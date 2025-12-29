СМИ Швейцарии: антиевропейская риторика Кремля и борщ как символ сопротивления
Несмотря на рождественско-новогодний штиль, интерес швейцарских СМИ к постсоветскому пространству не ослабевает. Историк Иероним Перович в интервью телеканалу SRF объясняет новую риторику Кремля в адрес Европы, газета Tages-Anzeiger задаётся вопросом о возможных санкциях ЕС в отношении журналиста Роджера Кёппеля, издание Le Temps рассказывает, как украинский борщ стал символом сопротивления и культурной дипломатии Украины.
В Швейцарии наступил период Рождественских и новогодних праздников, СМИ перешли на режим работы «вполнакала», поэтому сегодня у нас не будет в конце нашего обзора традиционного взгляда на медийные заголовки, к чему мы обязательно вернемся в новом году. Тем не менее, даже в такое время из поля зрения швейцарских медиа не исчезают основные темы, связанные с постсоветским пространством.
Так, в интервью порталу SRF News один из самых авторитетных швейцарских знатоков этого региона Иероним Перович анализирует новое развитие кремлевских нарративов. В ситуации меняющейся, и более выгодной Москве, позиции США по Украине, Владимир Путин снова реанимирует давний образ Европы как онтологического противника России.
Газета Tages-Anzeiger еще раз напоминает о деле бывшего высокопоставленного сотрудника швейцарских спецслужб Жака Бода, попавшего под санкции ЕС (мы сообщали об этом ранее) и задает вопрос эксперту-юристу, не следует ли «приготовиться» журналисту Роджеру Кёппелю (Roger Köppel), издателю близкого к Швейцарской народной партии (SVP) еженедельного журнала «Вельтвохе». А франкоязычная газета «Ле Тан» помещает материал о том, как украинский борщ стал инструментом дипломатии и символом культурного сопротивления российской агрессии.
«Москва смещает акценты»: историк Иероним Перович о новой риторике Кремля
В интервью порталу SRF NewsВнешняя ссылка базельский историк и специалист по Восточной Европе Иероним Перович анализирует риторику Владимира Путина, который в последние недели всё чаще предупреждает о якобы готовящемся нападении Запада на Россию. По оценке эксперта, речь идёт не о реальных страхах Кремля, а о целенаправленном смещении акцентов: Москва стремится представить Европу в качестве нового главного противника в ситуации меняющейся, и более выгодной Москве, позиции США по Украине.
Иероним Перович подчёркивает, что масштабная поддержка Украины со стороны Запада после начала российской агрессивной войны не позволила Москве реализовать свои максимальные военные и политические цели. Теперь, когда Вашингтон демонстрирует признаки готовности учитывать отдельные российские требования, Кремль всё чаще изображает именно Европу как основного «поджигателя войны» и как главную помеху на пути к выгодному для России исходу конфликта.
Во внутренней политике эта риторика, по словам эксперта, находит благоприятную почву. Российское население годами находится под воздействием государственной пропаганды, в рамках которой война против Украины преподносится как оборонительная борьба против «коллективного Запада». Демонстрация уничтоженной западной военной техники на государственном телевидении усиливает ощущение прямого противостояния и делает этот нарратив правдоподобным в глазах широкой аудитории.
Отдельный акцент Иероним Перович делает на историческом измерении отношений России и Европы. С одной стороны, Россия на протяжении веков воспринимала Европу как культурный и технологический ориентир — особенно ярко это проявилось в эпоху Екатерины II. С другой — в российской интеллектуальной и политической традиции всегда существовали течения, трактующие Россию как самостоятельную цивилизацию, отличную от Европы. Это внутреннее противоречие сохраняется и сегодня.
Современный кремлёвский дискурс, по словам Перовича, строится на признании технологического превосходства Запада, и одновременно на утверждении о «цивилизационной особости» России, сопровождаемом критикой «деградирующего Запада». Эта риторика адресована не только внутренней аудитории, но и политическим силам в Европе и США — прежде всего правонационалистическим движениям и окружению Дональда Трампа, чьи позиции во многом созвучны кремлёвским тезисам.
Перович констатирует факт разрыва контактов между Россией и Западом, в том числе в научной сфере. Восстановление диалога, по его мнению, займёт годы. При этом он призывает Европу не поддаваться на риторическую эскалацию и сосредоточиться на защите своих собственных демократических институтов, ценностей и свобод.
Газета Tages-Anzeiger: «Дело Жака Бода может создать опасный прецедент для Швейцарии»
Как сообщает газета Tages-Anzeiger,Внешняя ссылка включение швейцарца Жака Бода (Jacques Baud) в санкционный список Европейского союза по обвинению в пророссийской пропаганде стало прецедентом, способным иметь последствия и для других публичных фигур в Швейцарии.
С 15 декабря 2025 года 70-летний Жак Бод находится под санкциями ЕС: Совет Евросоюза обвиняет бывшего полковника Генерального штаба швейцарской армии и экс-сотрудника Федеральной разведывательной службы (Nachrichtendienst des Bundes, NDB) в распространении нарративов, выгодных России. Ранее Жак Бод работал аналитиком, выполнял задания для НАТО и ООН, а в последние годы проживает в Брюсселе.
Издание ссылается на комментарии профессора Виктора Винклера (Viktor Winkler), немецкого специалиста по международному санкционному праву. В письменном интервью газете он отметил, что цель ЕС, оказать давление на Россию и побудить её к изменению курса, с юридической точки зрения является легитимной. Однако, по его словам, за последние три с половиной года Европейский союз не всегда действовал соразмерно: в ряде случаев санкции были чрезмерными, в других недостаточными или ошибочными. Принцип соразмерности, подчёркивает эксперт, остаётся краеугольным юридическим критерием.
Газета Tages-Anzeiger указывает, что в санкционный список ЕС по обвинениям в распространении так называемых гибридных угроз и дезинформации на данный момент включено около 60 человек. Виктор Винклер обращает внимание на качественно новое явление: если на раннем этапе войны под санкции попадали исключительно российские физические и юридические лица, действующие на территории России, то включение граждан западных стран, включая Швейцарию, в этот список — шаг юридически спорный.
Юрист подробно разъясняет возможные последствия санкций. Формально они ведут к блокировке счетов, заморозке банковских карт, отзыву кредитов и приостановке любых выплат. При этом на практике, по его словам, финансовые учреждения, стремясь избежать правовых рисков, часто применяют даже ещё более жёсткие меры, чем это требуется по закону. В результате у санкционированных лиц может фактически исчезнуть доступ к самым обычным финансовым операциям — эту ситуацию в экспертной среде называют «гражданской смертью».
Отдельное внимание Tages-Anzeiger уделяет правовым аспектам процедуры санкционирования. Виктор Винклер поясняет, что отсутствие предварительного уведомления лица, попавшего под санкции, формально соответствует действующему санкционному праву ЕС — такая практика направлена на предотвращение поспешного вывода активов за пределы европейской юрисдикции. Однако, по его мнению, отсутствие права быть заслушанным уже после введения санкций не соответствует базовым принципам правового государства.
В связи с этим он выступает за реформу санкционных процедур — в частности, за усиление механизмов правовой защиты, за внедрение процедур пересмотра принятых решений и за предоставление затронутым лицам возможности официального ответа. В швейцарском контексте Tages-Anzeiger напоминает: с точки зрения международного права санкции не обладают приоритетом по сравнению с государственным суверенитетом и могут применяться лишь как исключительная мера, требующая отдельного правового обоснования. Таким образом, отказ Швейцарии автоматически перенимать санкции ЕС в отношении лиц, обвиняемых в дезинформации, не является нарушением международного права.
Кроме того, Виктор Винклер выражает недоумение тем фактом, что Берн не использует доступные ему юридические механизмы для превентивной защиты своих граждан. В заключение издание сообщает, что в экспертных кругах обсуждается вероятность включения в санкционный список ЕС и швейцарского журналиста Роджера Кёппеля (Roger Köppel), издателя близкого к Швейцарской народной партии (SVP) журнала «Вельтвохе» По словам Виктора Винклера, исключать такой сценарий нельзя, поэтому он советует Кёппелю взять инициативу в свои руки и обратиться к ЕС, с тем чтобы юридически прояснить, существуют ли у ЕС основания для применения санкций уже против него. В подобных случаях, подчёркивает юрист, выжидательная позиция может оказаться не самой разумной.
Как борщ стал символом украинского сопротивления
Швейцарская газета Le TempsВнешняя ссылка пишет о том, как агрессия России против Украины придала неожиданный политический и дипломатический смысл одному из самых узнаваемых блюд региона — борщу. За последние годы этот овощной суп превратился из повседневного элемента восточноевропейской кухни в символ украинского сопротивления, идентичности и культурного самоутверждения. Кульминацией этого процесса стало решение ЮНЕСКО в июле 2022 года включить украинский борщ в список нематериального культурного наследия, находящегося под угрозой.
С началом полномасштабной войны борщ стал частью своеобразной гастрономической дипломатии Украины. Западные лидеры — включая президента Франции, председателя Европейской комиссии и глав европейских правительств — нередко прибывают в Киев ночным поездом из Польши. Украинская сторона использует эти многочасовые переезды, чтобы познакомить гостей с национальной кухней. Ключевую роль в этом, как отмечает Le Temps, играет шеф-повар Евгений Клопотенко, владелец киевского ресторана, ставший гастрономическим «послом» страны.
Среди блюд, неизменно предлагаемых иностранным делегациям, значится и борщ. Его символическое значение начало усиливаться ещё до начала вторжения. В 2019 году официальный российский аккаунт в Twitter назвал борщ «традиционным блюдом русской кухни», что вызвало в Украине волну возмущения. Это заявление было воспринято как пример очередного «культурного присвоения» — наряду с аннексией Крыма и с отрицанием Москвой украинской идентичности. В ответ в стране стартовала активная кампания по признанию борща элементом национального наследия.
Газета ссылается на исследование канадского антрополога Марии Лесив (Maria Lesiv), которая подчёркивает: спор вокруг борща — это не просто вопрос исторического первенства. Для украинцев он отражает куда более глубокую проблему — защиту культурного пространства и сопротивление внешнему давлению. В самой Украине эта «суповая война» воспринимается не как анекдот, а как символическое противостояние российской экспансии.
Исторически борщ был распространён во многих странах региона — от Украины и России до Польши, Литвы и Румынии. Первые письменные упоминания борща датируются 16 веком, само название связано с растением борщевик, которое использовалось в самых ранних рецептах. Однако именно война, как подчёркивает Le Temps, придала этому блюду новый смысл. В решении ЮНЕСКО отмечается, что военные действия, вынужденная миграция населения и разрушение социальных связей угрожают не только самому рецепту, но и культуре совместной трапезы. Именно поэтому в Киеве восприняли это признание как символическую победу — в более широкой борьбе за культурную независимость.
Обзор прессы подготовил Игорь Петров, бильдредактор — Людмила Клот.
Обзор прессы подготовил Игорь Петров, бильдредактор — Людмила Клот.
