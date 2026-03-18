Полиция начала розыск участников беспорядков в Берне

Полиция смогла идентифицировать более сотни лиц, подозреваемых в правонарушениях во время беспорядков, в которые в октябре прошлого 2025 года переросла пропалестинская демонстрация в центре Берна. Ещё нескольких человек полиция теперь надеется установить с помощью публикации их фотографий.

3 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Berner Polizei startet öffentliche Fahndung nach Demo-Krawallen Оригинал Читать далее Berner Polizei startet öffentliche Fahndung nach Demo-Krawallen

Полиция кантона Берн смогла идентифицировать 101 человека, подозреваемого в правонарушениях во время беспорядков, в которые в октябре прошлого года переросла пропалестинская демонстрация в центре Берна. Ещё нескольких человек полиция теперь надеется установить с помощью публикации их фотографий. Как говорится в сообщении полиции, для этого были сопоставлены и проанализированы все имеющиеся у правоохранителей фото- и видеоматериалы.

Так полиции удалось установить данные многих людей, которые, предположительно, совершали правонарушения во время демонстрации, скрыв свои лица. В ближайшие недели с ними свяжутся, некоторых вызовут на допрос. По словам главы региональной полиции Берна Мануэля Вилли (Manuel Willi), идентифицировать 101 человека — уже очень высокий показатель. «Нужно понимать, что тогда царил хаос, а большинство правонарушителей были в масках», — заявил он.

Розыск в три этапа

Кроме того, по его словам, по каждому отдельному человеку ещё необходимо доказать конкретное правонарушение. Полиции также удалось выделить несколько десятков пока не установленных лиц, которые, как предполагается, тоже совершали правонарушения во время демонстрации. «У нас есть фотографии этих людей, но мы пока не знаем, кто это», — пояснил Мануэль Вилли. Как далее сообщает полиция, региональная прокуратура Берн-Миттельланд (Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland) санкционировала публикацию фотографий разыскиваемых в три этапа.

Показать больше

Уже в ближайшую пятницу полиция намерена разместить на своём сайте фотографии разыскиваемых в частично скрытом виде. Если это не поможет установить их личности, позже будут опубликованы снимки без ретуши. Такая форма розыска всякий раз вызывает критику: противники говорят, что это современный аналог «позорного столба». Мануэль Вилли возражает: «К такой мере прибегают лишь в самом крайнем случае и не применяют её легкомысленно. Её используют только тогда, когда речь идёт о действительно тяжких правонарушениях». Общий материальный ущерб тогда составил сумму в 600 тыс. франков.

Показать больше

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deep l или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

Показать больше

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch