Инфляция в Швейцарии в ноябре снизилась до нулевого уровня
Годовой темп инфляции, рассчитанный на ноябрь, составил 0%. При этом базовая инфляция остаётся выше — 0,4%.
Как сообщило Федеральное статистическое ведомство Швейцарии (Bundesamt für Statistik, BFS), годовой темп инфляции, рассчитанный на ноябрь и отражающий изменение уровня цен за двенадцать месяцев, составил 0%. Месяцем ранее этот показатель находился на уровне 0,1%. Таким образом, инфляция вернулась к апрельскому значению, при том, что в мае 2025 года она даже на короткое время опускалась ниже нулевого уровня.
Ноябрьский показатель инфляции оказался в нижней части коридора прогнозов. Ранее эксперты, опрошенные новостным агентством AWP, ожидали, что это значение окажется в диапазоне от 0% до +0,2%. Цены на товары, сделанные в Швейцарии, в ноябре были на 0,4% выше, чем год назад. А вот цены на импортные товары, напротив, снизились на 1,3%. Базовая инфляция, без учёта свежих и сезонных продуктов питания, энергии и топлива, составила в ноябре 2025 года +0,4% (+0,5% в октябре).
Читайте также:
Показать больше
Как и чем обеспечена независимость швейцарского ЦБ?
По сравнению с предыдущим месяцем Национальный индекс потребительских цен (Landesindex der KonsumentenpreiseВнешняя ссылка) снизился на 0,2% и достиг 107,0 пункта. По данным BFS, снижение этого показателя связано с удешевлением гостиничных услуг и пакетных туров за рубеж. Кроме того, упали цены на новые автомобили, фрукты и овощи. В то же время выросла стоимость арендного жилья, солярки и авиабилетов.
Годовой темп инфляции отражает общее изменение уровня цен за двенадцать месяцев и учитывает все товары и услуги, включая энергию и продукты питания. Базовая инфляция показывает более устойчивую динамику, поскольку из расчёта исключены наиболее волатильные категории товаров. Поэтому именно этот показатель и позволяет увидеть реальное внутреннее инфляционное давление — прежде всего то, как увеличиваются цены на услуги, аренду жилья и на другие компоненты потребительской корзины, особо чувствительные к состоянию швейцарской экономики.
Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.