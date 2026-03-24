Компания Titlis-Bahnen в свое время отказалась от модернизации
Как отметили газета SonntagsZeitung и портал Inside Paradeplatz, авария на канатной дороге Titlis-Bergbahnen имеет сходство со внештатной ситуацией, произошедшей ранее в регионе Мютен (Mythenregion), расположенном в Альпах между городами Швиц и Айнзидельн.
После аварии 2019 года производитель оборудования для канатных дорог предложил в том числе и компании Titlis-Bergbahnen провести техническую модернизацию, однако компания тогда от неё отказалась. Это подтвердил её генеральный директор Норберт Патт (Norbert Patt). Обе канатные дороги относятся к одному и тому же техническому типу, и в обоих случаях в качестве причины нештатных ситуаций назывался сильный ветер.
По словам Норберта Патта, в 2022 году производитель канатных дорог Garaventa проинформировал своих клиентов о возможности такой модернизации. Речь, в частности, шла о дооснащении особыми зажимами, удерживающими кабины на направляющих тросах. Однако, как заявил он в интервью SonntagsZeitung, «это требование не носило обязательного характера, и мы просто приняли эту информацию к сведению». Кроме того, по его словам, в том сообщении компании-производителя не было указания на аварию в регионе Мютен, поэтому в компании Titlis-Bergbahnen этой связи никто не осознал.
Читайте также:
Кабина швейцарской канатной дороги ударилась об опору
После аварии 2019 года не последовало и обязательных предписаний со стороны властей о проведении какой-либо модернизации: «В противном случае мы бы немедленно её провели». Потерпевшая аварию в 2019 году кабина канатной дороги Rotenfluebahn из-за порыва ветра тоже задела опору, после чего сошла с направляющего троса. Пустая кабина упала примерно с высоты 20 метров, тогда никто не пострадал. Швейцарское Ведомство по расследованию происшествий на транспорте (SUST) также завершило расследование без дополнительных рекомендаций.
«Сотрудники подъёмника в Энгельберге действовали по протоколу»
Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deep l или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.
