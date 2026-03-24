The Swiss voice in the world since 1935
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости

Компания Titlis-Bahnen в свое время отказалась от модернизации

Отказ в проведении дополнительной модернизации объекта на Титлисе
Случай с аварией на канатной дороге Titlis-Bergbahnen схож со внештатной ситуацией, имевшей место ранее в горнолыжном регионе Мютен. Keystone-SDA

Как отметили газета SonntagsZeitung и портал Inside Paradeplatz, авария на канатной дороге Titlis-Bergbahnen имеет сходство со внештатной ситуацией, произошедшей ранее в регионе Мютен (Mythenregion), расположенном в Альпах между городами Швиц и Айнзидельн.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

После аварии 2019 года производитель оборудования для канатных дорог предложил в том числе и компании Titlis-Bergbahnen провести техническую модернизацию, однако компания тогда от неё отказалась. Это подтвердил её генеральный директор Норберт Патт (Norbert Patt). Обе канатные дороги относятся к одному и тому же техническому типу, и в обоих случаях в качестве причины нештатных ситуаций назывался сильный ветер.

По словам Норберта Патта, в 2022 году производитель канатных дорог Garaventa проинформировал своих клиентов о возможности такой модернизации. Речь, в частности, шла о дооснащении особыми зажимами, удерживающими кабины на направляющих тросах. Однако, как заявил он в интервью SonntagsZeitung, «это требование не носило обязательного характера, и мы просто приняли эту информацию к сведению». Кроме того, по его словам, в том сообщении компании-производителя не было указания на аварию в регионе Мютен, поэтому в компании Titlis-Bergbahnen этой связи никто не осознал.

Читайте также:

Показать больше
Канатная дорога в Энгельберге врезалась в опору, после чего обрушилась

Показать больше

Кабина швейцарской канатной дороги ударилась об опору

Причиной аварии стал «неожиданно сильный порыв ветра», из-за которого кабина ударилась об опору и сошла с несущего каната.

После аварии 2019 года не последовало и обязательных предписаний со стороны властей о проведении какой-либо модернизации: «В противном случае мы бы немедленно её провели». Потерпевшая аварию в 2019 году кабина канатной дороги Rotenfluebahn из-за порыва ветра тоже задела опору, после чего сошла с направляющего троса. Пустая кабина упала примерно с высоты 20 метров, тогда никто не пострадал. Швейцарское Ведомство по расследованию происшествий на транспорте (SUST) также завершило расследование без дополнительных рекомендаций.

Показать больше
Спасатели на канатной дороге в Энгельберге

Показать больше

«Сотрудники подъёмника в Энгельберге действовали по протоколу»

Гендиректор компании-оператора: «Сотрудники линии канатной дороги на швейцарском курорте Энгельберг действовали строго по протоколу безопасности».

Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deep l или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше

Демография

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR