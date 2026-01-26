СМИ Швейцарии: Гренландия, археолог в СИЗО и молитва души

Идеи Дональда Трампа вызвали протесты жителей Грендандии перед консульством США в Нууке, Гренландия.

Сегодня в нашем очередном обзоре швейцарских СМИ — не только геополитика и международные конфликты, но и личные, человеческие сюжеты, в которых отражается большая история.

Телеканал SRF анализирует, как споры по поводу Гренландии используются в Россией в своих информационных и политических целях. Газета NZZ рассказывает о российском археологе, арестованном в Польше по украинскому запросу, и о том, почему научная работа в Крыму больше не может считаться «деятельностью вне политики». А локальное издание из Золотурна публикует портрет художницы из Украины, нашедшей убежище в Швейцарии — и открывающей скоро там свою персональную выставку.

Почему Кремль наблюдает со злорадством за спорами вокруг Гренландии

В российском информационном поле споры вокруг Гренландии подаётся в качестве наглядного примера того, как союзники по НАТО сами начинают спорить между собой, подрывая былое единство. На это обращает внимание политолог Маргарита Кляйн (Margarete Klein), руководитель исследовательской группы по Восточной Европе и Евразии в берлинском Фонде науки и политики (Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP), в разговоре с телеканалом SRF.Внешняя ссылка

Если США действительно закрепятся в Гренландии не символически, а в качестве доминирующей силы, то для России это уже не будет хорошей новостью. Sebastian Steude / Keystone

По её оценке, реакция Москвы на американские планы по установлению своего контроля над Гренландией, представляет собой смесь холодного расчёта и тревоги. С одной стороны, Арктика для России — ключевое направление. Экономически она важна Москве как по причине арктического сырьевого потенциала, так и в связи с возможностью влиять на будущие глобальные торговые маршруты. В военном смысле Арктика плотно встроена в ядерную стратегию России: там базируется Северный флот, который в российской логике связан с устойчивостью всего механизма стратегического сдерживания. Поэтому любое изменение баланса сил на Севере в Москве воспринимают как вопрос безопасности, а не как далёкую дипломатическую перепалку.

Но именно здесь появляется и «плюс» для Кремля — и он носит политический характер. Маргарита Кляйн подчёркивает, что гренландский конфликт раздражает и расшатывает отношения внутри НАТО. Если США демонстративно давят на союзников, грозят тарифами и действуют в логике одностороннего диктата, то внутри Альянса начинает увеличиваться градус взаимного недоверия. Для Москвы такой разлад — это стратегический выигрыш: чем больше союзники заняты выяснением отношений, тем меньше у них ресурсов на поддержку Украины и на выработку долгосрочной линии сдерживания России.

Отсюда и явное злорадство части российских комментариев. В отдельных публикациях слышен почти насмешливый тон: мол, Европа теряет субъектность, а НАТО входит в фазу распада. Кремль, по логике таких интерпретаций, наблюдает за ситуацией как за конфликтом, который отвлекает внимание от Украины и одновременно подрывает основы западного единства. В этом смысле гренландская тема становится для Москвы удобным медийным рычагом: она позволяет снова и снова показывать западные противоречия крупным планом.

Однако там, где «выгода от раздора» сталкивается с арктической реальностью, начинается сложная амбивалентность. Маргарита Кляйн подчёркивает: если США действительно закрепятся в Гренландии не символически, а в качестве доминирующей силы, то для России это уже не будет хорошей новостью. В рамках такого сценария Вашингтон станет уже куда более мощным арктическим игроком, а российская «особая позиция» в регионе ослабеет. Изменится и институциональный ландшафт: любые форматы сотрудничества по Арктике, даже если они частично сохранятся, будут устроены иначе, а возможности Москвы продавливать свои интересы станут меньше.

Эксперт связывает возможные риски и с конкретными российскими проектами. Россия делает ставку на Северный морской путь как на будущую транспортную артерию, способную переориентировать часть мировой логистики между Европой и Азией, и развивает крупную инфраструктуру в области СПГ — в том числе на Ямале. Появление США в роли ещё более сильного игрока означает не только политическое давление, но и конкуренцию за контроль над маршрутами, ресурсами и правилами освоения региона. В результате российская реакция, как следует из оценки Маргариты Кляйн, остаётся двойственной. Кремль может позволить себе демонстративное злорадство, потому что видит шанс на ослабление единства НАТО и переключение внимания с Украины. Но одновременно Москва не заинтересована в том, чтобы США получили дополнительные рычаги в Арктике и превратили Гренландию в опорную площадку американского влияния на Севере.

Соответственно звучат и заявления пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который уже сказал, что возможная аннексия Гренландии позволила бы Дональду Трампу «войти в историю», не уточняя, хорошо это или плохо. Маргарита Кляйн предлагает читать такие сигналы как тактическую игру на раскол НАТО — при одновременном понимании Москвой того факта, что реальная аннексия острова усилила бы США в Арктике и тем самым ослабила бы позиции России.

Археолог Эрмитажа в польском СИЗО и спор о «нейтральной» науке

Ученому было предъявлено обвинение в «незаконных археологических раскопках», максимальное наказание по таким делам: лишение свободы сроком до 10 лет. NZZ

История российского археолога Александра Бутягина напоминает обычную юридическую хронику, но, по сути, это сюжет о том, как война и оккупация втягивают в геополитический конфликт даже представителей, казалось бы, «нейтрального» академического мира. Газета NZZ пишет Внешняя ссылкао том, что сотрудник Государственного Эрмитажа, специалист по античности и северному Причерноморью, Александр Бутягин много лет работал в Крыму на раскопках древнегреческого памятника Мирмекий под Керчью.

Этот археологический объект стал главной темой всей его научной работы. А в декабре 2025 года Бутягин был задержан в Польше. Накануне он выехал из Санкт-Петербурга через Стамбул и отправился в рабочую поездку по Европе: Париж, Прага, Амстердам, Варшава, Белград — конференции, семинары и лекции, в том числе лекция под названием «Последний день Помпей». Но вместо университетских площадок его ждал следственный изолятор в Варшаве. Польский суд сейчас рассматривает запрос Киева о его экстрадиции.

Украинская прокуратура утверждает, что Бутягин сознательно проводил археологические работы на оккупированной территории без разрешения Киева, нарушая украинское и международное право. Следствие оценивает ущерб, нанесенный культурному наследию, в 5 млн долларов. Уголовное дело было открыто ещё в январе 2022 года, за несколько недель до начала полномасштабной войны. Ученому было предъявлено обвинение в «незаконных археологических раскопках», максимальное наказание по таким делам: лишение свободы сроком до 10 лет. В трактовке украинской стороны речь идёт не только о нарушении норм международного права, но и о том, что археологические раскопки на оккупированных территориях становится частью процесса легитимации аннексии.

Москва заявила, что это задержание носит политически мотивированный характер. Сам Бутягин утверждает, что действовал добросовестно, будучи только учёным, и что он не нарушал, де, никаких профессиональных этических норм. Адвокаты в Польше строят линию защиты с опорой на вопрос личной безопасности: по их словам, экстрадиция в Украину представляет для ученого явную угрозу. Процесс в Польше идёт нервно. Бутягин содержится в СИЗО с декабря 2025 года. Судью по этому делу недавно отстранили по обвинению в предвзятости. Ожидалось, что слушания продолжатся в конце января, но сроки снова сдвинулись, возможно на февраль или март.

Бутягин, пишет швейцарская газета, называет себя археологом, единственное оружие в его руках — это «лопаты и кисточки», он, де, был и остается человеком полевых раскопок и архивов, а не политических лозунгов. Он продолжал работать в Крыму и после 2014 года, и после 2022-го, объясняя это необходимостью приспособиться к «новым условиям». Однако ещё в 2014 году он опубликовал стихотворение, в котором заявлял о готовности принять тюрьму и бедность, если этого «потребует Россия». Этот текст в публикации рассматривается как индикатор того, что личная лояльность государству была для него не спонтанной эмоцией, а частью осознанной самоидентификации.

Именно эта часть истории и делает её принципиальным «кейсом». Археология на оккупированных территориях — это не только научная работа, указывает газета, но и формат участия в формировании исторического нарратива: ведь тот, кто ведёт раскопки, тот и влияет на то, какая версия прошлого становится общественно видимой, где будут храниться найденные артефакты, и кто и как будет говорить от их имени. Поэтому выбор продолжать или прекратить научную работу в условиях аннексии — это не только профессиональное, но и политическое решение.

Российское научное сообщество реагирует по-разному. Одни встают на сторону Бутягина, ссылаясь на универсальный принцип «наука всегда вне политики». Другие указывают, что до 2014 года он работал с разрешения Украины, но после — уже нет, и это невозможно списать на «научную рутину». В качестве альтернативной позиции в статье NZZ приведён пример археолога и специалиста по Новгороду Павла Колосницына, покинувшего Россию после начала войны и переехавшего в Армению. Он говорит: «Дело жизни делом жизни, но каждый делает в итоге свой выбор». Сотни ученых покинули после 2022 года Россию именно из-за моральных и политических причин. Некоторые были признаны российскими властями «иностранными агентами».

В тексте газеты упомянуты, в частности, российские историк-американист Иван Курилла и политический аналитик Аркадий Дубнов, которые продолжают свою работу за пределами страны. На этом фоне, пишет NZZ, фраза, которую часто повторял Бутягин («всё найденное все равно останется в Крыму») воспринимается уже не как нейтральное замечание о том, где хранить находки, а как политическая декларация о принадлежности территории. Именно поэтому дело Бутягина — это не только конфликт разных интерпретаций норм международного права, но еще и проверка на прочность в условиях войны идеала «аполитичной науки».

«Искусство как молитва души»

Она не выносит свою историю на публику, но внутренние душевные переживания никуда не исчезают, превращаясь в тихую энергию творчества. Kirchgemeinde Messen

Весной 2022 года Юлия Давиденко (Julia Davidenko) бежала из Украины в Швейцарию, спасаясь от войны. В небольшой деревне Мессен (Messen, кантон Золотурн) она оказалась не случайно: местная семья Ретц (Rätz) из этого села уже была знакома с ней (Юлия уже приезжала в Швейцарию ранее в рамках школьных культурных обменов) и приняла её как близкого человека, помогая пережить самые сложные первые месяцы. Об этом пишет локальная газета «Золотурнер Цайтунг».Внешняя ссылка

Постепенно Юлия смогла «отойти душой» и вернуться к тому, что стало для неё внутренней опорой: к изобразительному искусству. До войны она занималась живописью и училась классическому мозаичному ремеслу в Италии в Равенне. В Швейцарии она уже создала десятки работ пастелью и маслом, а также несколько небольших мозаик — аккуратных, собранных по строгим канонам римской мозаики, когда важны не блеск и эффект, а точность рисунка и ритм.

Камешки она подгоняет вручную, а затем часами выкладывает фрагменты пинцетом на подложную основу. На одну такую работу, даже при ежедневных многочасовых занятиях, уходит около месяца. Сегодня, почти через четыре года после бегства, Юлия Давиденко говорит, что впервые почувствовала себя в Швейцарии «как дома». Деревня, община и церковь поддерживали её всё это время — помогали с мебелью, перевозками, поиском работы.

Но её мысли по-прежнему возвращаются в Украину: её муж и сын остались в Киеве. Она не выносит свою историю на публику, но внутренние душевные переживания никуда не исчезают, превращаясь в тихую энергию творчества. Сегодня Юлия работает помощницей по уходу (Pflegehelferin) в доме для престарелых Hofschmitte. Многие её картины — это портреты обитателей этого дома или их близких; когда она вручает им свои работы, эти люди нередко плачут. Художница подчёркивает: какой-то особо любимой картины у неё нет, потому что каждая — это способ «передать людям часть своего сердца».

В конце января в церкви деревни Мессен пройдёт её трёхдневная выставка Kunst als Gebet der Seele («Искусство как молитва души»). Для Юлии Давиденко очень значим и важен тот факт, что ее экспозиция разместится в храме с более чем 800-летней историей. Для нее он стал символом вечности культуры, и её способности выживать даже в самые страшные эпохи. Выставка включает более 30 работ. Среди сюжетов — лица и окрестности самого Мессена, а также домашние животные, которых она пишет с тёплым юмором: по её словам, она уже, кажется, нарисовала «каждую собаку в нашей деревне».

На открытии выстави она планирует выступить с небольшой речью. Каждый день она репетирует свое выступление, но не для того, чтобы достичь полной безупречности, но для того, чтобы как можно яснее передать окружающим ее людям ее благодарность за всё то, что они сделали для нее, помогая ей заново выстроить разрушенную жизнь.

