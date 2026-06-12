Перед ЧМ по футболу спрос на новые телевизоры вырос, но слабо
В Северной Америке начался чемпионат мира по футболу, и в Швейцарии снова заметно вырос спрос на новые телевизоры. Однако в этом году турнир подстегнул продажи слабее, чем прежние крупные футбольные соревнования.
Самое заметное увеличение продаж зафиксировал крупнейший онлайн-ритейлер страны Digitec Galaxus. «В мае объём заказов на новые телевизоры оставался на обычном уровне, но с начала июня продажи у нас резко выросли». Об этом сообщил представитель компании агентству экономических новостей Awp. За первые десять дней июня оборот в этой товарной категории, информирует Digitec Galaxus, увеличился более чем на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого 2025 года.
Сеть Interdiscount также сообщает о «значительном увеличении» спроса в последние дни. Специализированный ритейлер Fust, со своей стороны, тоже отмечает растущий интерес покупателей к новым телевизорам и рассчитывает на хорошие продажи. По данным компании, особенно востребованы телевизоры с большими экранами: именно такие модели лучше всего соответствуют привычному сценарию просмотра крупных спортивных событий дома, с семьёй или в кругу друзей.
Цена и размер
С технологической точки зрения на швейцарском рынке по-прежнему доминируют OLED- и QLED-телевизоры. При этом, как отмечает Galaxus, покупатели проявляют интерес и к новой технологии RGB-дисплеев, которую производители лишь недавно вывели на рынок. В сети Interdiscount подчёркивают, что выбор технологии во многом зависит от бюджета покупателя: для одних важнее максимальное качество изображения, для других — соотношение цены и размера экрана.
Крупные спортивные события, такие как чемпионат мира по футболу, по-прежнему остаются важным стимулом для рынка телевизоров. «Многие потребители используют такие поводы, чтобы обновить бытовую электронику», — говорит представитель сети Fust. Однако, как признаёт сеть Galaxus, если сравнить с предыдущими чемпионатами мира, то значение таких турниров в качестве стимула продаж заметно снизилось. Онлайн-ритейлер указывает, что во многих домохозяйствах уже есть качественные телевизоры, поэтому срочной необходимости менять их перед турниром сейчас нет.
Кроме того, чемпионат мира не совпадает с главным сезоном продаж в этом сегменте: пик спроса по-прежнему приходится на период вокруг «чёрной пятницы» в конце ноября и на Рождественские праздники. Сеть Interdiscount тоже видит заметную разницу по сравнению с прежними турнирами. Например, чемпионат мира 2014 года в Бразилии совпал с распространением технологии Full HD и стал первым крупным футбольным турниром, который широко транслировался с таким качеством изображения. Сегодня сопоставимого технологического скачка на рынке нет.
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