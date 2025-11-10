СМИ Швейцарии: «казус Нетребко», теневой флот и золото Судана

Директор арктической программы экологической организации Bellona Ксения Вахрушева обвиняет Россию в «игнорировании экологических рисков». Keystone

Сегодня в обзоре: теневой танкерный флот России финансирует войну, Россия, золото, бойня в Судане и Швейцария, расколотая российская оппозиция и «казус Нетребко».

Игорь Петров



Игорь Петров

Людмила Клот

Теневой флот России подвергает Арктику экологическим рискам

Арктические маршруты используются, как правило, тогда, когда ледовая обстановка наиболее благоприятна, то есть с августа по октябрь. Keystone

В своем материале газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) Внешняя ссылкаанализирует, как российский так называемый теневой флот в Арктике помогает Кремлю обходить западные санкции и тем самым финансирует войну России против Украины.

Материал начинается с описания рейса нефтяного танкера Mires, который в сентябре 2025 года прошёл через Берингов пролив в сторону Чукотского моря. Судно, построенное в 2005 году и ходящее под флагом Сьерра-Леоне, не имеет ледового класса, тем не менее оно вышло на маршрут, требующий сопровождения ледоколов. По данным Barents Observer, оно шло без поддержки, что вызвало опасения у экспертов и экологов. Как отмечает NZZ, подобные рейсы стали частью новой логистической стратегии России: несмотря на риск повреждения судов, отсутствие страховки и возможные аварии, они позволяют транспортировать нефть из арктических портов, прежде всего Мурманска, в Китай и другие азиатские страны.

Арктические маршруты используются, как правило, тогда, когда ледовая обстановка наиболее благоприятна, то есть с августа по октябрь. По данным норвежского Centre for High North Logistics, 54 % всех грузоперевозок по Северному морскому пути летом 2025 года приходились на нефть. Газета называет Mires лишь одним из сотен судов, входящих в российский теневой флот, парк старых, часто переименованных танкеров и газовозов, которые меняют владельцев, ходят под «удобными флагами» и скрывают своё местоположение в море при помощи разных технических ухищрений. По оценке NZZ, таких судов насчитывается около тысячи, и именно они обеспечивают экспорт российской нефти, не подпадающей под страховое покрытие и контроль западных регистрационных органов. Так что в случае серьезной аварии установить ответственность будет практически невозможно.

Особую тревогу вызывает тот факт, что значительная часть таких перевозок проходит на судах не ледового класса, да ещё и в зоне, где спасательные операции крайне затруднены. Директор арктической программы экологической организации Bellona Ксения Вахрушева обвиняет Россию в «игнорировании экологических рисков». Газета NZZ подчёркивает, что в ситуации западных санкций Россия сталкивается с нехваткой современных ледокольных судов — в частности, танкеров типа Arc-7, используемых для перевозки сжиженного природного газа. После отказа западных верфей от обслуживания этих судов Россия вынуждена обращаться к китайским подрядчикам, что удлиняет сроки ремонта и увеличивает зависимость Москвы от Пекина. Издание видит в этом симптом более общей тенденции: арктическая транспортная сеть превращается в инструмент экономического выживания России и источник валютных поступлений, подпитывающих военный бюджет Москвы.

В то же время Европа остаётся зависимой от поставок российского СПГ, и это несмотря на широковещательные политические заявления о якобы окончательном отказе от российского газа уже к 2027 году. Всё это, по оценке NZZ, подрывает эффективность санкционного режима. В финале газета отмечает, что Арктика, регион, где когда-то речь шла прежде всего о международном сотрудничестве и науке, теперь становится ареной скрытой энергетической войны.

Кровавое золото Судана для Москвы и Швейцарии

Хемети заключил соглашение с Кремлём: Россия поставляет ему оружие, а взамен получает золото, добытое под контролем его боевиков. Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved.

В своём расследовании швейцарская газета Bündner Tagblatt (в сети материал не публиковался) поднимает вопрос о сомнительном происхождении золота, поступающего в Швейцарию. В центре сюжета находится цепочка поставок, связывающая охваченный гражданской войной Судан, а также Россию и Объединённые Арабские Эмираты, со Швейцарией.

Ключевая фигура расследования — Мохаммед Хамдан Дагло, известный под прозвищем Хемети, — командир суданских «Сил быстрого реагирования» (RSF), причастных к массовым убийствам мирных жителей, в частности в городе Эль-Фашир. По данным Sudan Doctors Network, бойцы RSF в местной клинике убили «всех, кого смогли найти». По оценкам, во всём Эль-Фашире погибло тогда более 2 000 человек. Эти преступления уже стали предметом расследования Международного уголовного суда.

Финансируются эти военные действия золотом. Хемети заключил соглашение с Кремлём: Россия поставляет ему оружие, а взамен получает золото, добытое под контролем его боевиков. Первая личная встреча Хемети и Владимира Путина состоялась вскоре после начала войны в Украине. Несмотря на то, что Хемети уже тогда имел репутацию военного преступника, сделка была одобрена на высшем уровне в Москве. Важную роль в этой схеме, по данным Bündner Tagblatt, играет и Дубай — крупнейший в мире центр теневого оборота африканского золота.

Именно здесь металл переплавляется, легализуется и превращается в ликвидный капитал. Только в 2023 году, по разным оценкам, через аффинажные заводы в Эмиратах прошло более 46 тонн золота из Судана на сумму около 2,8 миллиарда долларов. Это золото стало топливом для суданской войны, и одновременно финансовым инструментом обхода западных санкций Россией. Согласно исследованию швейцарской неправительственной организации Swissaid, на которую ссылается газета, до 40% всего физически торгуемого в мире золота проходит через Дубай.

Причём до половины этого объёма поступает из африканских стран — часто нелегально. После переработки в Эмиратах металл экспортируется в Швейцарию, которая входит в тройку крупнейших мировых импортеров африканского золота наряду с ОАЭ и Индией. Главная проблема, как подчёркивает Swissaid, заключается в лакуне, существующей в швейцарском законодательстве: согласно действующим в Конфедерации нормам, страной происхождения золота считается не страна добычи, а последний переработчик, в данном случае ОАЭ. Это позволяет ввозить в Конфедерацию золото с конфликтным или криминальным прошлым под видом «золота из Эмиратов».

«Ситуация тревожная: золото, добытое под контролем вооружённых группировок, превращается в артиллерию, дроны и зарплаты для наёмников», — говорит Марк Уммель из НПО Swissaid. По его словам, швейцарские власти прекрасно осведомлены о существующих рисках, однако национальное законодательство остаётся чрезмерно мягким, а система декларирования происхождения золота — непрозрачной и не исключающей злоупотребления.

Анна Нетребко: какая ирония, голос Кремля поет о мире!

Премьера оперы Джузеппе Верди La Forza del Destino («Сила судьбы») в Цюрихском оперном театре стала одним из самых обсуждаемых культурных событий осени. KEYSTONE

Телеканал SRF в своём аналитическом материалеВнешняя ссылка отмечает, что премьера оперы Джузеппе Верди La Forza del Destino («Сила судьбы») в Цюрихском оперном театре стала одним из самых обсуждаемых культурных событий осени.

В последнем акте оперы Анна Нетребко стоит на сцене одна и поёт: «Мир, мир, мой Бог!». По мнению SRF, перед нами — настоящая ирония судьбы: «голос Кремля» поёт о мире, стоя в одиночестве на сцене. Цюрихская публика, однако, реагирует восторженно: долгие аплодисменты и крики «Браво!» продолжаются почти восемь минут.

Как указывает далее SRF, тот вечер начался с демонстрации протеста: около двадцати человек собрались перед входом в Цюрихскую оперу, держа в руках украинские флаги. «Нетребко — это голос Путина», — цитирует телеканал одну из участниц акции. Посол Украины в Швейцарии Ирина Венедиктова накануне назвала певицу «брендом Кремля» и потребовала отменить её выступления. Она напомнила, что в 2014 году Нетребко позировала на оккупированной территории Донецка с флагом так называемой «Донецкой народной республики» и передала ей миллион рублей в качестве пожертвования.

Как отмечает SRF, сама постановка вердиевской оперы оказалась не менее провокационной, чем фигура певицы. Уже во время увертюры на сцене появляются спроецированные слова: «Швейцария в состоянии войны». Вымышленный противник наступает с востока, захватывая сначала Санкт-Галлен, затем Винтертур. Цюрих изображён городом, поражённым войной: дроны, голод, страх, разрушенные улицы. Символизм очевиден — Швейцария становится метафорой Украины, а война Путина словно разворачивается у нас дома.

Телеканал SRF задаётся вопросом: стало ли выступление Нетребко маленькой победой для Кремля, было ли оно элементом гибридной войны, или же это пример того, как искусство должно вызывать споры и заставлять думать? Ответ, по мнению телеканала, неоднозначен: видимо, это было и то, и другое, и третье. Оценить ситуацию сложно ещё и потому, что, как отмечает SRF, никто не знает, насколько свободна сама певица в своих высказываниях. Возможно, открытое осуждение Путина поставило бы под угрозу её собственную физическую безопасность.

Публика же, по наблюдению SRF, отреагировала в целом благожелательно: бурные аплодисменты длились около восьми минут, тогда как несколько возгласов «Бу!» прозвучали лишь в адрес режиссёрской концепции, показавшей Швейцарию как страну, охваченную войной. Как заключает телеканал SRF, постановка в Цюрихе стала не просто оперным событием, а зеркалом актуальной политической реальности — примером того, как на швейцарской сцене сталкиваются искусство, политика и споры о принципах нейтралитета.

Противники Путина: что их объединяет — и что их разделяет

Разномастная антипутинская оппозиция не в состоянии говорить единым языком. Keystone

Российская оппозиция в изгнании по-прежнему не способна говорить единым голосом — слишком глубокими остаются внутренние противоречия.

Об этом сообщает в своём аналитическом материале швейцарский общественный телеканал SRF. Внешняя ссылка«Высказывать мнение в России по-прежнему опасно — это хорошо знает Мария Алёхина, участница панк-группы Pussy Riot. Задолго до полномасштабного вторжения в Украину она выступала против усиливающихся в России политических репрессий и заплатила за это высокую цену: два года в колонии и полтора года под домашним арестом с электронным браслетом на ноге.

В недавнем ток-шоу Markus Lanz, выходящем на немецком телеканале ZDF, Алёхина рассказала, как весной 2022 года, переодевшись курьером службы доставки, она сумела бежать из России и выехать через Беларусь в Латвию. Недавно российский суд приговорил её заочно к 13 годам заключения за «дискредитацию российских вооружённых сил». Тем не менее она не намерена прекращать сопротивление. По её словам, «в Европе много смелых россиян. Мы уехали, чтобы говорить правду — ту, за которую в России наказывают с драконовской жестокостью».

Недавно около двух десятков оппозиционеров объединились в Российский антивоенный комитет, куда вошли сама Алёхина, а также бывший нефтяной магнат Михаил Ходорковский и чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. В начале прошлой недели группа провела конференцию в Брюсселе, где присутствовала немецкая журналистка Гезине Дорнблют (Gesine Dornblüth), много лет работавшая корреспондентом радио Deutschlandfunk в России.

По её словам, встреча была посвящена главным образом возможному времени после Путина: «Оппозиционеры хотят быть готовы, если в России когда-нибудь откроется окно возможностей для перемен». Некоторые участники видят и особую роль Европы: либеральные демократии, по их мнению, должны проявить больше решимости в противодействии Кремлю. Как отметил Гарри Каспаров в интервью швейцарскому франкоязычному телеканалу RTS в начале 2025 года: «Режим должен потерпеть поражение, чтобы изменить мышление общества — а вместе с ним сменить и самих правителей».

В эфире телеканала ZDF Алёхина, однако, предостерегла от лишних иллюзий: Путину необходимы война и враги — как внутренние, так и внешние. «Иначе люди в России начнут спрашивать, почему они живут так плохо», — сказала она, добавив, что даже атаку на Берлин нельзя полностью исключить. Откроется ли для оппозиции «окно возможностей», пока неясно. Эмигранты тем временем пытаются наладить сотрудничество между собой и более эффективно противостоять кремлёвской пропаганде. Их посыл: существует и другая Россия. Однако насколько эта «другая Россия» едина — этот вопрос остаётся открытым.

Эмигрантская среда разделена на несколько, нередко конкурирующих организаций. «Фонд борьбы с коррупцией», созданный Алексеем Навальным, умершим в колонии, не участвует, например, в деятельности Антивоенного комитета. При жизни Навальный обвинял Ходорковского в том, что тот разбогател на коррупционной системе 1990-х. Эта разобщённость, по оценке Гезине Дорнблют, остаётся главным слабым местом российской оппозиции: «У неё нет лидера, вокруг которого могли бы объединиться противники режима».

Другой вопрос — насколько широка поддержка сопротивления внутри самой России. Оценить это трудно. По словам участников брюссельской встречи, лишь от 15 до 30 процентов россиян разделяют демократические ценности — но даже этот показатель для Путина всё ещё слишком высок. «Будучи бывшим сотрудником спецслужб, он стремится к тотальному контролю — даже над россиянами за рубежом», — заключает Гезине Дорнблют.

Пройдемся по заголовкам СМИ Швейцарии

Один из последних украинских бастионов на Донбассе на грани потери Внешняя ссылка(телеканал SRF, нем. яз.)

В будущем украинские компании смогут участвовать в финансируемых ЕС научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектах в области обороны Внешняя ссылка(портал Watson, нем. яз.).

Долгое время США и ЕС проявляли излишнюю сдержанность в отношении России, считает Том Китинг. Теперь, по его мнению, новые санкции против нефтяных гигантов — «Роснефти» и «Лукойла» — могут привести к серьёзным последствиям. Обойти их не удастся даже так называемому «теневому флоту» РоссииВнешняя ссылка (газета NZZ, нем. яз.).

Теодору Курентзису собираются вручить высшую культурную награду Австрии. Это решение вызывает споры из-за его связей с Россией Внешняя ссылка(газета NZZ, нем. яз.).

Дроны парализуют воздушное сообщение: «Кто-то пытается посеять панику в Бельгии»Внешняя ссылка (газета Tages Anzeiger, нем. яз.).

Трамп становил сделку по покупке компанией Gunvor зарубежных активов «Лукойла». Последствия этого решения могут оказаться серьёзными для обеспечения топливом стран Восточной ЕвропыВнешняя ссылка (20 Minuten, нем. яз.).

После того, как власти США предприняли шаги, направленные на предотвращение сделки, швейцарская сырьевая торговая компания Gunvor заявила в четверг 6 ноября 2025 года, что отказывается от покупки зарубежных активов российского «Лукойла» (Swissinfo / FT, рус. яз.).

Парламентский комитет требует от правительства Швейцарии более активных действий в деле спасения и возвращения похищенных украинских детейВнешняя ссылка (журнал Weltwoche, нем. яз.).

Кто бы что ни говорил: Трамп ускоряет процессы, которые меняют мир. Только швейцарцы, по-видимому, считают, что могут избежать этих изменений. Но такая позиция чревата очень серьезными последствиями для нихВнешняя ссылка (газета NZZ, нем. яз.).

В связи с ужесточением визовых правил ЕС для граждан России оппозиционеры, бежавшие из страны, критикуют санкционный курс Европы (агентство Keystone-SDA, нем. яз.).

