В Лозанне второй вечер подряд происходят беспорядки

Уже в воскресенье около ста молодых людей в масках собрались на улице и подожгли, в частности, несколько мусорных баков. SRF

В понедельник вечером 25 августа в районе Прела (Prélaz) в Лозанне вновь произошли уличные беспорядки. Уже в воскресенье около ста молодых людей в масках собрались на улице и подожгли, в частности, несколько мусорных баков.

3 минут

Телеканал SRF / портал Swissinfo

Полиция предполагает, что причиной беспорядков стала информация о гибели 17-летнего подростка, который в воскресенье утром 24 августа погиб, пытаясь уйти от полиции на скутере. Таким образом, столкновения между молодежью и полицией происходят второй вечер подряд в разных кварталах Лозанны.

По данным полиции, от 150 до 200 человек в понедельник возвели баррикады из мусорных контейнеров. Оттуда полицейских забрасывали камнями, строительными ограждениями, пиротехникой и «коктейлями Молотова». Были также подожжены контейнеры, серьёзно повреждён городской автобус.

Согласно сообщениям полиции и свидетельствам очевидцев, стражи порядка применили резиновые пули и слезоточивый газ. Также был задействован водомёт кантональной полиции. Под охраной полиции пожарные потушили несколько очагов возгорания. Нанесён значительный материальный ущерб, задержаны семь подозреваемых.

Уже в воскресенье вечером около 100 молодых людей в масках вступили в стычки с полицией, подожгли мусорные баки и повредили автобус Лозаннского транспортного предприятия. По данным кантональной полиции Во (Waadt), молодые люди бросали в сотрудников полиции взрывающиеся фейерверки.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Швейцарец, рассылавший бомбы по почте, был связан с силовиками Этот контент был опубликован на Признавшийся в шантаже компании Patek Philippe 61-летний швейцарец оказался связан с представителями силовых структур Швейцарии. Читать далее Швейцарец, рассылавший бомбы по почте, был связан с силовиками

Полиция предполагает, что беспорядки начались после того, как стало известно о гибели 17-летнего подростка. Он погиб ранним воскресным утром в Лозанне: юноша, пытавшийся скрыться от полицейского патруля, на большой скорости врезался в стену. Скутер числился в базе данных как угнанный. Полицейский автомобиль с включёнными проблесковыми маячками следовал за 17-летним гражданином Швейцарии, проживавшим в Лозанне, на расстоянии более ста метров.

По предварительным данным, водитель скутера потерял управление, когда на улице с ограничением скорости в 30 км/ч на высокой скорости переехал через искусственную неровность («лежачий полицейский»). По сведениям полиции, прокуратура кантона Во открыла уголовное расследование. Вечером на месте аварии собрались многочисленные жители, чтобы почтить память погибшего.

Один из подростков в беседе с радио SRF отметил, что это уже второй такой случай, связанный с полицейскими рейдами, и что «теперь они просто хотят знать правду». Ранее мэр Лозанны призывал молодежь к диалогу и прекращению уличных столкновений.

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch