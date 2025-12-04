Инфляция в Швейцарии в ноябре снизилась до нулевого уровня

Инфляция в Швейцарии в ноябре снизилась до 0,0 процента. Keystone-SDA

Годовой темп инфляции, рассчитанный на ноябрь, составил 0%. При этом базовая инфляция остаётся выше — 0,4%.

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss inflation drops to zero in November Читать далее Swiss inflation drops to zero in November

Deutsch de Schweizer Inflation fällt im November wieder auf 0,0 Prozent Оригинал Читать далее Schweizer Inflation fällt im November wieder auf 0,0 Prozent

Как сообщило Федеральное статистическое ведомство Швейцарии (Bundesamt für Statistik, BFS), годовой темп инфляции, рассчитанный на ноябрь и отражающий изменение уровня цен за двенадцать месяцев, составил 0%. Месяцем ранее этот показатель находился на уровне 0,1%. Таким образом, инфляция вернулась к апрельскому значению, при том, что в мае 2025 года она даже на короткое время опускалась ниже нулевого уровня.

Ноябрьский показатель инфляции оказался в нижней части коридора прогнозов. Ранее эксперты, опрошенные новостным агентством AWP, ожидали, что это значение окажется в диапазоне от 0% до +0,2%. Цены на товары, сделанные в Швейцарии, в ноябре были на 0,4% выше, чем год назад. А вот цены на импортные товары, напротив, снизились на 1,3%. Базовая инфляция, без учёта свежих и сезонных продуктов питания, энергии и топлива, составила в ноябре 2025 года +0,4% (+0,5% в октябре).

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Швейцарская демократия Как и чем обеспечена независимость швейцарского ЦБ? Этот контент был опубликован на А могло бы, например, правительство Швейцарии просто взять и своей волей сменить всё руководство ЦБ? Читать далее Как и чем обеспечена независимость швейцарского ЦБ?

По сравнению с предыдущим месяцем Национальный индекс потребительских цен (Landesindex der KonsumentenpreiseВнешняя ссылка) снизился на 0,2% и достиг 107,0 пункта. По данным BFS, снижение этого показателя связано с удешевлением гостиничных услуг и пакетных туров за рубеж. Кроме того, упали цены на новые автомобили, фрукты и овощи. В то же время выросла стоимость арендного жилья, солярки и авиабилетов.

Годовой темп инфляции отражает общее изменение уровня цен за двенадцать месяцев и учитывает все товары и услуги, включая энергию и продукты питания. Базовая инфляция показывает более устойчивую динамику, поскольку из расчёта исключены наиболее волатильные категории товаров. Поэтому именно этот показатель и позволяет увидеть реальное внутреннее инфляционное давление — прежде всего то, как увеличиваются цены на услуги, аренду жилья и на другие компоненты потребительской корзины, особо чувствительные к состоянию швейцарской экономики.

Показать больше

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch