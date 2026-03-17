После пожара в Керцерсе PostAuto проведёт тренинги для водителей

После катастрофического пожара в почтово-пассажирском автобусе в Керцерсе компания PostAuto проведёт дополнительные тренинги для водителей.

После пожара в автобусе в городе Керцерс, кантон Фрибур, в результате которого погибли шесть человек, среди сотрудников компании PostAuto во многом царит чувство растерянности. Об этом в интервью газете SonntagsBlick заявил генеральный директор компании Штефан Регли (Stefan Regli). По его словам, именно поэтому для водителей будут организованы дополнительные тренинги.

3 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss bus company announces additional training after fatal fire Читать далее Swiss bus company announces additional training after fatal fire

Français fr CarPostal annonce formations supplémentaires et minute de silence Оригинал Читать далее CarPostal annonce formations supplémentaires et minute de silence

«Никакая мера безопасности в мире не смогла бы предотвратить случившееся в Керцерсе», — заявил глава PostAuto в интервью SonntagsBlick. По его словам, водителей компании обучают тому, как действовать в случае конфликтных ситуаций с пассажирами и как соблюдать правила пожарной безопасности. Но после событий прошлого вторника, когда один из пассажиров автобуса поджёг сам себя, среди персонала сохраняется чувство тревоги: люди не знают, что делать в такой ситуации.

«Важно, чтобы сотрудники автобусных служб чувствовали себя в повседневной работе в безопасности», — подчеркнул Штефан Регли. Поэтому компания намерена предложить сотрудникам дополнительные учебные программы. Безопасность остаётся приоритетом, подчеркнул он, назвав пожар в Керцерсе трагическим и исключительным случаем. В память о погибших и пострадавших понедельник, 16 марта, в 14:00 по всей стране состоялась минута молчания. Участие в этой акции было добровольным.

Показать больше

Компания PostAuto намерена также изучить возможность оказания финансовой помощи людям, пострадавшим в результате пожара. По словам Штефана Регли, сейчас компания всё ещё переживает период шока. Согласно последним данным полиции, во вторник 65-летний гражданин Швейцарии, страдавший, как сказано в официальной формулировке, «психологической нестабильностью», поджёг себя в почтово-пассажирском автобусе компании PostAuto в деревне Керцерс.

Правовые последствия

В результате пожара погибли ещё пять человек, пятеро получили ранения. «Обычно на этом участке маршрута в это время суток в автобусе в среднем находится около шести человек», — сказал Штефан Регли, однако «точное число пассажиров в момент происшествия всё ещё устанавливается». На вопрос газеты SonntagsBlick о том, будет ли PostAuto добиваться каких-либо правовых последствий, Штефан Регли отвечать не стал, уточнив лишь, что кантональная прокуратура продолжает расследование обстоятельств происшествия.

«Мы сделаем выводы позднее и тогда обратимся за юридической консультацией», — указал генеральный директор компании PostAuto. Напомним, компания PostAutoВнешняя ссылка является транспортным подразделением госкомпании «Почта Швейцарии» (Die Post), обслуживающим региональные и местные маршруты. Она является одним из ключевых общественных некоммерческих операторов общественного транспорта страны.

Показать больше

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deep l или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

Показать больше

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch