После пожара в Керцерсе PostAuto проведёт тренинги для водителей
После пожара в автобусе в городе Керцерс, кантон Фрибур, в результате которого погибли шесть человек, среди сотрудников компании PostAuto во многом царит чувство растерянности. Об этом в интервью газете SonntagsBlick заявил генеральный директор компании Штефан Регли (Stefan Regli). По его словам, именно поэтому для водителей будут организованы дополнительные тренинги.
«Никакая мера безопасности в мире не смогла бы предотвратить случившееся в Керцерсе», — заявил глава PostAuto в интервью SonntagsBlick. По его словам, водителей компании обучают тому, как действовать в случае конфликтных ситуаций с пассажирами и как соблюдать правила пожарной безопасности. Но после событий прошлого вторника, когда один из пассажиров автобуса поджёг сам себя, среди персонала сохраняется чувство тревоги: люди не знают, что делать в такой ситуации.
«Важно, чтобы сотрудники автобусных служб чувствовали себя в повседневной работе в безопасности», — подчеркнул Штефан Регли. Поэтому компания намерена предложить сотрудникам дополнительные учебные программы. Безопасность остаётся приоритетом, подчеркнул он, назвав пожар в Керцерсе трагическим и исключительным случаем. В память о погибших и пострадавших понедельник, 16 марта, в 14:00 по всей стране состоялась минута молчания. Участие в этой акции было добровольным.
Компания PostAuto намерена также изучить возможность оказания финансовой помощи людям, пострадавшим в результате пожара. По словам Штефана Регли, сейчас компания всё ещё переживает период шока. Согласно последним данным полиции, во вторник 65-летний гражданин Швейцарии, страдавший, как сказано в официальной формулировке, «психологической нестабильностью», поджёг себя в почтово-пассажирском автобусе компании PostAuto в деревне Керцерс.
Правовые последствия
В результате пожара погибли ещё пять человек, пятеро получили ранения. «Обычно на этом участке маршрута в это время суток в автобусе в среднем находится около шести человек», — сказал Штефан Регли, однако «точное число пассажиров в момент происшествия всё ещё устанавливается». На вопрос газеты SonntagsBlick о том, будет ли PostAuto добиваться каких-либо правовых последствий, Штефан Регли отвечать не стал, уточнив лишь, что кантональная прокуратура продолжает расследование обстоятельств происшествия.
«Мы сделаем выводы позднее и тогда обратимся за юридической консультацией», — указал генеральный директор компании PostAuto. Напомним, компания PostAutoВнешняя ссылка является транспортным подразделением госкомпании «Почта Швейцарии» (Die Post), обслуживающим региональные и местные маршруты. Она является одним из ключевых общественных некоммерческих операторов общественного транспорта страны.
Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deep l или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.
