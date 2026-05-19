Лето, солнце, безопасность? Как Швейцария будет отдыхать в 2026 году

При выборе места для отпуска жители Швейцарии делают ставку на проверенные направления. Keystone-SDA

При выборе места для проведения отпуска жители Швейцарии делают ставку на проверенные направления. Как показывает новый Барометр отпусков компании Europ Assistance, входящей в страховую группу Generali, они при этом тщательно оценивают и возможные риски, с которыми могут столкнуться во время поездки.

Более половины жителей Швейцарии регулярно ездят в отпуск, а больше трёх четвертей из них планируют такую поездку и этим летом. Таковы данные 25-го Барометра отпусков от компании Europ Assistance, которая провела свой международный онлайн-опрос в период с 27 февраля по 7 апреля 2026 года.

Всего были опрошены 1000 человек в Швейцарии, 11 001 человек в Европе за пределами Швейцарии и ещё 15 000 человек за пределами Европы. Опрос показывает, насколько сильным у людей в Швейцарии остаётся желание поехать в отпуск: 81% респондентов планируют такую поездку. Настроение им при этом портят более высокие расходы, войны и изменение климата, хотя в нынешней ситуации «экологически устойчивый» туризм явно отходит на второй план.

Всё больше людей используют при планировании поездок искусственный интеллект. По сравнению с прошлым годом доля тех, кто уже обращался к ИИ в ходе подготовки к отпуску, выросла на 10%. Отпуск внутри страны выбирает почти пятая часть жителей Швейцарии. А те, кого всё же тянет за границу, с большой вероятностью выбирают «средиземноморскую классику».

Более половины всех опрошенных начинают отпуск с авиаперелёта. Каждый пятый выбирает Италию, далее следуют Франция, Испания и Греция. Многие сейчас не рассматривают поездки в Иран, Афганистан, Израиль, Россию, США и Объединённые Арабские Эмираты. Опрос показывает, что жители Швейцарии всё ещё готовы тратить на отпуск значительные суммы.

По размеру отпускного бюджета Швейцария занимает первое место в Европе. По данным Europ Assistance, в 2026 году швейцарская семья планирует потратить на летние каникулы в среднем 2851 франк, что заметно выше европейского среднего показателя в 1921 франк.

Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

