калландрет (Yanis Callandret) заявил об увеличении масштабов насилия, вызванного активностью наркогруппировок.

Показать больше

Наркоторговля угрожает Швейцарии эскалацией насилия

Этот контент был опубликован на Федеральная уголовная полиция Швейцарии предупреждает об усилении насилия, связанного с наркотиками.

Читать далее Наркоторговля угрожает Швейцарии эскалацией насилия
Физические расправы пока остаются редкостью, но угрозы и оскорбления в соцсетях уже становятся почти нормой.

Показать больше

Муниципальные политики в Швейцарии — жертвы угроз и оскорблений

Этот контент был опубликован на Физические расправы пока остаются редкостью, но угрозы и оскорбления в соцсетях уже становятся почти нормой.

Читать далее Муниципальные политики в Швейцарии — жертвы угроз и оскорблений
в сентябре 2021 года, протестующие противники санитарных мер, введенных властями в рамках противодействия коронавирусной пандемии, попытались взять штурмом здание федерального парламента в Берне.

Показать больше

Нападения на швейцарских политиков нечасто, но случаются

Этот контент был опубликован на Попытки учинить физическую расправу с «нелюбимыми» политиками в Швейцарии довольно редки, но они случаются.

Читать далее Нападения на швейцарских политиков нечасто, но случаются
В городе Герлафинген (кантон Золотурн / SO) две группы эритрейцев, противников и сторонников Исайяса Афеверки, устроили уличную драку.

Показать больше

В Швейцарии эритрейцы устроили драку на улице

Этот контент был опубликован на В городе Герлафинген (кантон Золотурн / SO) две группы эритрейцев, противников и сторонников Исайяса Афеверки, устроили уличную драку.

Читать далее В Швейцарии эритрейцы устроили драку на улице
protest

Показать больше

Митинг в Берне против ужесточения карантинных мер

Этот контент был опубликован на Протестующие провели митинг в Берне против нового раунда правительственных мер в области противодействия пандемии.

Читать далее Митинг в Берне против ужесточения карантинных мер

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR