СМИ Швейцарии: швейцарские детали в России, план из 28 пунктов, переговоры в Женеве

Глава администрации президента Украины Андрей Ермак (слева) и госсекретарь США Марко Рубио (справа) провели консультации по мирному плану Трампа в представительстве США в Женеве 23 ноября 2025 года. Keystone

Что обсуждают сегодня швейцарские медиа: гибридная угроза, регион Каховской дамбы, электронные детали из Швейцарии в российских дронах, мирный план для Украины из 28 пунктов и переговоры в Женеве делегаций США и Украины.

23 минут

Игорь Петров



В швейцарской прессе в эти дни мы нашли три сюжета, которые в итоге сходятся в единой смысловой точке — на теме безопасности: национальной, европейской, технологической. После взрыва на железнодорожной линии, соединяющей Варшаву с украинской границей, в Швейцарии всерьёз заговорили о собственной уязвимости перед лицом российской гибридной угрозы.

Газета NZZ, ведущее СМИ страны, реагирует жёстко: «Швейцарии пора проснуться» и в прямом, и в метафорическом смысле. Так же в центре внимания нашего обзора находится расследование газеты 24 Heures о том, как электронные компоненты швейцарского происхождения продолжают попадать в российские дроны и ракеты.



Украина утверждает, что в сбитых беспилотниках и ракетах регулярно находят чипы и модули, произведённые в Женеве, Цуге и Цюрихе. Формально санкции в Швейцарии соблюдаются, прямые поставки прекращены, однако статистика показывает резкое увеличение масштабов экспорта «чувствительной микроэлектроники» в Турцию, Китай, Сербию и Казахстан — то есть в страны, не присоединившиеся к западным санкциям в отношениях России.

Телеканал SRF публикует большой репортаж о долгосрочных социальных и экологических последствиях разрушения Каховской дамбы. Природа, как отмечается в репортаже, восстанавливается удивительно быстро; люди — напротив — остаются в критическом положении. Кроме того, мы пройдёмся по актуальным заголовкам швейцарских СМИ за прошедшую неделю.

И, наконец, план из 28 пунктов для Украины и переговоры в Женеве в этой воскресенье делегаций США и Украины. Растёт вероятность того, что Украине в итоге придётся согласиться на так называемый мирный план, который по сути является планом капитуляции. Таково мнение дипломатического обозревателя телеканала SRF Фреди Гштайгера. Есть и другое мнение: Путину по этому плану придется отчитываться перед Дональдом Трампом, а ради этого ли он начинал войну?

Гибридная угроза: взрывом была повреждена железнодорожная линия, ведущая из Варшавы в направлении украинской границы и «Швейцарии пора проснуться».

Польша находится на передовой линии гибридной войны, которую Кремль ведёт против Европы. SRF

К этому призывает в своём комментарии ведущая газета Швейцарии Neue Zürcher Zeitung (NZZ)Внешняя ссылка. «В прошлое воскресенье взрывом была повреждена железнодорожная линия, ведущая из Варшавы в направлении украинской границы. Премьер-министр Польши Дональд Туск сразу заявил о диверсии. Под подозрением — Россия. И не без основания: в последние месяцы в Польше произошло несколько подобных инцидентов. По этим делам были арестованы несколько человек. Внутренняя служба безопасности предполагает наличие связей с российской разведкой.



Польша находится на передовой линии гибридной войны, которую Кремль ведёт против Европы. Страна играет ключевую роль в поддержке Украины. Нарушение работы железной дороги может привести к задержкам поставок вооружений и боеприпасов. Швейцария по сравнению с Польшей уязвима в гораздо меньшей степени. Федеральная служба разведки NDB до сих пор не фиксировала случаев, подобных тем, что произошли в Польше, а также в Германии или Великобритании. Поэтому многие в Швейцарии воспринимают угрозу со стороны России преимущественно абстрактно — и именно поэтому недооценивают её. А это опасно.



Кремль осуществляет скрытые операции и в Швейцарии. Чаще всего речь идёт о кибератаках или распространении дезинформации, целью которых является создание чувства неуверенности или усиление политического напряжения. Такая деятельность в долгосрочной перспективе наносит ущерб демократии и подрывает доверие к её институтам. Это процесс медленный, но с серьёзными последствиями. Россия ведёт войну против всего западного мира. Авторитарный режим в Москве не может смириться с европейской системой безопасности и либеральными ценностями демократических государств. Швейцария — часть этого либерального пространства.

Многие в Швейцарии воспринимают угрозу со стороны России преимущественно абстрактно и поэтому недооценивают её. А это опасно. NZZ

Китай также всё чаще конфликтует с Западом. В Швейцарии Пекин, как и Россия, активно занимается шпионажем. Сохраняется и повышенная террористическая угроза — прежде всего со стороны одиночек, мотивированных джихадистской идеологией. Критическая инфраструктура также находится под угрозой кибератак — как со стороны государств, так и со стороны преступных группировок. Уровень угроз в Швейцарии высок, как никогда. Власти же подготовлены очень плохо. Причина — странное безразличие тех, кто несёт ответственность за безопасность общества. Политики охотно говорят об «ухудшении ситуации». Они упоминают кибератаки, дезинформацию и гибридную войну.

Но действий за словами не следует. Федеральные органы власти, отвечающие за безопасность, не получают необходимых ресурсов, достаточных для того, чтобы адекватно реагировать на напряжённую ситуацию. Более того, им тоже приходится экономить. И это абсурд. Причина, по-видимому, заключается в ошибочном представлении о том, что армия сама по себе способна обеспечить всеобъемлющую защиту. Но гибридные атаки, направленные на подрыв общества, носят «подпороговый» характер. Они начинаются задолго до возможного прямого военного вторжения. В подобном конфликте, разворачивающемся в серой зоне между миром и войной, на первый план выходят разведслужбы, федеральная уголовная полиция, федеральная прокуратура и Федеральное ведомство по вопросам кибербезопасности. Армия способна помогать им лишь в очень ограниченном масштабе.



Швейцария должна наконец осознать: она является объектом гибридных атак. Гражданские службы безопасности — это самая первая линия обороны страны. Власти обязаны их укреплять. В ближайшие недели парламент получит возможность сделать это, обсуждая бюджет страны на следующий год. Швейцария — не Польша. Здесь пока не происходит взрывов на железных дорогах или диверсий с использованием дронов. Но это даёт стране время поучиться у тех государств, которые уже находятся на передовой. Настало время готовиться».



Как швейцарские детали продолжают попадать в российские дроны и ракеты: расследование швейцарской газеты 24 Heures

А тем временем российские удары по мирным городам продолжаются. На фото: Тернополь. Keystone

По данным газеты 24 HeuresВнешняя ссылка, российская армия за время полномасштабной войны применила по Украине не менее 50 000 дронов, ракет и корректируемых авиабомб (КАБ). Под ударами регулярно оказываются не военные объекты, а жилые кварталы, школы и детские сады. Согласно последней статистике ООН, число погибших украинских гражданских лиц уже превысило 15 000.

Для поддержания такого темпа атак Россия критически зависит от импорта высокотехнологичных компонентов — микросхем, навигационных модулей, компьютерных процессоров. Недавние расследования, основанные на данных украинской военной разведки (ГУР), показывают: значительная часть этих деталей имеет швейцарское происхождение. Украинские специалисты проанализировали более 5 200 сбитых БПЛА и ракет и выявили 323 электронных компонента, произведённых швейцарскими компаниями.

Чаще всего в этом списке фигурируют STMicroelectronics (Женева) — один из крупнейших производителей полупроводников в Европе, а также U-Blox (город Тальвиль, кантон Цюрих) и Traco Power (город Баар, кантон Цуг). Их электронные модули были обнаружены в дронах-камикадзе Shahed/Герань-2 и в гиперзвуковой ракете «Кинжал». Как подчёркивает газета 24 Heures, прямые поставки из Швейцарии в Россию давно прекращены. Однако статистика показывает резкое увеличение объёмов поставок электронных компонентов в страны, не присоединившиеся к западным санкциям — в Турцию, Китай, Сербию и Казахстан.



Продажи в Турцию после начала войны более чем удвоились, в Казахстан — выросли более чем на 50%. Параллельно прямой экспорт в Россию снизился до нуля. Эти данные подтверждаются анализом торговых потоков по базе UN Comtrade: поставки «чувствительной электроники» из Турции в Россию выросли на 2 500 %, из Казахстана — на 900 %. Эксперт по международной торговле из Университета Санкт-Галлена Штефан Легге отмечает, что такая статистика «ясно указывает на наличие обходных схем». Швейцарские компании, упомянутые в расследовании, заявляют, что соблюдают все санкции. В STMicroelectronics утверждают, что не допускают использования своей продукции не по назначению и усилили контроль за цепочками поставок.



В компании U-Blox предполагают, что часть модулей была «снята с гражданских устройств — электросамокатов или автомобилей» либо «ввезена в Россию нелегально». В Traco Power не исключают, что под их брендом на рынке могут распространяться китайские подделки. Украина требует усиления международного давления на компании, чья продукция используется в российском вооружении, и настаивает на исключении таких производителей из глобальных маршрутов поставок. В Швейцарии же, как пишет газета 24 Heures, более жёсткие меры пока даже не обсуждаются. Государственный секретариат по экономике (SECO), подразделение Минэкономики, курирующее санкционный контроль, делает ставку на «разъяснительную работу с компаниями».



При этом SECO до сих пор не наложил за нарушение экспортного режима ни одного административного взыскания. А тем временем российские удары по мирным городам продолжаются. Всего несколько дней назад Киев вновь подвергся атаке «сотнями дронов и ракет», в результате которой погиб один человек и были ранены как минимум 25 жителей. Газета 24 Heures резюмирует: противодействие утечкам западных технологий остаётся ключевым вопросом — и для Украины, и для Швейцарии.

После взрыва Каховской дамбы природа восстановилась быстрее людей: репортаж телеканала SRF о долгосрочных последствиях этой катастрофы.

Несмотря на опасения экологов природа удивила скоростью своего восстановления. SRF / Vincent Mundy

По данным телерадиокомпании SRFВнешняя ссылка, взрыв Каховской дамбы в июне 2023 года, за который, «по всей вероятности», ответственна российская армия, стал одной из самых разрушительных техногенных катастроф этой войны. Мгновенный прорыв дамбы высвободил 18 миллиардов кубометров воды, уничтожил множество населённых пунктов и оставил без водоснабжения около 700 000 человек.



Каховское водохранилище — крупнейшее на Днепре, протяжённостью 200 километров и шириной до 9 километров, построенное в 1950-х годах, — исчезло, превратившись в пространство токсичных донных осадков. По оценкам украинской исследовательницы Александры Шумиловой, на дне могло накопиться до 80 000 тонн тяжёлых металлов. Но, несмотря на опасения экологов, природа удивила скоростью своего восстановления. Репортаж отмечает, что там, где сразу после взрыва лежали слои вязкой грязи, сегодня раскинулись сплошные зелёные пространства: возвышаются молодые тополя, разрослись ивы, появились новые рукава Днепра. Камеры фиксируют следы кабанов и лис, в реке снова появился осётр.



По словам Александры Шумиловой, семена деревьев попали в воду в момент цветения, а влажное дно бывшего водоёма создало идеальные условия для прорастания. Вопрос о том, стоит ли восстанавливать плотину, вызывает острые споры. С одной стороны, на месте водохранилища формируется ландшафт, сравнимый с природным заповедником Дунайской дельты. С другой — регион остро нуждается в стабильном водоснабжении. Шумилова предлагает альтернативу: сеть небольших регулирующих дамб, способных удерживать токсичные осадки при разливах. Гораздо сложнее обстоят дела с нормализацией условий жизни людей. Как сообщает SRF, украинские коммунальные службы при поддержке Швейцарского корпуса гуманитарной помощи (SKH) прокладывают новые линии водозабора.



В городе Покров построена новая водопроводная трасса, однако российские дроны и артиллерия регулярно обстреливают инфраструктуру. Эксперт SKH Марина Петер отмечает, что после исчезновения водохранилища Днепр «искал» новое русло, и его изгибы приходилось ежедневно отслеживать по спутниковым снимкам. Проложенные по заболоченному грунту трубы зимой замерзают и рвутся, а весной оказываются под водой. Старая система водоочистки, местами сохранившаяся ещё с 1960-х годов, стремительно разрушается: солёная и загрязнённая вода выводит её из строя буквально за месяцы. По словам Марины Петер, при транспортировке теряется до 60% воды, тогда как в Швейцарии этот показатель не превышает 10–15%.



Квалифицированных специалистов не хватает, многие уехали или мобилизованы. Тарифы ЖКХ повышать нельзя, финансовые средства на ремонт труб и насосов отсутствуют. Даже очищенная вода остаётся непригодной для питья — её можно использовать только для мытья и приготовления пищи. Чтобы хотя бы как-то смягчить последствия исчезновения водохранилища, SKH развернул вдоль линии фронта 18 установок, обеспечивающих население питьевой водой. Таким образом, несмотря на поразительно быстрое восстановление природы, жители региона продолжают жить в тяжелейших условиях.

План из 28 пунктов для Украины: почему Европа осталась в стороне?

Владимир Зеленский не решается столь жёстко выступить против предложенного плана, как он делал ранее в отношении схожих инициатив. Ukrainian Presidential Press Office

США представили «мирный план» для Украины, состоящий из 28 пунктов. Он был выработан США и Россией. Украина и Европейский союз участия в переговорах по этому плану не принимали. Дипломатический корреспондент телеканала SRF Фреди ГштайгерВнешняя ссылка в своём аналитическом материале указывает, что с тех пор, как США при Дональде Трампе значительно сократили масштаб поддержки Украины, именно европейцы стали её основным и, с большим отрывом, важнейшим спонсором — они оказывают финансовую помощь, поставляют вооружения, поддерживают политически и дипломатически.

США продолжают оказывать помощь, но она уже несравнима с тем уровнем помощи, что был при президенте Байдене. Сегодня из Европы в Киев ежегодно поступают миллиарды. Европейцы поставляют значительное количество вооружений — как собственного производства, так и американского. При этом за американское оружие теперь платит тоже Европа. Кроме того, она оказывает Украине поддержку в виде консультаций. Заполняет ли это пустоту, оставленную США? Пока нет. Эта пустота велика, и европейцы её пока не восполняют. Ничто не указывает на то, что в будущем они смогут сделать это. Потребности Украины с начала войны ведь не уменьшились — наоборот, они только выросли. Страна испытывает колоссальное давление, включая непрерывные бомбовые и ракетные удары по инфраструктуре, энергетике, транспортной системе.

Тем временем Россия быстро наращивает свой оборонно-промышленный потенциал. Она способна продолжать мобилизовывать солдат. Украина же измотана — армия устала, ресурсы ограничены, а с тактической и стратегической точки зрения Россия добилась определённого прогресса. На поле боя она медленно, но уверенно продвигается вперёд. Но почему европейцы остаются в стороне от всех этих и других «мирных планов»? Потому что таковы интересы России и США. Президенту России Владимиру Путину удалось в значительной степени склонить на свою сторону президента США Дональда Трампа. С точки зрения Москвы, европейцы только мешают, ведь подавляющее большинство из них продолжает поддерживать Киев.

Трамп же рассматривает Украину и европейцев скорее как исполнителей, чем как равноправных партнёров, с которыми ведут переговоры на одном уровне. Так что Европа? Она не хочет или не может усилить поддержку? Отчасти и то, и другое. Действительно, Европа не во всех сферах способна предоставить необходимое. Ей недостаёт военных и разведывательных возможностей, арсеналы вооружений и боеприпасов ограничены. Но местами ей не хватает и политической воли — решимости делать то, что действительно необходимо. Единство Европы по украинскому вопросу уже далеко от того, каким оно было сразу после начала полномасштабного российского вторжения.

Растёт вероятность того, что Украине в итоге придётся согласиться на так называемый мирный план — фактически, план капитуляции. Страна и её президент находятся под огромным давлением. Это видно и по тому, что на этот раз Владимир Зеленский не решается столь жёстко выступить против предложенного плана, как он делал ранее в отношении схожих инициатив. Теперь он хочет, и должен, попытаться в личных переговорах отговорить Трампа от реализации этого плана. Но пространство для манёвра у Украины крайне ограничено. Расширить его, как уже было сказано, могли бы европейцы, и, возможно, только они, если бы только они проявили ещё большую решимость в поддержке Украины.

Программа из 28 пунктов во многом отвечает пожеланиям Владимира Путина

Госсекретарь США Марко Рубио (Marco Rubio), второй слева, и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Andriy Yermak), второй справа, в начале переговоров в миссии США в Женеве (Швейцария), воскресенье, 23 ноября 2025 года. Соединённые Штаты и Украина провели в Женеве консультации с целью обсуждения мирного плана американского президента, направленного на прекращение войны в Украине Keystone / Martial Trezzini

Представленная Дональдом Трампом в качестве «мирного плана» программа из 28 пунктов во многом отвечает пожеланиям Владимира Путина: она в значительной степени совпадает с российскими требованиями, прозвучавшими на саммите в Аляске летом. Таково мнение политического обозревателя телеканала SRF, Внешняя ссылкавысказанное им в своём комментарии по итогам переговоров в воскресенье в Женеве делегаций США и Украины.

Американский план предусматривает утрату Украиной права на свободный выбор союзов и контроля над собственной оборонной политикой. Кроме того, она будет вынуждена отказаться от территорий, которые годами защищала ценой огромных потерь. Иными словами, Украина должна отказаться от своего суверенитета — а именно этого Путин и добивался своей агрессивной войной. Тем не менее из Москвы не слышно особого восторга по поводу этого плана: Путин до сих пор высказывается о нём лишь расплывчато и уклончиво. Гораздо откровеннее ведут себя прокремлёвские СМИ: например, газета Московский Комсомолец открыто ликует по поводу американского давления на Украину и ожидает, что украинские войска будут вынуждены продолжать отход на фронте.

И самое главное: контроль за выполнением мирного соглашения должен осуществлять некий «Совет мира» под эгидой США. Это означало бы, что Путину пришлось бы отчитываться перед Трампом

План, конечно, можно трактовать как награду России за её агрессивную войну, но он написан не путинским «почерком». Так, документ требует вывода российских войск из некоторых небольших участков двух украинских регионов, которые Россия официально не заявляла в качестве своих территорий. Но ведь Москва крайне неохотно отдаёт то, что было ею завоёвано. Кроме того, в плане предусмотрено наличие украинской армии в 600 000 человек, тогда как Путин недавно требовал верхнего порога в 85 000. И самое главное: контроль за выполнением мирного соглашения должен осуществлять некий «Совет мира» под эгидой США. Это означало бы, что Путину пришлось бы отчитываться перед Трампом. Но ведь он начал войну именно потому, что видел себя равным — с правом контролировать своих меньших соседей по собственному усмотрению.

При таких условиях Россия не может согласиться с планом. Возникает угроза нового витка привычной игры: Москва отказывается, но изображает своими действиями, будто договору мешает именно Украина. Тем не менее, этот очередной раунд «трамповского переговорного цирка» представляет собой для Путина промежуточную победу: Соединённые Штаты демонстрируют готовность идти навстречу России в своих уступках ещё дальше. Соединённые Штаты фактически принуждают союзную Украину к капитуляции. Какой сигнал это посылает, Трампа, возможно, не волнует — но Путину это не безразлично: он запомнит, что страны Балтии, Восточной Европы или Кавказа теперь едва ли смогут рассчитывать на поддержку США в случае угрозы со стороны России.

Путин готов саботировать собственную экономику, уничтожать будущее своей же страны и жертвовать сотнями тысяч соотечественников, только чтобы измотать Украину. Он видит, как Соединённые Штаты пытаются пойти ему навстречу, и одновременно как Европа медлит и не спешит последовательно поддержать Украину. Так что Путин предпочтёт ещё некоторое время просто понаблюдать за всем этим печальным зрелищем. Очевидно одно: так называемый «мирный план» Трампа в итоге никуда не ведёт.

